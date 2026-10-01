Kopic va fi în tribună Fostul antrenor al lui Dinamo, prezent la meciul Polonia - România: „Îi vreau tot binele” +76 foto
Zeljko Kopic/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro
Liga Națiunilor

Kopic va fi în tribună Fostul antrenor al lui Dinamo, prezent la meciul Polonia - România: „Îi vreau tot binele”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 01.10.2026, ora 19:24
alt-text Actualizat: 01.10.2026, ora 19:24
  • Zeljko Kopic (49 de ani), fostul antrenor al lui Dinamo, va fi prezent în tribună la meciul Polonia - România, programat vineri, 2 octombrie, de la ora 21:45, în Liga Națiunilor.
  • Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
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Croatul, care antrenează în prezent în Polonia, la Wieczysta Krakow, a transmis că va susține naționala României și speră ca echipa lui Gheorghe Hagi să facă un meci bun la Varșovia.

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Zeljko Kopic va susține România din tribună: „Vreau ca Hagi și România să reușească un meci bun”

„Voi merge să urmăresc România, cu Polonia, la Varşovia.

Pentru mine e greu să mă pronunț (n.r. - legat de cine va câștiga), fiindcă nu m-am uitat la meciuri. Am văzut rezultatele, am urmărit jucătorii, m-am uitat la Croaţia cu Cehia, nu m-am uitat la Polonia.

Vreau să văd cu adevărat nivelul şi, cu siguranţă, vreau ca domnul Hagi şi România să reuşească un meci bun. Împotriva Suediei a fost un meci bun. Cu Bosnia au fost schimbări în echipă, am văzut discuţiile.

Ştiţi că îi vreau tot binele României şi vreau să văd ce face în acest meci”, a declarat Kopic, coform as.ro.

FOTO. România - Bosnia 2-4

Galerie foto (76 imagini)

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Zeljko Kopic a plecat de la Dinamo după aproximativ doi ani și jumătate petrecuți în Superliga și a preluat-o ulterior pe Wieczysta Krakow.

Kopic a stat pe banca lui Dinamo în 113 meciuri, în care a obținut 44 de victorii și 38 de remize şi a suferit 31 de înfrângeri.

FOTO. Dinamo - FCSB 1-2, ultimul meci al lui Zeljko Kopic pe banca „câinilor”

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Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg

Galerie foto (50 imagini)

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„Tricolorii” au început noua ediție a Ligii Națiunilor cu două înfrângeri.

România a pierdut în Suedia, scor 1-2, apoi a fost învinsă pe Arena Națională de Bosnia și Herțegovina, scor 2-4.

Polonia are un punct după primele două etape. A remizat cu Bosnia și Herțegovina, scor 0-0, apoi a pierdut în Suedia, scor 1-3.

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