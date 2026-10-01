Kopic va fi în tribună Fostul antrenor al lui Dinamo, prezent la meciul Polonia - România: „Îi vreau tot binele”

Zeljko Kopic (49 de ani), fostul antrenor al lui Dinamo, va fi prezent în tribună la meciul Polonia - România, programat vineri, 2 octombrie, de la ora 21:45, în Liga Națiunilor.

Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Croatul, care antrenează în prezent în Polonia, la Wieczysta Krakow, a transmis că va susține naționala României și speră ca echipa lui Gheorghe Hagi să facă un meci bun la Varșovia.

Citește și Unul a rămas pe dinafară Cine este singurul jucător convocat de Hagi care nu a prins lotul în cele 3 meciuri din Liga Națiunilor Citește mai mult Unul a rămas pe dinafară Cine este singurul jucător convocat de Hagi care nu a prins lotul în cele 3 meciuri din Liga Națiunilor

Zeljko Kopic va susține România din tribună: „Vreau ca Hagi și România să reușească un meci bun”

„Voi merge să urmăresc România, cu Polonia, la Varşovia.

Pentru mine e greu să mă pronunț (n.r. - legat de cine va câștiga), fiindcă nu m-am uitat la meciuri. Am văzut rezultatele, am urmărit jucătorii, m-am uitat la Croaţia cu Cehia, nu m-am uitat la Polonia.

Vreau să văd cu adevărat nivelul şi, cu siguranţă, vreau ca domnul Hagi şi România să reuşească un meci bun. Împotriva Suediei a fost un meci bun. Cu Bosnia au fost schimbări în echipă, am văzut discuţiile.

Ştiţi că îi vreau tot binele României şi vreau să văd ce face în acest meci” , a declarat Kopic, coform as.ro.

FOTO. România - Bosnia 2-4

Zeljko Kopic a plecat de la Dinamo după aproximativ doi ani și jumătate petrecuți în Superliga și a preluat-o ulterior pe Wieczysta Krakow.

Kopic a stat pe banca lui Dinamo în 113 meciuri, în care a obținut 44 de victorii și 38 de remize şi a suferit 31 de înfrângeri.

FOTO. Dinamo - FCSB 1-2, ultimul meci al lui Zeljko Kopic pe banca „câinilor”

„Tricolorii” au început noua ediție a Ligii Națiunilor cu două înfrângeri.

România a pierdut în Suedia, scor 1-2, apoi a fost învinsă pe Arena Națională de Bosnia și Herțegovina, scor 2-4.

Polonia are un punct după primele două etape. A remizat cu Bosnia și Herțegovina, scor 0-0, apoi a pierdut în Suedia, scor 1-3.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport