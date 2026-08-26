Kopic a semnat FOTO: Fostul antrenor al lui Dinamo, prezentat oficial la noua sa echipă » Când va debuta +3 foto
Foto: Instagram/@kswieczysta
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Kopic a semnat FOTO: Fostul antrenor al lui Dinamo, prezentat oficial la noua sa echipă » Când va debuta

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 26.08.2026, ora 14:38
alt-text Actualizat: 26.08.2026, ora 14:38
  • Zeljko Kopic (48 de ani) a semnat, miercuri, contractul cu noua sa echipă, Wieczysta Cracovia, formație nou-promovată în prima ligă din Polonia.
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Fostul antrenor al lui Dinamo îl înlocuiește pe banca tehnică pe Kazimierz Moskal, demis după rezultatele sub așteptări înregistrate de echipă.

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Zeljko Kopic a semnat cu Wieczysta Cracovia

Kopic ar fi semnat un contract valabil până la finalul sezonului 2026/27.

Înțelegerea conține și o clauză de prelungire automată, activată în cazul în care Wieczysta își păstrează locul în prima ligă poloneză, scrie sportowefakty.wp.pl.

„Zeljko Kopic, noul antrenor al echipei Wieczysta Cracovia

Antrenorul croat în vârstă de 48 de ani, Zeljko Kopic, a fost numit noul tehnician al primei echipe a formației Wieczysta Cracovia.

Antrenorul experimentat, deținător al licenței UEFA Pro, a pregătit de-a lungul carierei sale echipe din Croația, Cipru, Bulgaria și România.

Bun venit la Wieczysta!”, a transmis clubul polonez pe Instagram.

Zeljko Kopic a semnat cu Wieczysta Cracovia. Foto: Instagram/@kswieczysta
Zeljko Kopic a semnat cu Wieczysta Cracovia. Foto: Instagram/@kswieczysta

Galerie foto (3 imagini)

Zeljko Kopic a semnat cu Wieczysta Cracovia. Foto: Instagram/@kswieczysta Zeljko Kopic a semnat cu Wieczysta Cracovia. Foto: Instagram/@kswieczysta Zeljko Kopic a semnat cu Wieczysta Cracovia. Foto: Instagram/@kswieczysta
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Tehnicianul va conduce primul antrenament al echipei joi, iar debutul pe banca lui Wieczysta ar putea avea loc chiar în weekend, împotriva celor de la Wisła Cracovia.

Pentru Kopic, revenirea în Polonia(în trecut a pregătit-o pe Widzew Lodz) reprezintă prima provocare după experiența avută în România, la Dinamo, de unde a plecat la finalul sezonului trecut.

La Wieczysta, Kopic se va reîntâlni cu Tobias Christensen (26 de ani), fostul mijlocaș al Rapidului. Norvegianul s-a despărțit de giuleșteni după doar două sezoane.

Cifrele lui Zeljko Kopic din cariera de antrenor:

  • Dinamo: 113 meciuri
  • Botev Plovdiv: 15 meciuri
  • Dinamo Zagreb: 19 meciuri
  • Pafos: 36 de meciuri
  • Hajduk Split: 34 de meciuri
  • Slaven Belupo: 96 de meciuri
  • NK Zagreb: 37 meciuri
  • Cibalia: 15 meciuri

Wieczysta Cracovia, ascensiune incredibilă

Înființată în 1942, Wieczysta Cracovia a petrecut cea mai mare parte a existenței în anonimatul eșaloanelor inferioare.

În urmă cu numai nouă ani, clubul se afla în liga a șaptea poloneză. Ascensiunea a devenit însă spectaculoasă în ultima perioadă: cinci promovări în șase ani au propulsat echipa până în primul eșalon.

Kopic a resuscitat-o pe Dinamo

Kopic a antrenat-o pe Dinamo între 2023 și 2026. În primul sezon, croatul a venit într-un moment delicat din istoria „câinilor”, care erau la un pas de o nouă retrogradare.

Aa salvat echipa in extremis, câștigând barajul cu Csikszereda, câștigat cu 2-0 la general.

În următoarele două stagiuni, Kopic i-a calificat pe „câini” în play-off. Dinamo a terminat mai întâi pe locul șase, apoi pe poziția a patra.

În această vară, Dinamo a fost la un pas de revenirea în Europa, fiind învinsă în finala barajului pentru Conference League de rivala FCSB, scor 1-2 după prelungiri.

Deși mai avea contract până în 2028, Kopic s-a despărțit de Dinamo în această vară, fiind înlocuit de Nuno Campos.

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