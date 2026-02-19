Se încinge Rapid - Dinamo! Câte bilete sunt vândute cu două zile înainte de derby. Se va bate recordul din tur? Va intra în top 5 audiențe în acest sezon?
Rapid - Dinamo (FOTO: Sport Pictures)
Superliga

Se încinge Rapid - Dinamo! Câte bilete sunt vândute cu două zile înainte de derby. Se va bate recordul din tur? Va intra în top 5 audiențe în acest sezon?

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 19.02.2026, ora 15:34
alt-text Actualizat: 19.02.2026, ora 15:34
  • Sâmbătă seara, pe Arena Națională, se joacă ultimul derby bucureștean din sezonul regulat: Rapid - Dinamo, care va începe la 20:30.
  • Conform protocolului dintre cele două cluburi, Dinamo va avea la dispoziție pentru galeria ei o întreagă peluză.
  • Meciul din tur, cu Dinamo gazdă, a produs cea mai mare asistență a campionatului: aproape 35.000 de spectatori.

Cel mai tare și mai așteptat meci al antepenultimei etape a sezonului regulat va avea loc în acest weekend, în București.

Rapid și Dinamo, despărțite de doar 3 puncte, ambele fiind pe podium, se vor duela pe Arena Națională, sâmbătă, cu începere de la ora 20:30, meciul urmând să fie transmis la TV de Digi Sport și Prima Sport.

FCSB a găsit stadion pentru play-out! Campioana ia în calcul ratarea play-off-ului și s-a pus la adăpost privind meciurile de acasă. Arena surpriză pe care a ales-o
Citește și
FCSB a găsit stadion pentru play-out! Campioana ia în calcul ratarea play-off-ului și s-a pus la adăpost privind meciurile de acasă. Arena surpriză pe care a ales-o
Citește mai mult
FCSB a găsit stadion pentru play-out! Campioana ia în calcul ratarea play-off-ului și s-a pus la adăpost privind meciurile de acasă. Arena surpriză pe care a ales-o

Partida e una deosebit de importantă pentru modul în care va arăta configurația primelor 3 la startul play-off-ului.

Iar din punct de vedere al interesului, până în momentul de față, clubul organizator, Rapid, a vândut în jur de 12.500-13.000 de bilete.

Acestora li se adaugă tichetele deja rezervate pentru galeria lui Dinamo. Conform protocolului dintre cele două cluburi, oaspeții vor avea la dispoziție o peluză întreagă. Conform celor de la Dinamo, fanii ei vor fi în jur de 6.000 pe Arenă la confruntarea cu rivala din Giulești.

10.700 de spectatori
e media pe care Rapid o are în acest campionat, la meciurile de acasă. E pe locul 3 în ierarhia Ligii 1, după Craiova (14.000) și Dinamo (11.200), dar peste FCSB (10.000)

Cu totul, în momentul de față, cu două zile înainte de startul meciului, sunt spre 20.000 de persoane care sigur vor fi pe stadion. Rapid speră însă să ajungă sau chiar să treacă de 30.000 de spectatori.

Meciul din tur, dintre cele două, dar cu Dinamo gazdă, a stabilit recordul de asistență în tribune în actualul campionat.

Au fost atunci, într-un meci terminat cu succesul Rapidului, scor 2-0, aproape 35.000 de spectatori. Un singur alt joc a mai trecut de bariera de 30.000 de fani: FCSB - Rapid 2-1.

Top 5 meciuri în acest sezon, ca număr de spectatori

MeciSpectatori
Dinamo - Rapid 0-234.700
FCSB - Rapid 2-130.900
FCSB - Dinamo 0-028.500
Rapid - FCSB 2-227.000
Craiova - FCSB 1-025.000

Derby cu potențial de a face audiență mare

Rapid - Dinamo, dincolo de prezența spectatorilor, e într-un duel pasionant cu alte meciuri și din perspectiva ratingului TV.

Meciul e programat într-o seară de sâmbătă, în prime-time, de la 20:30, deci pe un interval orar în care consumul TV e cel mai mare în România.

Partida din tur n-a făcut o audiență deosebită, sub 5% rating pentru publicul comercial, cel cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, însă acum miza e infinit mai mare, fiind final de sezon regulat.

