S-a trezit din comă  FOTO: Jucătorul din Serie A care era aproape să se înece, în stare stabilă » Ce discuție a purtat cu doctorul +5 foto
Foto: Instagram/@cagliaricalcio
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S-a trezit din comă FOTO: Jucătorul din Serie A care era aproape să se înece, în stare stabilă » Ce discuție a purtat cu doctorul

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 20.08.2026, ora 18:07
alt-text Actualizat: 20.08.2026, ora 18:07
  • Yael Trepy (20 de ani), atacantul francez al lui Cagliari, s-a trezit, miercuri, din comă, după ce a fost la un pas să se înece într-o piscină din Porto Cervo, în Sardinia.
  • Ce a declarat Tommaso Giulini (49 de ani), președintele clubului italian, dar și doctorul Stefania Milia, despre starea fotbalistului, mai jos.
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Incidentul s-a produs în weekend, într-una dintre cele două zile libere primite de jucătorii lui Cagliari după victoria cu Arezzo, scor 1-0, din Cupa Italiei. Trepy fusese titular în acea partidă și evoluase 54 de minute.

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FOTO. Yael Trepy s-a trezit din comă, după ce a fost aproape să se înece

Miercuri seară, clubul Cagliari a anunțat că fotbalistul s-a trezit din coma indusă în care s-a aflat și a postat mai multe fotografii cu el de pe patul de spital.

Trepy se află în afara oricărui pericol, respiră fără ajutor și a început să mănânce și să bea, conform gazzetta.it.

Yael Trepy, atacantul lui Cagliari, s-a trezit din comă. Foto: Instagram/@cagliaricalcio
Yael Trepy, atacantul lui Cagliari, s-a trezit din comă. Foto: Instagram/@cagliaricalcio

Galerie foto (5 imagini)

Yael Trepy, atacantul lui Cagliari, s-a trezit din comă. Foto: Instagram/@cagliaricalcio Yael Trepy, atacantul lui Cagliari, s-a trezit din comă. Foto: Instagram/@cagliaricalcio Yael Trepy, atacantul lui Cagliari, s-a trezit din comă. Foto: Instagram/@cagliaricalcio Yael Trepy, atacantul lui Cagliari, s-a trezit din comă. Foto: Instagram/@cagliaricalcio Yael Trepy, atacantul lui Cagliari, s-a trezit din comă. Foto: Instagram/@cagliaricalcio
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Tommaso Giulini, președintele clubului Cagliari, a declarat: „Mulțumesc întregului personal medical și, în primul rând, doamnei doctor Milia. A fost un exemplu extraordinar de promptitudine și competență.

Echipele de intervenție au ajuns la fața locului la mai puțin de cinci minute după incident. Dacă ar fi trecut doar puțin mai mult timp, situația ar fi putut fi mult mai gravă, poate chiar fatală”.

Potrivit presei italiene, atacantul nu știe să înoate bine și a avut probleme când a ajuns în zona adâncă a piscinei. N-a putut ieși la suprafață și-a pierdut cunoștința înainte de a fi salvat.

2 milioane de euro
este cota de piață a lui Yael Trepy, conform Transfermarkt

O tomografie toracică a evidențiat o cantitate importantă de lichid în plămânii fotbalistului, ceea ce îngreunează oxigenarea. Din acest motiv, medicii au decis atunci să îl mențină în comă indusă și sub supraveghere permanentă.

După ce a primit primul ajutor, Trepy a fost transportat de urgență cu elicopterul la Sassari, unde este internat la Terapie Intensivă.

Stefania Milia, despre Trepy: „Ce a spus când s-a trezit? M-a corectat”

Stefania Milia, doctorul care s-a ocupat de îngrijirea fotbalistului, a explicat că Trepy va rămâne, cel puțin pentru moment, sub observație medicală.

„Trebuie să rămână sub observație. Intervenția rapidă a serviciilor de urgență a fost esențială. Ce a spus când s-a trezit? M-a corectat pentru că nu reușeam să-i pronunț corect numele”, a spus Milia, directoarea Unității de Terapie Intensivă de Urgență a Spitalului Civil Santissima Annunziata din Sassari.

Serafinangelo Ponti, directorul general al spitalului, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă organizate miercuri:

„Din fericire, suntem aici pentru a vorbi despre o poveste cu final fericit. Am citit astăzi (n.r. miercuri) în presă câțiva termeni pe care aș vrea să-i corectez puțin. Mă gândesc, desigur, la cuvântul «miracol».

Nu este un miracol, ci rezultatul unor servicii medicale excelente, al muncii extraordinare depuse de întregul sistem sanitar din Sardinia, începând cu Areus, care i-a acordat lui Yael Trepy primele îngrijiri și a intervenit pentru salvarea lui”.

Mama lui mi-a spus că Yael nu își amintește nimic din ceea ce s-a întâmplat. Credea că fusese implicat într-un accident de mașină. A fost terifiant să ne gândim că l-am fi putut pierde în urma unui accident atât de stupid în piscină. Tommaso Giulini, președintele clubului Cagliari, conform Gazzetta dello Sport

Trepy s-a născut pe 20 mai 2006, în Franța, și evoluează pe postul de atacant.

Francezul s-a format la US Creteil-Lusitanos, iar în 2022 a ajuns în academia lui Cagliari. A trecut pe la echipele U18 și Primavera, iar în 2025 a contribuit la câștigarea Cupei Italiei Primavera.

Atacantul a făcut pasul la echipa de seniori a celor de la Cagliari în februarie anul acesta. A bifat 9 prezențe de atunci la echipă, în care a marcat un gol.

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