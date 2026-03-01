Kopic, premiat  VIDEO+FOTO. Ce a primit Kopic înainte de Dinamo - FC Argeș + cum a fost primit George Pușcaș de fani +17 foto
Zeljko Kopic FOTO: Raed Krishan (GOLAZO.ro)
Superliga

Kopic, premiat VIDEO+FOTO. Ce a primit Kopic înainte de Dinamo - FC Argeș + cum a fost primit George Pușcaș de fani

alt-text Ștefan Ogrezeanu , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video) , Raed Krishan (foto)
alt-text Publicat: 01.03.2026, ora 18:59
alt-text Actualizat: 01.03.2026, ora 18:59
  • DINAMO - FC ARGEȘ. Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul „câinilor”, a fost premiat înainte de startul partidei, după ce runda trecută a ajuns la 100 de meciuri pe banca grupării bucureștene.
  • Tot înainte de meciul cu FC Argeș, noul atacant de la Dinamo, George Pușcaș, le-a fost prezentat suporterilor.

După ce runda trecută, la derby-ul cu Rapid, scor 1-2, Zeljko Kopic a bifat meciul 100 alături de „câini”, clubul a decis să-l premieze în fața propriilor fani.

FC Argeș, în play-off  Piteștenii câștigă meciul cu Dinamo și se califică în lupta pentru titlu
Citește și
FC Argeș, în play-off Piteștenii câștigă meciul cu Dinamo și se califică în lupta pentru titlu
Citește mai mult
FC Argeș, în play-off  Piteștenii câștigă meciul cu Dinamo și se califică în lupta pentru titlu

Zeljko Kopic, premiat înainte de Dinamo - FC Argeș

Astfel, înainte de partida cu FC Argeș, Kopic a primit din partea clubului un tricou cu Dinamo cu numărul 100 pe spate, dar și o plachetă specială, inscripționată cu cifra 100 și chipul acestuia.

Instalat la gruparea din „Ștefan cel Mare” pe 1 decembrie 2023, atunci când Dinamo se afla în subsolul clasamentului, Kopic a salvat echipa de la retrogradare, a calificat-o în play-off, iar în acest sezon a dus-o pe locul #2 în Liga 1.

Bilanțul lui Kopic în toate competițiile după 100 de meciuri: 40 de victorii, 34 de remize și 26 de înfrângeri.

Dinamo - FC Argeș, meci (2).jpg
Dinamo - FC Argeș, meci (2).jpg

Galerie foto (17 imagini)

Dinamo - FC Argeș, meci (1).jpeg Dinamo - FC Argeș, meci (1).jpg Dinamo - FC Argeș, meci (2).jpeg Dinamo - FC Argeș, meci (2).jpg Dinamo - FC Argeș, meci (3).jpeg
+17 Foto
labels.photo-gallery

George Pușcaș, prezentat suporterilor

George Pușcaș a avut și el parte de un moment special pe Arena Națională.

Noul atacant al „câinilor” le-a fost prezentat suporterilor din peluza „Cătălin Hîldan”. El s-a dus în fața peluzei, acolo unde a salutat galeria. A refuzat să înjure rivala alături de fani.

Dinamo - FC Argeș, meci (8).jpg
Dinamo - FC Argeș, meci (8).jpg

Galerie foto (17 imagini)

Dinamo - FC Argeș, meci (1).jpeg Dinamo - FC Argeș, meci (1).jpg Dinamo - FC Argeș, meci (2).jpeg Dinamo - FC Argeș, meci (2).jpg Dinamo - FC Argeș, meci (3).jpeg
+17 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

„Ne-a fost teamă”  Roberto Mancini , despre războiul din Golf: „I-am spus mamei să stea calmă, cel puțin deocamdată” + Unde se afla când au lovit rachetele
Campionate
18:12
„Ne-a fost teamă” Roberto Mancini, despre războiul din Golf: „I-am spus mamei să stea calmă, cel puțin deocamdată” + Unde se afla când au lovit rachetele
Citește mai mult
„Ne-a fost teamă”  Roberto Mancini , despre războiul din Golf: „I-am spus mamei să stea calmă, cel puțin deocamdată” + Unde se afla când au lovit rachetele
Războiul îl încurcă și pe Ronaldo  Decizii radicale în cele mai importante competiții de pe continent » Ce se întâmplă cu Liga Campionilor Asiei
Campionate
18:12
Războiul îl încurcă și pe Ronaldo Decizii radicale în cele mai importante competiții de pe continent » Ce se întâmplă cu Liga Campionilor Asiei
Citește mai mult
Războiul îl încurcă și pe Ronaldo  Decizii radicale în cele mai importante competiții de pe continent » Ce se întâmplă cu Liga Campionilor Asiei

