„Nu s-a schimbat nimic în 20 de ani" 185 de jucători au dat în judecată World Rugby. Carl Hayman: „Nu ni se spune adevărul despre gravitatea leziunilor cerebrale"
Carl Hayman FOTO: Imago
Rugby

„Nu s-a schimbat nimic în 20 de ani" 185 de jucători au dat în judecată World Rugby. Carl Hayman: „Nu ni se spune adevărul despre gravitatea leziunilor cerebrale"

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 14.08.2025, ora 23:53
alt-text Actualizat: 14.08.2025, ora 23:57
  • Fostul jucător de rugby Carl Hayman (45 de ani) s-a alăturat procesului împotriva World Rugby care are ca punct central accidentările la cap suferite de sportivi.
  • Fostul internațional Sebastien Chabal a dezvăluit, în primăvara acestui an, că memoria sa a fost profund afectată din cauza demenței provocate de leziuni suferite în timpul carierei sale.

185 de jucători au dat în judecată World Rugby, acuzând forul internațional că nu i-ar fi protejat în momentul în care au suferit leziuni neurologice.

Carl Hayman s-a alăturat procesului împotriva World Rugby

Fostul jucător al naționalei Noii Zeelande, Carl Hayman, duce o luptă aprigă cu World Rugby pentru a limita cazurile de demență provocată de impacturile din timpul meciurilor.

Neo-zeelandezul a acuzat lipsa de răspuns a organizației în această problemă. Procesul împotriva forului mondial va începe în 2027.

„De ce m-am alăturat procesului împotriva World Rugby? Jucătorilor profesioniști nu li se spune adevărul despre gravitatea leziunilor cerebrale repetitive! Am luat notă de o conversație a lui Rob Nichol, pe atunci CEO al NZRPA (n.r. - Asociația jucătorilor de rugby din Noua Zeelandă) în 2000, care a spus: «Trebuie să avem grijă de jucători… Cu sezoane mai scurte».

Ce s-a schimbat în ultimii 20 de ani? Răspunsul: nimic. NZRPA este o glumă. Rob Nichol le spune jucătorilor actuali că este mai sigur să joace fotbal decât rugby. Acest lucru este atât de înșelător și pune jucătorii actuali în pericol pentru viitor”, a scris Carl Hayman, pe contul oficial de Instagram, potrivit news.ro.

Fostul pilier al lui Toulon a fost diagnosticat cu demență, în vara anului 2021.

25%
din foștii jucătorii de rugby riscă să dezvolte demență, arată Serviciul Britanic de Sănătate

Jucătorii de rugby sunt predispuși să dezvolte boli neurologice, din cauza leziunilor suferite la nivelul capului în timpul competițiilor.

Dincolo de confuzie, demenţa mea, problemele de dependenţă şi bunăstarea mentală, ca să nu mai vorbim de efectul asupra copiilor mei şi asupra mamei lor magnifice îmi dau de gândit. Cine are grijă de jucătorii de astăzi? Carl Hayman, fost jucător de rugby
Sebastien Chabal FOTO Instagram Sebastien Chabal FOTO Instagram
Sebastien Chabal FOTO Instagram

Sebastien Chabal suferă de demență: „Nu îmi amintesc nicio secundă dintr-un meci de rugby”

Fostul flanker emblematic al Franței, Sebastien Chabal, a făcut o declarație tulburătoare, la 11 ani distanță de la momentul retragerii. Memoria fostului sportiv a fost afectată de demență.

„Nu-mi amintesc nicio secundă dintr-un meci de rugby pe care l-am jucat. Nu îmi amintesc niciunul din cele 62 de meciuri la naționala Franței.

Am câteva amintiri din copilărie. Cred că e pentru că oamenii mi-au spus despre ele”, a spus Sebastien Chabal, potrivit france24.com.

Chabal spune că nu a consultat un neurolog și că nu are în plan să discute cu un specialist:

„De ce să merg la doctor? Memoria nu îmi va reveni”, a motivat francezul.

Sebastien Chabal (foto: Imago)
Sebastien Chabal (foto: Imago)

Galerie foto (8 imagini)

Sebastien Chabal (foto: Instagram) Sebastien Chabal (foto: Instagram) Sebastien Chabal (foto: Instagram) Sebastien Chabal (foto: Instagram) Sebastien Chabal (foto: Instagram)
+8 Foto
labels.photo-gallery

world rugby dementa proces carl hayman
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share