Top 5 meciuri în acest campionat, ca audiență TV

MeciRating (%)Lună
Craiova - FCSB 1-0 7,9Februarie
FCSB - Rapid 2-17,9Decembrie
Rapid - FCSB 2-26,7August
FCSB - Dinamo 0-0 6,5Decembrie
FCSB - Craiova 1-06,2Octombrie

Vremea se anunță extrem de proastă

Vestea cea mai rea pentru derby-ul Rapid - Dinamo e cea referitoare la condițiile meteo în care se va disputa partida.

Pentru ziua de sâmbătă, în București se anunță că va ninge pe întreaga durată a zilei, iar în intervalul orar 20:30 - 22:30, în care va avea loc partida, temperaturile vor scădea sub zero grade.

Citește și

Nereguli grave la CSA Steaua Ministrul Radu Miruță a dezvăluit primele probleme identificate de Corpul de Control: „Plăteau de 5 ori mai mult”
Diverse
13:55
Nereguli grave la CSA Steaua Ministrul Radu Miruță a dezvăluit primele probleme identificate de Corpul de Control: „Plăteau de 5 ori mai mult”
Citește mai mult
Nereguli grave la CSA Steaua Ministrul Radu Miruță a dezvăluit primele probleme identificate de Corpul de Control: „Plăteau de 5 ori mai mult”
Delapidare cu nocturna Un funcționar public, acuzat că a furat tone de motorină de la un club de fotbal » Ce a decis instanța
Diverse
11:44
Delapidare cu nocturna Un funcționar public, acuzat că a furat tone de motorină de la un club de fotbal » Ce a decis instanța
Citește mai mult
Delapidare cu nocturna Un funcționar public, acuzat că a furat tone de motorină de la un club de fotbal » Ce a decis instanța

