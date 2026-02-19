Se încinge Rapid - Dinamo! Câte bilete sunt vândute cu două zile înainte de derby. Se va bate recordul din tur? Va intra în top 5 audiențe în acest sezon?

Sâmbătă seara, pe Arena Națională, se joacă ultimul derby bucureștean din sezonul regulat: Rapid - Dinamo, care va începe la 20:30.

Conform protocolului dintre cele două cluburi, Dinamo va avea la dispoziție pentru galeria ei o întreagă peluză.

Meciul din tur, cu Dinamo gazdă, a produs cea mai mare asistență a campionatului: aproape 35.000 de spectatori.

Cel mai tare și mai așteptat meci al antepenultimei etape a sezonului regulat va avea loc în acest weekend, în București.

Rapid și Dinamo, despărțite de doar 3 puncte, ambele fiind pe podium, se vor duela pe Arena Națională, sâmbătă, cu începere de la ora 20:30, meciul urmând să fie transmis la TV de Digi Sport și Prima Sport.

Partida e una deosebit de importantă pentru modul în care va arăta configurația primelor 3 la startul play-off-ului.

Iar din punct de vedere al interesului, până în momentul de față, clubul organizator, Rapid, a vândut în jur de 12.500-13.000 de bilete.

Acestora li se adaugă tichetele deja rezervate pentru galeria lui Dinamo. Conform protocolului dintre cele două cluburi, oaspeții vor avea la dispoziție o peluză întreagă. Conform celor de la Dinamo, fanii ei vor fi în jur de 6.000 pe Arenă la confruntarea cu rivala din Giulești.

10.700 de spectatori e media pe care Rapid o are în acest campionat, la meciurile de acasă. E pe locul 3 în ierarhia Ligii 1, după Craiova (14.000) și Dinamo (11.200), dar peste FCSB (10.000)

Cu totul, în momentul de față, cu două zile înainte de startul meciului, sunt spre 20.000 de persoane care sigur vor fi pe stadion. Rapid speră însă să ajungă sau chiar să treacă de 30.000 de spectatori.

Meciul din tur, dintre cele două, dar cu Dinamo gazdă, a stabilit recordul de asistență în tribune în actualul campionat.

Au fost atunci, într-un meci terminat cu succesul Rapidului, scor 2-0, aproape 35.000 de spectatori. Un singur alt joc a mai trecut de bariera de 30.000 de fani: FCSB - Rapid 2-1.

Top 5 meciuri în acest sezon, ca număr de spectatori

Meci Spectatori Dinamo - Rapid 0-2 34.700 FCSB - Rapid 2-1 30.900 FCSB - Dinamo 0-0 28.500 Rapid - FCSB 2-2 27.000 Craiova - FCSB 1-0 25.000

Derby cu potențial de a face audiență mare

Rapid - Dinamo, dincolo de prezența spectatorilor, e într-un duel pasionant cu alte meciuri și din perspectiva ratingului TV.

Meciul e programat într-o seară de sâmbătă, în prime-time, de la 20:30, deci pe un interval orar în care consumul TV e cel mai mare în România.

Partida din tur n-a făcut o audiență deosebită, sub 5% rating pentru publicul comercial, cel cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, însă acum miza e infinit mai mare, fiind final de sezon regulat.

Top 5 meciuri în acest campionat, ca audiență TV

Meci Rating (%) Lună Craiova - FCSB 1-0 7,9 Februarie FCSB - Rapid 2-1 7,9 Decembrie Rapid - FCSB 2-2 6,7 August FCSB - Dinamo 0-0 6,5 Decembrie FCSB - Craiova 1-0 6,2 Octombrie

Vremea se anunță extrem de proastă

Vestea cea mai rea pentru derby-ul Rapid - Dinamo e cea referitoare la condițiile meteo în care se va disputa partida.

Pentru ziua de sâmbătă, în București se anunță că va ninge pe întreaga durată a zilei, iar în intervalul orar 20:30 - 22:30, în care va avea loc partida, temperaturile vor scădea sub zero grade.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport