„Am crezut că e ligă de războinici” Tomas Soucek, ironii la adresa Premier League, după ce Nottingham a primit penalty, pe finalul meciului cu West Ham

West Ham - Nottingham Forest 1-2. Tomas Soucek, mijlocașul „ciocănarilor”, a criticat dur decizia acordării unui penalty pentru oaspeți, pe final de meci.

În minutul 84, la scorul de 1-1, jucătorii lui Sean Dyche au expediat o minge înaltă în careul gazdelor.

Alphonse Areola, portarul celor de la West Ham, a încercat să boxeze balonul, însă l-a lovit pe Morgan Gibbs-White, iar oaspeții au beneficiat de o lovitură de la 11 metri.

West Ham - Nottingham Forest 1-2 . Tomas Soucek, ironii la adresa arbitrajului: „Arată ca baschetul”

La finalul partidei de pe London Stadium, Tomas Soucek a contestat decizia arbitrului Tony Harrington.

„Am venit în Premier League pentru că am crezut că este cea mai dură ligă din lume și că suntem cu toții luptători și războinici, dar asta arată mai mult ca baschetul când nu poți atinge jucătorul. Asta am văzut”, a spus cehul, potrivit tntsports.co.uk.

De asemenea, antrenorul gazdelor, Nuno Espirito Santo, i-a luat apărarea lui Areola pentru faza penalty-ului acordat.

„Soucek scoate mingea, Areola se duce după balon și apoi nu-și mai poate opri mișcarea, deci este greu de explicat”, a spus tehnicianul lusitan.

West Ham, la 7 puncte de salvarea de la retrogradare: „Nu mai este timp de vorbe”

West Ham se află pe locul 18 în Premier League, cu numai 14 puncte acumulate în 20 de partide.

Eșecul din această etapă a încurcat și mai mult calculele „ciocănarilor”, întrucât ultima poziție care asigură salvarea de la retrogradare este ocupată chiar de Nottingham.

Diferența de puncte dintre cele două echipe a ajuns la 7, motiv pentru care presiunea crește pe umerii londonezilor.

„Știu poziția noastră. Nu mai este timp pentru vorbe frumoase. Avem atât de multe meciuri, dar trebuie să o facem de la primul meci. Acum este momentul.

Trebuie să câștigăm. Șapte puncte, nu putem câștiga doar unul sau două, trebuie să câștigăm câteva la rând.

Încă cred și voi continua până la sfârșit, dar trebuie să spun că suntem într-o poziție foarte proastă”, a spus mijlocașul.

Tomas Soucek a tras un semnal de alarmă pentru colegii săi.

„Trebuie să arătăm onestitate unii față de alții. Adevărul despre cine îi pasă și cine nu. Trebuie să facem asta pentru că, dacă cineva este relaxat, trebuie să fie scos din lot.

Ne vom uita în oglindă și vom ști în ce poziție ne aflăm și nimeni din lot nu vrea să joace în a doua divizie sezonul viitor”, a continuat Soucek.

Tomas Soucek, credit total pentru Nuno Espirito Santo: „Pentru el vreau să continui”

Mijlocașul ceh este alături de Nuno Espirito Santo și speră că pot salva echipa din situația delicată în care se află.

„Trebuie să fim mereu alături de antrenor, până la sfârșit. Cred că ne poate fi de mare ajutor, pentru că a făcut deja multe în Premier League.

Este responsabilitatea noastră, a tuturor, a lui Nuno ca antrenor, a noastră ca jucători. Mai ales pentru el, vreau să continui și să dau tot ce am mai bun. Nu vrem ca el să-și piardă locul de muncă”, a spus Tomas Soucek, pentru tntsports.co.uk.

Antrenorul portughez rămâne pozitiv în legătură cu deznodământul acestui sezon.

„Vom continua să credem și să fim uniți. Nu s-a terminat încă. Mergem mai departe.

Voi continua, voi crede și voi lucra cu băieții. Uneori ai și momente bune și momente rele, dar trebuie să fii suficient de rezistent ca să înțelegi că acesta este jocul”, a declarat Nuno Espirito Santo.