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Un mare furnizor de energie, cu cifră de afaceri de 1,8 miliarde de euro și profituri de peste 200 de milioane de euro, cercetat de DIICOT pentru spălare de bani prin creșterea artificială a prețurilor la electricitate 
Un mare furnizor de energie, cu cifră de afaceri de 1,8 miliarde de euro și profituri de peste 200 de milioane de euro, cercetat de DIICOT pentru spălare de bani prin creșterea artificială a prețurilor la electricitate 
Un mare furnizor de energie, cu cifră de afaceri de 1,8 miliarde de euro și profituri de peste 200 de milioane de euro, cercetat de DIICOT pentru spălare de bani prin creșterea artificială a prețurilor la electricitate 
dinamo bucuresti liga 1 bilete rapid audienta
Știrile zilei din sport
„Noroc cu Recorder, altfel nu se știa nimic”  Mihai Stoica a răbufnit pe tema conflictului FCSB - Steaua: „Noi suntem continuatoarea acelei echipe”
Superliga
10:18
„Noroc cu Recorder, altfel nu se știa nimic” Mihai Stoica a răbufnit pe tema conflictului FCSB - Steaua: „Noi suntem continuatoarea acelei echipe”
Citește mai mult
„Noroc cu Recorder, altfel nu se știa nimic”  Mihai Stoica a răbufnit pe tema conflictului FCSB - Steaua: „Noi suntem continuatoarea acelei echipe”
Dinamo l-a ofertat Sorin Cârțu, dezvăluiri de la discuțiile cu sponsorul de la Dinamo
Superliga
11:27
Dinamo l-a ofertat Sorin Cârțu, dezvăluiri de la discuțiile cu sponsorul de la Dinamo
Citește mai mult
Dinamo l-a ofertat Sorin Cârțu, dezvăluiri de la discuțiile cu sponsorul de la Dinamo
Sigilii pe o bază distrusă FOTO+VIDEO. Cum arată azi fosta casă a Rapidului » Investiție de 50 de milioane de lei pentru renașterea Pro Rapid
Special
07:57
Sigilii pe o bază distrusă FOTO+VIDEO. Cum arată azi fosta casă a Rapidului » Investiție de 50 de milioane de lei pentru renașterea Pro Rapid
Citește mai mult
Sigilii pe o bază distrusă FOTO+VIDEO. Cum arată azi fosta casă a Rapidului » Investiție de 50 de milioane de lei pentru renașterea Pro Rapid
Rezultat excelent pentru România VIDEO. Julia Sauter, cea mai bună prestație din carieră în finala la patinaj artistic de la Jocurile Olimpice de iarnă
Jocurile Olimpice
00:00
Rezultat excelent pentru România VIDEO. Julia Sauter, cea mai bună prestație din carieră în finala la patinaj artistic de la Jocurile Olimpice de iarnă
Citește mai mult
Rezultat excelent pentru România VIDEO. Julia Sauter, cea mai bună prestație din carieră în finala la patinaj artistic de la Jocurile Olimpice de iarnă
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:30
„Narcisism alb” Atac dur la adresa lui Jose Mourinho, după scandalul Prestianni - Vinicius: „Sentiment de superioritate”
„Narcisism alb”  Atac dur la adresa lui Jose Mourinho, după scandalul Prestianni - Vinicius: „Sentiment de superioritate”
12:50
„El a jucat cu mine, nu eu cu el” Luis Figo, despre Cristiano Ronaldo + comparația cu Messi: „E ca și cum ai compara caviarul cu trufele
„El a jucat cu mine, nu eu cu el” Luis Figo, despre Cristiano Ronaldo + comparația cu Messi: „E ca și cum ai compara caviarul cu trufele
11:57
„Cel mai mare sprint din viața mea” Eric de Oliveira a tras sperietura vieții lui: „Aveam impresia că mă urmărește cineva! Am crezut că vine Dracula”
„Cel mai mare sprint din viața mea” Eric de Oliveira a tras sperietura vieții lui: „Aveam impresia că mă urmărește cineva! Am crezut că vine Dracula”
12:16
Neymar, anunț despre retragere Starul brazilian a vorbit deschis: „Trebuie să îndur. S-ar putea ca în decembrie...”
Neymar, anunț despre retragere  Starul brazilian a vorbit deschis: „Trebuie să îndur. S-ar putea ca în decembrie...”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?
Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! <span>Ne-am</span> lămurit și cu Hațegan…
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!
Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!
Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri
Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată
Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic
Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, <span>să-i</span> dea Olimpiada arme?
Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului
Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină
FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova
Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța
Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți
Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței
Top stiri din sport
„Nimeni nu o vrea pe FCSB”  Oficialul de la CFR Cluj, mesaj înainte de finalul sezonului regulat: „E greu cu ei în play-off. Foarte periculoși”
Superliga
19.02
„Nimeni nu o vrea pe FCSB” Oficialul de la CFR Cluj, mesaj înainte de finalul sezonului regulat: „E greu cu ei în play-off. Foarte periculoși”
Citește mai mult
„Nimeni nu o vrea pe FCSB”  Oficialul de la CFR Cluj, mesaj înainte de finalul sezonului regulat: „E greu cu ei în play-off. Foarte periculoși”
Infantino, apariție bizară FOTO. Președintele FIFA a participat la Consiliul pentru Pace al lui Trump! Și-a pus pe cap o șapcă controversată
Campionate
19.02
Infantino, apariție bizară FOTO. Președintele FIFA a participat la Consiliul pentru Pace al lui Trump! Și-a pus pe cap o șapcă controversată
Citește mai mult
Infantino, apariție bizară FOTO. Președintele FIFA a participat la Consiliul pentru Pace al lui Trump! Și-a pus pe cap o șapcă controversată
„Voi cum faceți, mă?!” Jurnalistul revoltat că românii rămân în urmă: „Alții cum pot? Să-i aducem pe toți aici”
Special
19.02
„Voi cum faceți, mă?!” Jurnalistul revoltat că românii rămân în urmă: „Alții cum pot? Să-i aducem pe toți aici”
Citește mai mult
„Voi cum faceți, mă?!” Jurnalistul revoltat că românii rămân în urmă: „Alții cum pot? Să-i aducem pe toți aici”
Europa League Răzvan Lucescu a pierdut duelul cu Ionuț Radu » Toate rezultatele din turul play-off-ului pentru optimi
Europa League
00:00
Europa League Răzvan Lucescu a pierdut duelul cu Ionuț Radu » Toate rezultatele din turul play-off-ului pentru optimi
Citește mai mult
Europa League Răzvan Lucescu a pierdut duelul cu Ionuț Radu » Toate rezultatele din turul play-off-ului pentru optimi

Echipe/Competiții

fcsb 56 CFR Cluj 25 dinamo bucuresti 28 rapid 10 Universitatea Craiova 36 petrolul ploiesti 18 Poli Iasi uta arad 9 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
20.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share