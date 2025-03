DINAMO - FCSB 1-2. Zeljko Kopic (47 de ani), tehnicianul „câinilor”, a recunoscut că trupa lui Elias Charalambous (44 de ani) a jucat un fotbal mai bun decât echipa sa.

Zeljko Kopic a tras concluziile după fluierul final și crede că FCSB și-a arătat adevărata valoare în repriza secundă.

DINAMO - FCSB. Zeljko Kopic: „Pot spune că FCSB a fost mai bună”

„Cred că am început foarte bine meciul, am avut 1-0 și am câștigat multe dueluri. Din păcate, am primit gol din corner și în a doua repriză am avut acea ocazie mare. După aceea, FCSB și-a arătat valoarea. Pot să spun că au fost mai buni astăzi.

Nu știu dacă se poate vorbi despre un complex FCSB, ei construiesc această echipă de câțiva ani pentru a se califica și pentru a câștiga. Noi am reușit să evităm retrogradarea, am construit ceva, dar FCSB are în continuare o echipă mai bună ”, a transmis Kopic la Digi Sport.

Zeljko Kopic: „Știam că va fi un risc să jucăm așa”

Antrenorul lui Dinamo a vorbit și despre situația accidentaților din tabăra „câinilor”:

„Mărginean are probleme cu glezna de ceva timp, avem problema cu Boateng care s-a accidentat la echipa națională. Știam că va fi un risc să jucăm așa. Politic a făcut tratamente speciale, am avut grijă de el, dar uite că iar s-a accidentat”, a mai adăugat tehnicianul alb-roșu.

Dinamo a avut o seară de coșmar din punctul de vedere al accidentărilor, după ce „câinii” au pierdut trei jucători importanți, iar tehnicianul croat și-a folosit toate schimbările pe aceștia.

VIDEO. Ratarea uriasă a lui Perica

DINAMO - FCSB. Dennis Politic, în lacrimi după accidentare

Dennis Politic a fost înlocuit în minutul 56 cu Georgi Milanov, după ce s-a întins pe gazon și a transmis că nu mai poate continua partida.

După ce a fost schimbat, Politic a avut o ieșire nervoasă. Florentin Petre, secundul lui Kopic, s-a dus să-l consoleze pe fotbalistul de 25 de ani, iar atacantul l-a împins pe tehnicianul „câinilor”.

Camerele TV l-au surprins ulterior pe jucătorul dinamovist cu lacrimi în ochi pe banca de rezerve.

Dennis Politic a contribuit decisiv la golul înscris de Perica în prima repriză. Mijlocașul lui Dinamo a centrat în fața porții, iar croatul l-a învins pe Târnovanu.

Ghinionul s-a ținut lanț pentru Dinamo, iar la câteva secunde după schimbarea lui Politic, Homawoo s-a accidentat și el. Zeljko Kopic l-a chemat de pe bancă pe Patriche, însă, fotbalistul togolez a făcut semne că poate continua partida. După un moment confuz, Patriche l-a înlocuit pe Mărginean, care a ieșit șchiopătând.

În minutul 66 însă, Homawoo a realizat că nu mai poate continua și a făcut semne să fie schimbat. Kopic nu mai avea alt fundaș central pe bancă, astfel că în locul său a intrat Antonio Luna, iar Opruț a trecut în centrul defensivei.

Dennis Politic, la a treia accidentare din acest sezon

În actuala stagiune, Politic a ratat mai multe partide din cauza accidentărilor. În ianuarie, acesta a suferit o ruptură musculară, ceea ce l-a ținut pe bară aproape o lună.

De asemenea, s-a accidentat și în septembrie. La acel moment, acesta a ratat patru etape.

VIDEO. „Racheta” lui Baba Alhassan