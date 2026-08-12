„A fost iad în vestiar” Mourinho, dezvăluiri incendiare despre primul mandat la Real, conflictul cu Casillas și căutarea „cârtiței”: „A înnebunit”
Discuție aprinsă în timpul meciului între Mourinho și Casillas în perioada Real Madrid. Foto: Imago
Campionate

„A fost iad în vestiar” Mourinho, dezvăluiri incendiare despre primul mandat la Real, conflictul cu Casillas și căutarea „cârtiței”: „A înnebunit”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 12.08.2026, ora 14:58
alt-text Actualizat: 12.08.2026, ora 14:58
  • Jose Mourinho a povestit în documentarul Netflix un subiect delicat: relația vulcanică pe care a avut-o cu Iker Casillas în primul mandat la Real Madrid. 
  • Cum a descris antrenorul tot ce s-a întâmplat atunci, reacția fostului mare căpitan blanco, ce spun cei care au fost parte din vestiar la acea vreme.
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Jose Mourinho e din nou antrenorul lui Real Madrid. Portughezul are 63 de ani, a venit de la Benfica și a semnat pe „Bernabeu” un contract până în vara lui 2029. Trei sezoane.

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Mourinho povestește conflictul avut la Real cu Iker Casillas

I-a mai pregătit trei stagiuni pe „los blancos” între 2010 și 2013. Sosea în capitala Spaniei chiar după „tripla” istorică reușită la Inter Milano: Serie A-Cupa Italiei-Liga Campionilor.

3 trofee
a cucerit Mourinho la Real: titlul în LaLiga (2012), Copa del Rey (2011) și Supercupa Spaniei (2012)

Acum, la 13 ani de la despărțire, povestește un subiect fierbinte în documentarul lansat marți de Netflix: conflictul cu Iker Casillas.

Încă de la început, ceva nu i-a plăcut. Relația cu Iker, căpitanul lui Real și al Furiei Roja, o legendă pentru iberici, a scârțâit din primele zile.

De ce a fost nemulțumit Mourinho de Casillas

„Primul lucru pe care mi l-a spus a fost: «Am venit să cer mai mult timp de vacanță pentru jucătorii echipei naționale»”, și-a amintit el, potrivit Marca.com.

„În a doua conversație, mi-a cerut să amân antrenamentul cu o oră, pentru că era trafic intens la Madrid în momentul în care voiam să încep ședința de pregătire.

În a treia, mi-a zis că nu vor să stea la hotel, preferă să se vadă în ziua meciului și să meargă direct la stadion”.

Concluzia sa: „Mi-am dat seama că sunt răsfățați”.

Mourinho și „cârtița” care l-a „înnebunit” în vestiar. Casillas?

Unul dintre subiectele care l-au înfuriat pe Mou în cei trei ani la Real a fost „cârtița” care divulga presei ce se discuta în vestiar. Secretele!

„A înnebunit. Ne-a sunat pe toți, ne-a spus tot felul de lucruri. A zis că noi suntem de vină pentru tot. Nu știu dacă a lovit o sticlă cu piciorul și a trântit ușa biroului”, nu a uitat Casillas.

Era absolut furios. A muncit să ne ajute să câștigăm, iar apoi a ieșit la iveală ceva ce numai noi știam. Și azi vrem să aflăm cine a fost nenorocitul care a dat totul în vileag Marcelo, fost jucător la Real

Rui Faria, asistentul lusitanului la Madrid în perioada 2010-2013, a dezvăluit: „Știam cine era «cârtița». Până la urmă, răspunsurile erau în ziare. Nu poți dovedi, dar ești aproape sigur de cum funcționează lucrurile”.

Cel bănuit? Chiar Iker. Relația celor doi era ruptă!

Reacția toxică a lui Mourinho pentru Casillas: „Ăsta e război!”

Cum s-a ajuns la un asemenea conflict între antrenor și căpitan: Casillas nu a acceptat „războiul” declanșat de Mourinho în El Clasico și l-a sunat pe Xavi, liderul Barcelonei, încercând să liniștească apele între jucătorii naționalei Spaniei.

Erau puternic legați, cucerind împreună două titluri europene și cel mondial în patru ani fantastici, 2008-2012.

Acea discuție telefonică între Iker și Xavi a provocat reacția toxică a portughezului.

Aici jucăm Barcelona - Real Madrid. Când ești la națională, te poți pupa cu ei, dar nu acum. Ăsta e război! Jose Mourinho, răspuns pentru Casillas

Antrenorul a explicat ce crede că s-a întâmplat: „Sunt lucruri pe care nu le accept și pe care nu le voi accepta niciodată. Când cineva nu mă respectă, devine o problemă”.

Acea situație a fost complicată pentru că eram căpitanul lui Real Madrid și căpitanul Spaniei. Te confruntai cu jucători care îți erau dușmani pe teren, dar care îți erau și coechipieri la echipa națională. Nu mi-a plăcut să văd acea situație și i-am spus lui Mourinho. Iker Casillas, un simbol la Real

„Mourinho l-a pus pe bancă și nu a mai discutat cu Casillas, l-a vorbit de rău în presă…”

De atunci, Casillas a dispărut din echipă. Căpitanul devenise portar de rezervă.

„Iker era o legendă la Real, iubit de fani. Mourinho l-a pus pe bancă și nu a mai discutat cu el, l-a vorbit de rău în presă... A fost iad în vestiar”, a povestit Sami Khedira. Atunci era jucător la Madrid, acum e în stafful tehnicianului.

Mourinho, în fața băncii. Casillas, doar rezervă (primul din stânga). Foto: Imago Mourinho, în fața băncii. Casillas, doar rezervă (primul din stânga). Foto: Imago
Mourinho, în fața băncii. Casillas, doar rezervă (primul din stânga). Foto: Imago

„După aceea, relația dintre Jose și mulți jucători, Cristiano Ronaldo și cei spanioli, s-a destrămat. Erau jucători foarte importanți pentru atmosfera din vestiar, care s-a otrăvit”.

Sfârșitul lui Mourinho la Real se apropia. În 2013, a părăsit clubul.

„Cred că jucătorii se săturaseră de mine ca lider. M-am săturat și eu de ei, nu doar ei de mine”, a declarat el.

M-am săturat de jucători și de presă. Am vrut să plec. Simțeam că am terminat. Jose Mourinho, antrenor Real

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