E apt pentru Rapid - Dinamo Costel Gâlcă a anunțat o revenire în lotul giuleștenilor pentru derby

Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul Rapidului, a anunțat o revenire în lotul giuleștenilor înaintea derby-ului cu Dinamo. Despre cine e vorba, mai jos.

Rapid - Dinamo se joacă sâmbătă, de la ora 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

În cadrul conferinței de presă premergătoare meciului cu echipa antrenată de Zeljko Kopic, Costel Gâlcă a abordat și subiectul Drilon Hazrollaj, jucător care se află pe lista neagră a tehnicianului.

Rapid - Dinamo. Lars Kramer va fi apt pentru derby

Costel Gâlcă, antrenorul Rapidului, a anunțat că fundașul Lars Kramer va fi apt de joc, după accidentarea suferită la sfârșitul lunii ianuarie.

„ Kramer s-a întors. E apt de joc. Ați văzut că n-am spus că ne-a lipsit. Dar e un jucător important în angrenajul jocului nostru”, a spus Costel Gâlcă.

Jucător de bază în lotul alb-vișiniilor încă de când a venit, în vara trecută, fundașul olandez s-a accidentat în finalul primei reprize a meciului cu UTA Arad, câștigat de giuleșteni cu 2-1.

GOLAZO.ro a aflat, atunci, rezultatul RMN-ului la care a fost supus Kramer. Acesta suferise doar o mică accidentare la genunchi, și nu o ruptură de ligamente sau entorsă.

În acest sezon, fundașul olandez a bifat 23 de apariții în tricoul Rapidului în toate competițiile și a marcat 2 goluri.

1,5 milioane de euro este cota de piață a lui Lars Kramer, conform Transfermarkt

Ce se va întâmpla cu Drilon Hazrollaj

Costel Gâlcă a vorbit și despre Drilon Hazrollaj, fotbalist transferat anul trecut în schimbul sumei de 900.000 de euro și care a jucat doar în 6 meciuri sezonul acesta.

„Da, cu siguranță că o să-l vedem în meciurile următoare că o să joace”, a spus Costel Gâlcă.

Tehnicianul îl avertizase pe Hazrollaj că nu va mai primi șanse dacă nu se va implica total în timpul perioadei de pregătire din Antalya.

700.000 de euro este cota de piață a lui Lars Kramer, conform Transfermarkt

Întrebat dacă Rapid mai are nevoie de întăriri pentru restul sezonului, Costel Gâlcă a declarat:

„Deocamdată au venit jucători valoroși, dar v-am spus, așteptăm să intre în formă pentru că nu e ușor. Au avut o perioadă lungă unde n-au jucat și atunci o să aibă nevoie de multe meciuri. Vom vedea pe viitor ce se va întâmpla”.

Jucătorii transferați de Rapid în această iarnă

Daniel Paraschiv (26 de ani), atacant - împrumutat de la Real Oviedo

Robert Sălceanu (22 de ani), fundaș stânga - transferat de la Petrolul pentru 400.000 de euro

Dejan Iliev (30 de ani), portar - transferat de la UTA pentru 60.000 de euro

Olimpiu Moruțan (26 de ani), mijlocaș - transferat gratis de la Aris

Talisson (23 de ani), atacant - transfer de la Red Bull Bragantino

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 27 53 2 Dinamo 27 52 3 Rapid 27 49 4 U Cluj 27 45 5 CFR Cluj 27 44 6 FC Argeș 27 43 7 FC Botoșani 27 42 8 UTA Arad 27 41 9 Oțelul Galați 27 40 10 FCSB 27 40 11 Farul Constanța 27 37 12 Petrolul Ploiești 27 28 13 Csikszereda 27 25 14 Unirea Slobozia 27 24 15 Hermannstadt 27 17 16 Metaloglobus 27 11