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
dinamo bucuresti liga 1 fc arges george puscas zeljko kopic
Știrile zilei din sport
„Îl vreau pe Rădoi!” Gigi Becali pregătește revoluția la FCSB: „Gata, iau măsuri, urmează schimbări majore!”
Superliga
01.03
„Îl vreau pe Rădoi!” Gigi Becali pregătește revoluția la FCSB: „Gata, iau măsuri, urmează schimbări majore!”
Citește mai mult
„Îl vreau pe Rădoi!” Gigi Becali pregătește revoluția la FCSB: „Gata, iau măsuri, urmează schimbări majore!”
Tănase a ieșit la atac Reacție acidă după ce FCSB a ratat play-off-ul: „Mai aveau puțin și-l spânzurau în Piața Victoriei! Așa e în România”
Superliga
01.03
Tănase a ieșit la atac Reacție acidă după ce FCSB a ratat play-off-ul: „Mai aveau puțin și-l spânzurau în Piața Victoriei! Așa e în România”
Citește mai mult
Tănase a ieșit la atac Reacție acidă după ce FCSB a ratat play-off-ul: „Mai aveau puțin și-l spânzurau în Piața Victoriei! Așa e în România”
„Gata, azi e ultima zi!” Gigi Becali, prima decizie după ce FCSB a ajuns în play-out: „Să știe toți asta”
Superliga
01.03
„Gata, azi e ultima zi!” Gigi Becali, prima decizie după ce FCSB a ajuns în play-out: „Să știe toți asta”
Citește mai mult
„Gata, azi e ultima zi!” Gigi Becali, prima decizie după ce FCSB a ajuns în play-out: „Să știe toți asta”
Nebunie în vestiarul Argeșului VIDEO+FOTO. Momente de vis pentru piteșteni » Ce s-a întâmplat la discursul lui Dani Coman: „Vrem duuubluuu!”
Superliga
01.03
Nebunie în vestiarul Argeșului VIDEO+FOTO. Momente de vis pentru piteșteni » Ce s-a întâmplat la discursul lui Dani Coman: „Vrem duuubluuu!”
Citește mai mult
Nebunie în vestiarul Argeșului VIDEO+FOTO. Momente de vis pentru piteșteni » Ce s-a întâmplat la discursul lui Dani Coman: „Vrem duuubluuu!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:23
„Trebuie să-ți dai demisia ca să vină Mirel” Prima reacție după ce Becali a anunțat că îl vrea pe Rădoi: „Altfel n-aș fi vorbit”
„Trebuie să-ți dai demisia ca să vină Mirel” Prima reacție după ce Becali a anunțat că îl vrea pe Rădoi: „Altfel n-aș fi vorbit”
23:55
FCSB, out din Europa după 24 de ani!? Nicio echipă n-a reușit ce își propune campioana! Ce s-a întâmplat la barajele pentru Conference League
FCSB, out din Europa după 24 de ani!? Nicio echipă n-a reușit ce își propune campioana! Ce s-a întâmplat la barajele pentru Conference League
23:32
„Îl vreau pe Rădoi!” Gigi Becali pregătește revoluția la FCSB: „Gata, iau măsuri, urmează schimbări majore!”
„Îl vreau pe Rădoi!” Gigi Becali pregătește revoluția la FCSB: „Gata, iau măsuri, urmează schimbări majore!”
23:56
Tănase a ieșit la atac Reacție acidă după ce FCSB a ratat play-off-ul: „Mai aveau puțin și-l spânzurau în Piața Victoriei! Așa e în România”
Tănase a ieșit la atac Reacție acidă după ce FCSB a ratat play-off-ul: „Mai aveau puțin și-l spânzurau în Piața Victoriei! Așa e în România”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?
Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! <span>Ne-am</span> lămurit și cu Hațegan…
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!
Top stiri din sport
FCSB va juca în play-out! VIDEO. Rușine istorică: FCSB intră în lupta pentru salvarea de la retrogradare! Va fi cea mai slabă clasare din „era Becali”
Superliga
01.03
FCSB va juca în play-out! VIDEO. Rușine istorică: FCSB intră în lupta pentru salvarea de la retrogradare! Va fi cea mai slabă clasare din „era Becali”
Citește mai mult
FCSB va juca în play-out! VIDEO. Rușine istorică: FCSB intră în lupta pentru salvarea de la retrogradare! Va fi cea mai slabă clasare din „era Becali”
Războiul îl încurcă și pe Ronaldo  Decizii radicale în cele mai importante competiții de pe continent » Ce se întâmplă cu Liga Campionilor Asiei
Campionate
01.03
Războiul îl încurcă și pe Ronaldo Decizii radicale în cele mai importante competiții de pe continent » Ce se întâmplă cu Liga Campionilor Asiei
Citește mai mult
Războiul îl încurcă și pe Ronaldo  Decizii radicale în cele mai importante competiții de pe continent » Ce se întâmplă cu Liga Campionilor Asiei
CFR, depunctată?! FCSB stă la pândă! Motivul pentru care ardelenii  ar putea pierde 2 puncte » Anunțul făcut de club
Superliga
01.03
CFR, depunctată?! FCSB stă la pândă! Motivul pentru care ardelenii ar putea pierde 2 puncte » Anunțul făcut de club
Citește mai mult
CFR, depunctată?! FCSB stă la pândă! Motivul pentru care ardelenii  ar putea pierde 2 puncte » Anunțul făcut de club
Nicolae Badea cere și dobândă Detalii din raportul falimentului ACS FC Dinamo » Cum a ajuns omul de afaceri cu mai mulți bani decât statul la masa credală
Diverse
01.03
Nicolae Badea cere și dobândă Detalii din raportul falimentului ACS FC Dinamo » Cum a ajuns omul de afaceri cu mai mulți bani decât statul la masa credală
Citește mai mult
Nicolae Badea cere și dobândă Detalii din raportul falimentului ACS FC Dinamo » Cum a ajuns omul de afaceri cu mai mulți bani decât statul la masa credală

Echipe/Competiții

fcsb 68 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 35 rapid 12 Universitatea Craiova 4 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 10 farul constanta 13

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
02.03

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share