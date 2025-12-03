Drăgușin, din nou pe teren! E tot mai aproape de revenirea în Premier League. A bifat un nou meci la Tottenham » Mesajul transmis de român +3 foto
Radu Drăgușin FOTO: Instagram @spursofficial
Drăgușin, din nou pe teren! E tot mai aproape de revenirea în Premier League. A bifat un nou meci la Tottenham » Mesajul transmis de român

alt-text Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 03.12.2025, ora 19:31
alt-text Actualizat: 03.12.2025, ora 19:31
  • Radu Drăgușin (23 de ani), fundașul celor de la Tottenham, a jucat din nou pentru formația londoneză într-un meci amical.
  • Românul mai bifase minute și într-un amical disputat pe 12 noiembrie.

Drăgușin a suferit o accidentare groaznică la începutul anului: ruptură a ligamentului încrucișat anterior, în meciul cu Elfsborg, scor 3-0.

Radu Drăgușin a bifat din nou minute la Tottenham

Acum, Radu Drăgușin a evoluat într-un nou meci de verificare la Tottenham, de această dată împotriva celor de la Dagenham & Redbridge, formație din cea de-a șasea ligă a Angliei.

Conform site-ului clubului, fundașul echipei naționale a jucat 65 de minute.

„Radu Dragusin și-a continuat revenirea în formă într-un meci amical disputat la terenul de antrenament al echipei noastre sub 21 de ani, împotriva echipei Dagenham și Redbridge, marți după-amiază.

Radu a jucat 65 de minute înainte de a fi înlocuit. A fost a doua sa apariție pentru echipa lui Wayne Burnett, după ce a jucat într-un amical similar împotriva lui Leyton Orient luna trecută”, au transmis cei de la Tottenham.

După meci, Drăgușin a scris un scurt mesaj pe Instagram referitor la situația sa, acesta fiind încrezător că va reveni curând în lotul echipei mari de la Tottenham.

„Mai multe minute în picioare astăzi. Mă simt bine să fiu din nou pe teren. Am încredere în proces”, a transmis Radu Drăgușin.

Antrenorul de la Tottenham, Thomas Frank, a vorbit și el despre situația fundașului român:

„Radu nu poate încă să înceapă meciul ca titular, dar progresează la antrenamente”, a fost anunțul tehnicianului danez.

Radu Drăgușin a revenit pe gazon pentru Tottenham Foto X@Tottenham Hotspur (3).jpg
Radu Drăgușin a revenit pe gazon pentru Tottenham Foto X@Tottenham Hotspur (3).jpg

