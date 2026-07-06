De la un dolar la 4 milioane!  FOTO: Mașina abandonată de Ford și transformată în Batmobile. 15 zile de muncă și un loc în istoria televiziunii +11 foto
Auto

De la un dolar la 4 milioane! FOTO: Mașina abandonată de Ford și transformată în Batmobile. 15 zile de muncă și un loc în istoria televiziunii

alt-text Publicat: 06.07.2026, ora 10:49
alt-text Actualizat: 06.07.2026, ora 10:49
  • Primul Batmobile din serialul Batman (1966–1968) nu a fost construit de la zero. Mașina a pornit de la un prototip unic numit Lincoln Futura, realizat în 1955 pentru Ford.
  • Cum a ajuns automobilul la George Barris, pentru un dolar pentru ca apoi să fie vândut la licitație pe milioane, în rândurile de mai jos.
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La momentul lansării, Lincoln Futura era unul dintre cele mai spectaculoase automobile-concept din lume.

Construcția a costat aproximativ 250.000 de dolari, o sumă foarte de mare pentru acea perioadă.

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După ce și-a încheiat rolul de automobil de prezentare, prototipul a fost folosit ocazional în industria cinematografică.

În 1959 a apărut în filmul It Started with a Kiss, cu Glenn Ford și Debbie Reynolds, fiind vopsit în roșu pentru filmări.

În prima jumătate a anilor '60, automobilul a fost transferat către George Barris, unul dintre cei mai cunoscuți constructori americani de mașini personalizate.

Lincoln Futura, transformat în Batmobile
Lincoln Futura, transformat în Batmobile

Galerie foto (11 imagini)

Lincoln Futura, transformat în Batmobile Lincoln Futura, transformat în Batmobile Lincoln Futura, transformat în Batmobile Lincoln Futura, transformat în Batmobile Lincoln Futura, transformat în Batmobile
+11 Foto
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Potrivit documentelor și relatărilor istorice, Ford i-a cedat vehiculul pentru suma simbolică de un dolar, împreună cu alte condiții contractuale nespecificate în documentele publice.

Deoarece era un automobil-concept fără omologare pentru circulația obișnuită, mașina nu mai avea o utilizare practică pentru producător.

La sfârșitul anului 1965, producătorii serialului Batman de la ABC aveau nevoie de un automobil care să devină vehiculul personajului principal. George Barris a decis să transforme Lincoln Futura într-un Batmobile în loc să construiască o mașină complet nouă, scrie autoevolution.com.

Totul a fost gata în aproximativ 15 zile, cu un buget de circa 15.000 de dolari. Caroseria originală a fost păstrată în mare parte, dar au fost adăugate elemente specifice Batmobile-ului, precum aripile spate redesenate, vopseaua neagră cu accente portocalii și numeroase accesorii decorative inspirate de tehnologia SF a anilor '60, inclusiv celebrul Batphone și alte dispozitive folosite în serial.

Barris și-a păstrat dreptul de proprietate asupra mașinii în contractul inițial, închiriind vehiculul companiei de producție contra unei taxe săptămânale fixe pentru cele trei sezoane difuzate de serial, scrie marca.com.

Serialul Batman a debutat în ianuarie 1966 și a avut un succes imediat. Batmobile-ul a devenit unul dintre cele mai recognoscibile automobile din istoria televiziunii.

După încheierea serialului, George Barris a rămas proprietarul mașinii și a expus-o timp de mai multe decenii la saloane auto, expoziții și evenimente dedicate culturii pop.

În ianuarie 2013, Barris a decis să vândă automobilul la licitația Barrett-Jackson din Scottsdale, Arizona.

Licitația s-a încheiat la 4,2 milioane de dolari, iar, conform motorlegend.com, prețul final plătit de cumpărător, după adăugarea comisionului casei de licitații, a fost de aproximativ 4,62 milioane de dolari. Cumpărătorul a fost colecționarul Rick Champagne din Arizona.

Îmi plăcea foarte mult Batman când eram copil și am venit aici cu intenția de a cumpăra mașina. Eram sigur că o pot cumpăra. Este un vis devenit realitate. Rick Champagne

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