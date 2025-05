U CRAIOVA - DINAMO 2-1. Zeljko Kopic (47 de ani), antrenorul celor de la Dinamo, a comentat evoluția echipei sale, după înfrângerea cu echipa olteană.

Dinamo a pierdut ultimul meci din play-off-ul Ligii 1 și a încheiat sezonul pe locul 6.

U CRAIOVA - DINAMO. Zeljko Kopic, la finalul meciului: „Ne trebuie 10 jucători”

Tehnicianul de la Dinamo a vorbit despre jocul echipei sale, dar și despre campania de achiziții care va urma la Dinamo.

„Ne-am luptat, am dat totul. În prima jumătate am avut 1-0, am avut momente în care am dominat. Craiova a fost periculoasă, noi am încercat să rămânem stabili. Am luat imediat gol după pauză, dar apoi Craiova a fost mai bună.

Cred că fizic și mental eram obosiți. Unii jucători au mici accidentări, dar au dat absolut totul. E foarte important că am intrat în play-off pentru că așa ne putem compara cu celelalte echipe și ne dăm seama unde suntem pentru sezonul viitor.

Nu e momentul să vorbim despre transferuri, începem pregătirea pe 9 iunie iar până atunci vom lua anumite decizii și vă vom informa.

Dennis (n.r. Politic) este un jucător foarte important pentru noi. Din păcate, s-a tot accidentat dar acum e OK. Este căpitanul nostru, un jucător important, dar vom vedea ce ne va rezerva viitorul”, a declarat Zeljko Kopic, la finalul partidei.

Avem nevoie de 10 jucători, dacă nu chiar mai mult. Ne trebuie fotbaliști care au capacitatea de a purta tricoul lui Dinamo. Zeljko Kopic, antrenor Dinamo

Andrei Mărginean, după meci: „ Nu-mi aduce satisfacție golul”

După ce a marcat un gol superb în partida de la Craiova, Mărginean a comentat cele întâmplate la flash interviu.

„A fost o partidă dificilă, ne pare rău că n-am reușit mai mult. A fost un gol frumos, dar nu-mi aduce o mare satisfacție ținând cont că am pierdut meciul.

A fost un sezon bun pentru noi, ne-am îndeplinit obiectivul și cu siguranță la anul vom arăta mult mai bine.

Pentru anul viitor, prima dată mă gândesc să intrăm în play-off, iar apoi vom vedea. Îmi propun să joc cât mai mult și să îmi ajut echipa”, a declarat Mărginean.

