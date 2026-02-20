Se amână anunțul FRF menține suspansul în privința lui Mircea Lucescu » Selecționerul și-a prelungit șederea în Belgia

Prezența lui Mircea Lucescu (80 de ani) pe banca echipei naționale la meciul de baraj cu Turcia, programat pe 26 martie, la Istanbul, pentru calificarea la CM 2026, rămâne sub semnul întrebării.

Deși termenul indicat pentru o clarificare era „în jurul datei de 20 februarie”, Federația Română de Fotbal nu va face niciun anunț astăzi.

FRF menține suspansul în privința lui Mircea Lucescu: „Nu anunțăm nimic azi”

Surse federale de rang înalt au precizat pentru GOLAZO.ro că decizia privind situația selecționerului nu va fi comunicată pe 20 februarie, așa cum se anticipase după declarațiile făcute la începutul lunii de președintele FRF, Răzvan Burleanu.

Mircea Lucescu a plecat pe 16 februarie în Belgia pentru un al doilea consult medical, dorind o a doua opinie asupra situației sale. Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, selecționerul și-a prelungit șederea în Belgia și revine în țară astăzi.

În acest moment, Federația așteaptă concluziile finale ale consultului din Belgia și evaluarea completă a stării de sănătate a lui Mircea Lucescu.

FRF a anunțat astăzi: „Vom publica un comunicat în acest weekend”.

„În jurul datei de 20 februarie putem să știm exact care este situația medicală a domnului Lucescu”

Răzvan Burleanu a anunțat pe 6 februarie că în jurul datei de 20 februarie Federația ar urma să cunoască exact situația medicală a lui Mircea Lucescu, după obținerea celei de-a doua opinii din străinătate.

„Domnul Lucescu se va deplasa în afara țării pentru un al doilea control medical, astfel încât în jurul datei de 20 februarie să putem să știm exact care este situația medicală a domnului Lucescu. Pentru că prioritatea numărul unu este starea sa medicală.

Ceea ce ne dorim ca federație este ca selecționerul care va sta pe banca tehnică la primul meci din aceste două finale pe care le avem, și ne dorim să fie Mircea Lucescu, să fie la cel mai înalt nivel”, a declarat Răzvan Burleanu în urmă cu două săptămâni.

FRF: „Suntem pregătiți pentru orice scenariu”

Răzvan Burleanu a subliniat că Federația ia în calcul toate scenariile posibile, însă nu dorește să deschidă discuții despre un eventual înlocuitor al lui Mircea Lucescu pe banca tehnică a naționalei.

„În momentul de față suntem pregătiți pentru orice scenariu. Cu siguranță vom merge în orice direcție în momentul în care vom cunoaște starea medicală a domnului Lucescu, pe de o parte validată de medicii de la nivel național și apoi confirmată de medicii de la nivel internațional.

Nu aș vrea să discutăm în momentul de față despre variante, ar fi incorect față de selecționerul nostru”, a precizat Burleanu.

Varianta Gică Hagi

Gheorghe Hagi (61 de ani) este cea mai vehiculată variantă pentru a prelua naționala. Președintele FRF a evitat să avanseze nume de posibili înlocuitori, explicând că ar fi incorect față de actualul selecționer să fie deschise astfel de discuții în acest moment.

„După cum știți, abordarea noastră, a Federației Române de Fotbal, a fost ca atât timp cât avem un selecționer pe banca tehnică, și avem toată încrederea în ceea ce înseamnă atingerea obiectivului de înaltă performanță, ba mai mult, acum când vorbim și despre o situație medicală, mi s-ar părea incorect să începem să deschidem discuții cu un potențial înlocuitor al domnului Lucescu”, a afirmat Burleanu.

Cine l-a consultat în Belgia pe Mircea Lucescu

Selecționerul Mircea Lucescu a fost internat de mai multe ori în ultima perioadă.

Pe finalul anului trecut, după finalul preliminariilor, selecționerul a avut probleme cardiace. Din pricina acestora, el a și evitat călătoria lungă până la Washington, unde a avut loc tragerea la sorți pentru grupele Mondialului.

Sfârșitul lui decembrie a confirmat probleme mai complicate decât se credea. Iar începutul lui 2026 l-a obligat din nou să ajungă la spital.

De data aceasta, spun surse medicale, problemele au venit din altă sursă. O gripă severă, cu temperatură de peste 39 de grade, care n-a cedat nici măcar cu antibiotice.

Mai exact, dezvăluie doctorii pentru GOLAZO.ro, s-a descoperit că Mircea Lucescu a avut o infecție puternică, urmată de insuficiență cardio-respiratorie. Preocuparea din familia Lucescu s-a acutizat. Medicii au decis să-l înscrie pe Il Luce într-un program național de tratament pentru o boală cronică și complexă.

În Belgia, Mircea Lucescu a fost consultat de prof. dr. Ștefan Constantinescu, 61 de ani, unul dintre primii specialiști în oncologie moleculară din lume.

Sunt bine, nu sunt motive de îngrijorare. Vă rog frumos să stați liniștiți, s-a exagerat foarte mult. Este pur și simplu un tratament pe care trebuie să îl urmez sub observație Mircea Lucescu, selecționer România (mesaj transmis pe 3 februarie prin intermediul FRF)

