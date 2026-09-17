Lovitură grea pentru Chivu John Stones s-a accidentat! Cât va lipsi de pe gazon
John Stones/ Foto: IMAGO
Campionate

Lovitură grea pentru Chivu John Stones s-a accidentat! Cât va lipsi de pe gazon

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 17.09.2026, ora 17:56
  • Inter Milano, formație antrenată de Cristi Chivu (45 de ani), a confirmat că John Stones (32 de ani) a suferit o entorsă la nivelul mușchilor flexori ai coapsei stângi.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Ajuns gratis pe „Meazza” în această vară, după despărțirea de Manchester City, stoperul englez a bifat primul său meci ca titular pentru Inter în victoria cu Udinese, scor 5-3. Stones a ieșit însă accidentat în minutul 62.

Fanii iau cu asalt Arena Națională  Câte bilete s-au vândut pentru România - Suedia, meci din Liga Națiunilor
Citește și
Fanii iau cu asalt Arena Națională Câte bilete s-au vândut pentru România - Suedia, meci din Liga Națiunilor
Citește mai mult
Fanii iau cu asalt Arena Națională  Câte bilete s-au vândut pentru România - Suedia, meci din Liga Națiunilor

John Stones s-a accidentat! Cât va lipsi de pe gazon

Joi, Inter a oferit mai multe detalii despre starea medicală a lui Stones.

„John Stones a fost supus în această dimineață unor teste clinice și de diagnostic la Istituto Humanitas din Rozzano.

Testele au evidențiat o întindere musculară la nivelul mușchilor flexori ai coapsei stângi. Starea sa va fi reevaluată în zilele următoare.”, a anunțat Inter pe site-ul oficial.

Englezul va lipsi aproximativ o lună și este așteptat să revină după pauza internațională, astfel că va rata derby-ul de sâmbătă cu AS Roma, notează tuttomercatoweb.com.

Pe lângă John Stones, Cristi Chivu nu se va putea baza nici pe Hakan Calhanoglu (32 de ani) la meciul de pe „Olimpico”.

Hakan Calhanoglu și Cristi Chivu/ Foto: IMAGO Hakan Calhanoglu și Cristi Chivu/ Foto: IMAGO
Hakan Calhanoglu și Cristi Chivu/ Foto: IMAGO

Mijlocașul turc a suferit o entorse musculară la adductorul coapsei drepte și a fost indisponibil și pentru duelul cu Udinese.

După primele patru etape, AS Roma și Inter ocupă primele două locuri din Serie A, cu 12 puncte. Podiumul este completat de Como, cu 10 puncte.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Al treilea cel mai mare cumpărător de petrol din lume, prima reacție după noile sancțiuni SUA contra Rusiei: „Ne vom proteja interesele”
Al treilea cel mai mare cumpărător de petrol din lume, prima reacție după noile sancțiuni SUA contra Rusiei: „Ne vom proteja interesele”
Al treilea cel mai mare cumpărător de petrol din lume, prima reacție după noile sancțiuni SUA contra Rusiei: „Ne vom proteja interesele”
accidentare Inter Milano Cristi Chivu John Stones
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:47
Mbappe le-a spus adio! Starul lui Real Madrid a semnat un nou contract: „Avem un vis comun”
Mbappe le-a spus adio!   Starul lui Real Madrid a semnat un nou contract: „Avem un vis comun”
17:06
„Nu ne putem culca pe o ureche” Filipe Coelho, avertisment înainte de derby-ul cu FCSB » Ce spune despre problemele rivalei
„Nu ne putem culca pe o ureche” Filipe Coelho, avertisment înainte de derby-ul cu FCSB » Ce spune despre problemele rivalei
17:31
Reorganizare în PCH Suporterii dinamoviști nu vor sta în același loc la revenirea pe Arena Națională: „S-au impus deja reguli”
Reorganizare în PCH  Suporterii dinamoviști nu vor sta în același loc la revenirea pe Arena Națională: „S-au impus deja reguli”
16:04
Artificiul lui Gică Hagi pentru Ianis Strategia la care a apelat selecționerul pentru a-i face loc fiului său în lotul României
Artificiul lui Gică Hagi pentru Ianis Strategia la care a apelat selecționerul pentru a-i face loc fiului său în lotul României
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Naționala în pustiu

Radu Naum: Naționala în pustiu

Radu Naum: Naționala în pustiu
Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru

Dan Udrea: Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru

Dan Udrea: Hagi <span>n-are</span> dreptul să ne ceară acest lucru
Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia
Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți
În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului
Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului
Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!
Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton
Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona
Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs
Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic
50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Top stiri
Hagi a anunțat lotul final Surprizele pregătite de România pentru meciurile din  Liga Națiunilor » Un singur jucător de la FCSB!
Nationala
12:08
Hagi a anunțat lotul final Surprizele pregătite de România pentru meciurile din Liga Națiunilor » Un singur jucător de la FCSB!
Citește mai mult
Hagi a anunțat lotul final Surprizele pregătite de România pentru meciurile din  Liga Națiunilor » Un singur jucător de la FCSB!
„Bă, băieți, nu vă mai grăbiți” Tactica lui Adrian Mutu când negociază noul contract ca antrenor: „Patronii să-și facă și ei temele, da?”
Diverse
10:24
„Bă, băieți, nu vă mai grăbiți” Tactica lui Adrian Mutu când negociază noul contract ca antrenor: „Patronii să-și facă și ei temele, da?”
Citește mai mult
„Bă, băieți, nu vă mai grăbiți” Tactica lui Adrian Mutu când negociază noul contract ca antrenor: „Patronii să-și facă și ei temele, da?”
Sală Polivalentă cu 50% mai scumpă FOTO. Licitația pentru arena din Iași  a fost reluată după doi ani. Costurile sunt mult mai mari » Cum va arăta
Diverse
12:01
Sală Polivalentă cu 50% mai scumpă FOTO. Licitația pentru arena din Iași a fost reluată după doi ani. Costurile sunt mult mai mari » Cum va arăta
Citește mai mult
Sală Polivalentă cu 50% mai scumpă FOTO. Licitația pentru arena din Iași  a fost reluată după doi ani. Costurile sunt mult mai mari » Cum va arăta
FOTO | Cum arată Penetrația care va salva situația infernală de pe Iuliu Maniu. Paul Moldovan anunță că lucrează cu Ciucu la șoseaua expres între Pasajul Ciurel și DNCB
B365
17.09
FOTO | Cum arată Penetrația care va salva situația infernală de pe Iuliu Maniu. Paul Moldovan anunță că lucrează cu Ciucu la șoseaua expres între Pasajul Ciurel și DNCB
Citește mai mult
FOTO | Cum arată Penetrația care va salva situația infernală de pe Iuliu Maniu. Paul Moldovan anunță că lucrează cu Ciucu la șoseaua expres între Pasajul Ciurel și DNCB

Echipe/Competiții

fcsb 68 CFR Cluj 9 dinamo bucuresti 22 rapid 20 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 14 Poli Iasi 1 uta arad 1 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share