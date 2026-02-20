E apt pentru Rapid - Dinamo Costel Gâlcă a anunțat o revenire în lotul giuleștenilor pentru derby

- Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul Rapidului, a anunțat o revenire în lotul giuleștenilor înaintea derby-ului cu Dinamo. Despre cine e vorba, mai jos.
- Rapid - Dinamo se joacă sâmbătă, de la ora 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
În cadrul conferinței de presă premergătoare meciului cu echipa antrenată de Zeljko Kopic, Costel Gâlcă a abordat și subiectul Drilon Hazrollaj, jucător care se află pe lista neagră a tehnicianului.
Rapid - Dinamo. Lars Kramer va fi apt pentru derby
Costel Gâlcă, antrenorul Rapidului, a anunțat că fundașul Lars Kramer va fi apt de joc, după accidentarea suferită la sfârșitul lunii ianuarie.
„Kramer s-a întors. E apt de joc. Ați văzut că n-am spus că ne-a lipsit. Dar e un jucător important în angrenajul jocului nostru”, a spus Costel Gâlcă.
Jucător de bază în lotul alb-vișiniilor încă de când a venit, în vara trecută, fundașul olandez s-a accidentat în finalul primei reprize a meciului cu UTA Arad, câștigat de giuleșteni cu 2-1.
GOLAZO.ro a aflat, atunci, rezultatul RMN-ului la care a fost supus Kramer. Acesta suferise doar o mică accidentare la genunchi, și nu o ruptură de ligamente sau entorsă.
În acest sezon, fundașul olandez a bifat 23 de apariții în tricoul Rapidului în toate competițiile și a marcat 2 goluri.
Ce se va întâmpla cu Drilon Hazrollaj
Costel Gâlcă a vorbit și despre Drilon Hazrollaj, fotbalist transferat anul trecut în schimbul sumei de 900.000 de euro și care a jucat doar în 6 meciuri sezonul acesta.
„Da, cu siguranță că o să-l vedem în meciurile următoare că o să joace”, a spus Costel Gâlcă.
Tehnicianul îl avertizase pe Hazrollaj că nu va mai primi șanse dacă nu se va implica total în timpul perioadei de pregătire din Antalya.
Întrebat dacă Rapid mai are nevoie de întăriri pentru restul sezonului, Costel Gâlcă a declarat:
„Deocamdată au venit jucători valoroși, dar v-am spus, așteptăm să intre în formă pentru că nu e ușor. Au avut o perioadă lungă unde n-au jucat și atunci o să aibă nevoie de multe meciuri. Vom vedea pe viitor ce se va întâmpla”.
Jucătorii transferați de Rapid în această iarnă
- Daniel Paraschiv (26 de ani), atacant - împrumutat de la Real Oviedo
- Robert Sălceanu (22 de ani), fundaș stânga - transferat de la Petrolul pentru 400.000 de euro
- Dejan Iliev (30 de ani), portar - transferat de la UTA pentru 60.000 de euro
- Olimpiu Moruțan (26 de ani), mijlocaș - transferat gratis de la Aris
- Talisson (23 de ani), atacant - transfer de la Red Bull Bragantino
Clasamentul în Liga 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Craiova
|27
|53
|2
|Dinamo
|27
|52
|3
|Rapid
|27
|49
|4
|U Cluj
|27
|45
|5
|CFR Cluj
|27
|44
|6
|FC Argeș
|27
|43
|7
|FC Botoșani
|27
|42
|8
|UTA Arad
|27
|41
|9
|Oțelul Galați
|27
|40
|10
|FCSB
|27
|40
|11
|Farul Constanța
|27
|37
|12
|Petrolul Ploiești
|27
|28
|13
|Csikszereda
|27
|25
|14
|Unirea Slobozia
|27
|24
|15
|Hermannstadt
|27
|17
|16
|Metaloglobus
|27
|11