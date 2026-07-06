Patru persoane au fost împușcate în Los Angeles după meciul dintre Mexic și Anglia, scor 2-3.

Incidentele au avut loc în apropiere de zona în care mii de fani mexicani au urmărit meciul.

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New York Post scrie că duminică seară în Los Angeles, în jurul orei 21:40 (07:40 dimineața în România), 4 oameni au fost împușcați în 3 zone diferite în jurul zonei în care meciul fusese urmărit de mii de fani mexicani. Victimele au fost transportate de urgență la spital.

4 persoane împușcate! Scene de groază în Los Angeles, după Mexic - Anglia

Purtătorul de cuvânt al Departamentului Șerifului a transmis că nu a fost identificat niciun suspect. Poliția anunțase în cursul zilei o alertă, ofițerii fiind nevoiți să rămână peste program pentru a fi pregătiți în cazul unor eventuale incidente.

Două persoane au fost împușcate în apropiere de Bulevardul Whittier, iar la peste 8 minute a apărut și a treia victimă, pe Amalia Avenue. La scurt timp, în apropiere a fost împușcat și a patra persoană.

Incidentele au avut loc după terminarea meciului dintre Mexic și Anglia, însă nord-americanii încă se mai aflau pe stradă.

Conform Metro, împușcăturile s-ar fi auzit după ce mai multe mașini ar fi făcut drifturi în zonă și ar fi claxonat și fluturat steagul Mexicului.

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