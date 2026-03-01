Roberto Mancini (61 de ani), fostul selecționer al Italiei și actualul antrenor al lui Al-Sadd, formație din Doha, capitala Qatarului, a vorbit despre războiul din Golf.

Ca urmare a atacului lansat de SUA și Israel asupra Iranului, liderii de la Teheran au decis să riposteze, ținta fiind mai multe baze militare americane din țările vecine, printre care și Qatarul.

Roberto Mancini, despre situația din Qatar: „Mama era îngrijorată, i-am spus să se calmeze, cel puțin deocamdată”

Tehnicianul italian a vorbit despre clipele de groază din Orientul Mijlociu.

„Mama m-a sunat, era îngrijorată. I-am spus să stea calmă, cel puțin deocamdată. Există o desfășurare uriașă de forțe aici, în Golf.

Ne-a fost teamă că se va întâmpla ceva, dar speram că diplomația va putea reduce tensiunea. Acum să sperăm la tot ce e mai bine”, a declarat Roberto Mancini, conform gazzetta.it.

Roberto Mancini: „Eram la biserică atunci când a sunat alarma”

Antrenorul lui Al-Sadd a dezvăluit că se afla la biserică atunci când au lovit primele rachete.

„Alarma de pe telefonul meu a început să sune, iar mesajul era în arabă. Am primit cinci sau șase mesaje. La scurt timp după aceea, au început exploziile.

Eram la Liturghie, iar alertele s-au declanșat în timp ce eram în biserică. Ne-au spus să mergem imediat acasă și să nu ne mișcăm de acolo” , a mai spus Roberto Mancini.

FOTO. Atac cu rachete în Iran:

A doua zi de război în Orientul Mijlociu

Iranul a lansat duminică un nou val de atacuri asupra Israelului și bazelor americane din regiune după ce Gărzile Revoluționare au anunțat dimineață că urmează „cea mai feroce operațiune ofensivă din istoria forțelor armate ale Republicii Islamice Iran”, scrie hotnews.ro.

S-au auzit explozii din nou în Israel și mai multe state din Golf și a fost atacată inclusiv o bază cu prezență americană din Irak.

Donald Trump a reacționat amenințând „că îi vom lovi cu o forță nemaiîntâlnită până acum”, în timp ce forțele Israelului și SUA și continuă masivul atac contra Iranului.

Atacul devastator SUA-Israel asupra Iranului și reacția Teheranului asupra țărilor din Golful Persic îngrijorează și FIFA înaintea Campionatului Mondial (11 iunie - 19 iulie).

