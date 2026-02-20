Ce-l macină pe Kopic Antrenorul lui Dinamo a vorbit despre aspectul la care trebuie să lucreze Dinamo pentru a câștiga cu Rapid: „Să ne îmbunătățim”
  • Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, a prefațat derby-ul cu Rapid din etapa #28 din Liga 1.
  • Rapid - Dinamo se joacă sâmbătă, de la ora 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Dinamo și Rapid ocupă locurile 2, respectiv 3. „Câinii” au 52 de puncte acumulate după 27 de etape, la doar unul singur în spatele liderului Craiova.

De cealaltă parte, giuleștenii au 49 de puncte și sunt foarte aproape să obțină calificarea în play-off.

Rapid - Dinamo. Zeljko Kopic: „Niciodată nu poți spune că cineva este favorită”

Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a vorbit despre derby-ul cu Rapid.

„Mai avem încă trei meciuri. Primul este cu Rapid, este un derby, este un alt meci important pentru noi. Echipa este într-o formă foarte bună, energia este bună, suntem conectați și suntem pregătiți ca mâine să ieșim pe teren să luptăm.

Și ideea este mereu aceeași: să pregătim meciul, să dăm totul pentru a câștiga și să obținem încă trei puncte.

Trebuie să ne adaptăm. Știm că în România încă nu avem terenuri perfecte, dar trebuie să înțelegem și că este ceva împotriva naturii, a nins mult, vom vedea. Sper ca terenul să fie bun, să putem juca un fotbal de calitate.

Dar dacă nu va fi în cea mai bună stare, trebuie să ne adaptăm și să jucăm.

Pentru mine, în derby, niciodată nu poți spune că cineva este favorită. Rapid nu a evoluat la nivelul așteptărilor în ultimele meciuri, iar un derby este întotdeauna meciul în care ai oportunitatea să schimbi lucrurile.

Din ceea ce simt eu și din analiza prestațiilor noastre, suntem buni, suntem constanți, ne descurcăm bine.

Zona în care putem fi mai buni și unde trebuie să ne îmbunătățim este finalizarea ocaziilor pe care le avem, pentru că avem multe situații în careu unde trebuie să reacționăm mai bine. Dar este greu de spus care echipă este favorită într-un astfel de meci”, a spus Zeljko Kopic la conferința de presă.

Conform surselor GOLAZO.ro, până joi s-au vândut aproximativ 20.000 de bilete derby-ul etapei, care se va disputa pe Arena Națională.

Zeljko Kopic: „Nu contează împotriva cui jucăm”

„Pentru mine nu contează împotriva cui jucăm. Noi vrem să câștigăm. Trebuie să arătăm respect, dar am avut niște prestații foarte, foarte bune în ultimele meciuri împotriva Rapidului. Nu am câștigat, dar mâine (n.r. - sâmbătă) este o altă oportunitate să o facem.

(n.r. - Despre fazele fixe) Lucrăm la asta săptămânal. Știm ce jucători pot fi periculoși în anumite zone. Am folosit foarte bine aceste situații în ultima perioadă.

În timpul jocului, vrem să împingem fundașii laterali cât mai mult posibil”, a mai spus Zeljko Kopic.

Noi nu jucăm niciodată pentru egal. Nu pregătim niciodată un meci pentru un rezultat de egalitate. Ambiția este mereu să câștigăm. Nu știi niciodată cum se va termina meciul, dar pregătirea noastră trebuie să fie mereu cu gândul la victorie Zeljko Kopic, antrenor Dinamo

Întrebat dacă există un jucător din lotul celor de la Rapid pe care l-a remarcat, Kopic a spus:

„Au mulți jucători. Au demonstrat calitatea lor. Fără să dau nume, au arătat individual că sunt jucători buni, de calitate.

În anumite perioade ale sezonului au performat bine și ca echipă. Au respectul nostru și trebuie să fim la cel mai înalt nivel mâine (n.r. - sâmbătă)”.

Zeljko Kopic: „Există multă presiune”

Întrebat dacă presiunea este mai mare în tabăra Rapidului, antrenorul lui Dinamo a spus:

„Cred că pentru toate echipele care până acum nu s-au calificat în play-off există multă presiune. De aceea, pentru mine a fost important ca la fiecare meci să avem prestații stabile.

Uneori este un egal, îți dorești victoria, dar este egal. Însă mereu să fim pregătiți și, prin aceste prestații constante, să acumulăm suficiente puncte și să încheiem această primă etapă cât mai repede posibil”, a mai spus croatul.

Kopic a vorbit și despre situația lui Adrian Mazilu, jucător care a bifat doar 8 apariții în acest sezon în tricoul „câinilor”.

„Mazilu a venit aici ca un jucător cu mult potențial, dar cu unele probleme în trecut legate de accidentări. Din prima zi, eu ca antrenor principal, staff-ul, echipa, toată lumea i-a oferit mult sprijin.

A fost decizia mea să-l introduc pe teren cât mai repede pentru a-l aduce la un nivel fizic mai bun. În perioada de pregătire a arătat foarte bine, dar în ultimele meciuri în care a jucat nu am fost mulțumit.

Am vorbit cu el, i-am explicat, iar acum trebuie să lupte și să aștepte o nouă șansă, pentru că avem jucători care muncesc foarte bine”, a încheiat Zeljko Kopic.

800.000 de euro
este cota de piață a lui Adrian Mazilu, conform Transfermarkt

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova2753
2Dinamo2752
3Rapid2749
4U Cluj2745
5CFR Cluj2744
6FC Argeș2743
7FC Botoșani2742
8UTA Arad2741
9Oțelul Galați2740
10FCSB2740
11Farul Constanța2737
12Petrolul Ploiești2728
13Csikszereda2725
14Unirea Slobozia2724
15Hermannstadt2717
16Metaloglobus2711

