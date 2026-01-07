„Chivu să vorbească despre Scudetto” Cesc Fabregas, despre lupta la titlu în Serie A și obiectivul lui Como
Cesc Fabregas. Foto: IMAGO
„Chivu să vorbească despre Scudetto” Cesc Fabregas, despre lupta la titlu în Serie A și obiectivul lui Como

Ionuț Cojocaru
Publicat: 07.01.2026, ora 14:00
Actualizat: 07.01.2026, ora 14:00
  • Cesc Fabregas (38 de ani), antrenorul echipei Como, și-a expus perspectiva asupra luptei pentru titlu în Serie A, după victoria cu Pisa, scor 3-0.
  • Fabregas nu se gândește la titlu, dar consideră că antrenorul de la Inter, Cristian Chivu (45 de ani), are motive întemeiate să o facă.

Como este pe locul șase, cu 33 de puncte, dar are un meci în minus față de Juventus și AS Roma, clasate pe locurile 4 și 5.

Cesc Fabregas: „Chivu trebuie să vorbească despre câștigarea Scudetto, nu noi”

Inter conduce clasamentul cu 39 de puncte după 17 etape, urmată de AC Milan, cu 38 de puncte, și Napoli, cu 37 de puncte, ambele având tot 17 meciuri disputate.

După victoria la scor de neprezentare, în care au marcat Maximo Perrone (minutul 68), Anastasios Douvikas (minutele 76 și 90+6), tehnicianul spaniol a spus:

„Vă jur că niciodată nu mă uit la clasament. Azi mi-a spus cineva din staff și eu am zis: destul. Nu îmi place, nu este momentul nostru să vorbim despre acest obiectiv (n.r. - titlul în Serie A).

Sperăm să ajungem acolo, ca și alții”, a declarat Fabregas, conform tuttomercatoweb.com.

Chivu trebuie să vorbească despre câștigarea Scudetto, având echipa și clubul pe care le are. La fel și Juventus, Napoli, Milan. Noi nu! Vrem să ajungem acolo, dar există un plan, un proces Cesc Fabregas

Deși nu s-au întâlnit ca jucători la echipele de club, Chivu și Fabregas s-au confruntat în 2006-2007, în amicalul Spania – România, câștigat de „tricolori” cu 1-0.

Ca antrenori, cei doi s-au întâlnit deja de două ori.

Prima întâlnire a fost câștigată de Fabregas, 1-0, când Chivu antrena Parma în sezonul 2024-2025, iar în această stagiune echipa lui Chivu, Inter, a învins cu 4-0.

Como, rezultate remarcabile sub conducerea lui Fabregas

Fostul star de la Arsenal a preluat Como în sezonul 2024-2025, iar echipa a încheiat pe locul 10, cu 49 de puncte din 38 de meciuri.

În actuala stagiune, Fabregas a condus echipa în 20 de partide din toate competițiile, în care a obținut 11 victorii, 6 egaluri și 3 înfrângeri.

Întrebat dacă gruparea lombardă ar trebui să includă mai mulți tineri italieni, poate din propria academie, Fabregas a zis:

Sunt de acord, este un plan pe care îl avem pentru viitor. Sperăm să ne îmbunătățim, sunt de acord: suntem în Italia și cred că este corect ca mulți jucători italieni să joace la Como. Am mai discutat despre asta, este un obiectiv important pentru Como: sperăm să putem reevalua această discuție peste doi-trei ani, cu alte perspective Cesc Fabregas

Rezultate importante obținute de Como în acest sezon:

  • 24 august 2025: Como – Lazio 2-0
  • 21 septembrie 2025: Fiorentina – Como 1-2
  • 19 octombrie 2025: Como – Juventus 2-0
  • 1 noiembrie 2025: Napoli – Como 0-0
  • 24 noiembrie 2025: Torino – Como 1-5 (cea mai clară victorie până acum)

Clasamentul în Serie A

LocEchipaMeciuriPuncte
1Inter1739
2AC Milan1738
3Napoli1737
4Juventus1936
5AS Roma1936
6Como1833
7Bologna1726
8Atalanta1825
9Lazio1824
10Torino1823
11Sassuolo1923
12Udinese1822
13Cremonese1821
14Parma1718
15Cagliari1818
16Lecce1817
17Genoa1815
18Verona1712
19Fiorentina1812
20Pisa1912

21:52
Mai multe știri de ultimă oră

