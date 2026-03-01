DINAMO - FC ARGEȘ. Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul „câinilor”, a fost premiat înainte de startul partidei, după ce runda trecută a ajuns la 100 de meciuri pe banca grupării bucureștene.

Tot înainte de meciul cu FC Argeș, noul atacant de la Dinamo, George Pușcaș, le-a fost prezentat suporterilor.

După ce runda trecută, la derby-ul cu Rapid, scor 1-2, Zeljko Kopic a bifat meciul 100 alături de „câini”, clubul a decis să-l premieze în fața propriilor fani.

Zeljko Kopic, premiat înainte de Dinamo - FC Argeș

Astfel, înainte de partida cu FC Argeș, Kopic a primit din partea clubului un tricou cu Dinamo cu numărul 100 pe spate, dar și o plachetă specială, inscripționată cu cifra 100 și chipul acestuia.

Instalat la gruparea din „Ștefan cel Mare” pe 1 decembrie 2023, atunci când Dinamo se afla în subsolul clasamentului, Kopic a salvat echipa de la retrogradare, a calificat-o în play-off, iar în acest sezon a dus-o pe locul #2 în Liga 1.

Bilanțul lui Kopic în toate competițiile după 100 de meciuri: 40 de victorii, 34 de remize și 26 de înfrângeri.

George Pușcaș, prezentat suporterilor

George Pușcaș a avut și el parte de un moment special pe Arena Națională.

Noul atacant al „câinilor” le-a fost prezentat suporterilor din peluza „Cătălin Hîldan”. El s-a dus în fața peluzei, acolo unde a salutat galeria. A refuzat să înjure rivala alături de fani.

