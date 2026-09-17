Lovitură grea pentru Chivu John Stones s-a accidentat! Cât va lipsi de pe gazon

Inter Milano, formație antrenată de Cristi Chivu (45 de ani), a confirmat că John Stones (32 de ani) a suferit o entorsă la nivelul mușchilor flexori ai coapsei stângi.

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Ajuns gratis pe „Meazza” în această vară, după despărțirea de Manchester City, stoperul englez a bifat primul său meci ca titular pentru Inter în victoria cu Udinese, scor 5-3. Stones a ieșit însă accidentat în minutul 62.

John Stones s-a accidentat! Cât va lipsi de pe gazon

Joi, Inter a oferit mai multe detalii despre starea medicală a lui Stones.

„John Stones a fost supus în această dimineață unor teste clinice și de diagnostic la Istituto Humanitas din Rozzano.

Testele au evidențiat o întindere musculară la nivelul mușchilor flexori ai coapsei stângi. Starea sa va fi reevaluată în zilele următoare.”, a anunțat Inter pe site-ul oficial.

Englezul va lipsi aproximativ o lună și este așteptat să revină după pauza internațională, astfel că va rata derby-ul de sâmbătă cu AS Roma, notează tuttomercatoweb.com.

Pe lângă John Stones, Cristi Chivu nu se va putea baza nici pe Hakan Calhanoglu (32 de ani) la meciul de pe „Olimpico”.

Hakan Calhanoglu și Cristi Chivu/ Foto: IMAGO

Mijlocașul turc a suferit o entorse musculară la adductorul coapsei drepte și a fost indisponibil și pentru duelul cu Udinese.

După primele patru etape, AS Roma și Inter ocupă primele două locuri din Serie A, cu 12 puncte. Podiumul este completat de Como, cu 10 puncte.

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