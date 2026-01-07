„Pot să vorbesc engleza” Messi explică de ce preferă să comunice în spaniolă, deși evoluează în SUA din 2023

Lionel Messi (38 de ani), starul de la Inter Miami, a explicat de ce preferă să vorbească în spaniolă, chiar dacă evoluează în Statele Unite, o țară unde engleza este limba principală.

Messi, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați fotbaliști din lume, a ajuns în SUA în 2023, după ce anterior evoluase la Paris Saint-Germain, în Franța și la Barcelona, în Spania.

„Pot să vorbesc engleza”. Messi explică de ce preferă să comunice în spaniolă

Fotbalistul are contract cu echipa americană până la finalul sezonului 2028, după ce a semnat un nou acord cu doar trei luni în urmă.

Căpitanul Argentinei a explicat într-un interviu pentru Luzu TV de ce preferă să se exprime în spaniolă.

„Mă simt ciudat când vorbesc. Nu îmi place și prefer să vorbesc în spaniolă. Cred că pot să vorbesc în engleză și mă pot face înțeles ”,a declarat Messi.

Fotografia postată de Inter Miami cu Messi la semnarea prelungirii contractului

Înainte să explice de ce evită limba engleză, Messi a fost surprins vorbind în această limbă cu arbitrul în finala MLS 2025 dintre Inter Miami și Vancouver Whitecaps, câștigată de Inter Miami cu 3-1, iar imaginile au făcut rapid înconjurul internetului.

În urma unui contact, Messi întreabă: „Fault? Fault? Nu e niciun fault?”

Every call. Every moment. Every angle. 🎥



Ref cam was UNMATCHED at MLS Cup pres. by Audi. pic.twitter.com/K1tTZJHfmC — Major League Soccer (@MLS) December 10, 2025

Performanțele lui Lionel Messi

Messi are mai multe trofee câștigate, printre care: un Campionat Mondial, patru trofee Champions League, 10 titluri La Liga, două trofee în Ligue 1 sau trei Supercupe UEFA.

Argentinianul este deținătorul recordului pentru cele mai multe Baloane de Aur, cu 8 astfel de distincții.

A fost desemnat cel mai bun jucător al lumii în 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 și 2023.

88 de meciuri a adunat Messi la Inter Miami, echipă pentru care a marcat 77 de goluri și a oferit 44 de pase decisive

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport