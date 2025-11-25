Drăgușin pleacă?! Sursele GOLAZO.ro susțin că stoperul ar putea părăsi Tottenham. Scopul: meciul naționalei cu Turcia
Radu Drăgușin mai are 4 ani și jumătate contract cu Tottenham Foto: Instagram
Drăgușin pleacă?! Sursele GOLAZO.ro susțin că stoperul ar putea părăsi Tottenham. Scopul: meciul naționalei cu Turcia

alt-text Publicat: 25.11.2025, ora 12:37
alt-text Actualizat: 25.11.2025, ora 12:37
  • Radu Drăgușin va fi probabil convocat la Tottenham pentru meciul de sâmbătă, cu Fulham. 
  • Ar fi prima oară în lotul londonezilor la 10 luni după accidentarea gravă suferită la genunchiul drept. 
  • Stoperul în vârstă de 23 de ani are însă șanse mici să joace la Spurs, ca al 4-lea stoper. De aceea, se gândește tot mai mult la un împrumut în ianuarie.

Radu Drăgușin a ratat aproape tot anul. După ruptura ligamentului încrucișat anterior, suferită pe 30 ianuarie, la 3-0 cu Elfsborg, a pierdut posibilitatea de a fi pe teren la finala Europa League, cu Tottenham, și nu a jucat deloc în preliminariile Mondialului cu naționala.

Dar vrea să se întoarcă printre „tricolori” pe 26 martie, în semifinala barajului CM 2026, contra Turciei, în deplasare.

Drăgușin e așteptat să fie convocat sâmbătă, la Tottenham - Fulham

Stoperul e foarte aproape de revenire. Nu a fost în lotul lui Spurs duminică, la 1-4 în fața lui Arsenal, însă londonezii așteaptă convocarea lui Drăgușin pentru următoarea etapă de Premier League.

Săptămâna trecută a disputat primele 45 de minute, într-un amical organizat special pentru el, împotriva lui Leyton Orient.

Sâmbătă, acasă, cu Fulham, va lipsi căpitanul Romero, suspendat, Danso va forma cuplul de fundași centrali cu Van de Ven și Radu va fi foarte probabil rezervă.

Ar fi prima oară când antrenorul Thomas Frank, venit în vară pe White Hart Lane, îl include în lot.

10 luni
au trecut de la ultimul meci jucat de Radu Drăgușin la Tottenham

Drăgușin, după Romero, Van de Ven și Danso la Tottenham

Viitorul imediat nu îl încântă însă pe apărătorul în vârstă de 23 de ani.

Este al 4-lea stoper al lui Tottenham, după Romero, Van de Ven și Danso, pe care Frank mizează total.

Ar avea ocazii rare de a juca în acest sezon. Tocmai acum, când ar vrea să evolueze tot mai mult, pentru a reintra în formă și a fi pregătit sută la sută în perspectiva play-off-ului naționalei cu Turcia.

Ar intra numai dacă doi dintre rivali s-ar accidenta sau ar fi suspendați în același timp.

Împrumut în ianuarie până la sfârșitul sezonului

Sursele GOLAZO.ro la Londra susțin că șansele sunt mari ca Drăgușin să plece în ianuarie sub formă de împrumut până la sfârșitul stagiunii.

25 de milioane de euro
este cota lui Radu Drăgușin, potrivit Transfermarkt. Mai are contract cu Tottenham până în 2030

Vrea să găsească o echipă unde să evolueze meci de meci, pentru a nu pune în pericol barajul „tricolorilor”.

Mărturia lui Drăgușin Internaționalul român, dezvăluiri despre cel mai greu moment din carieră : „A trebuit să învăț din nou să merg”
17:09
Mărturia lui Drăgușin Internaționalul român, dezvăluiri despre cel mai greu moment din carieră: „A trebuit să învăț din nou să merg”
Citește mai mult
Mărturia lui Drăgușin Internaționalul român, dezvăluiri despre cel mai greu moment din carieră : „A trebuit să învăț din nou să merg”

