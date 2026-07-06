De la un dolar la 4 milioane! FOTO: Mașina abandonată de Ford și transformată în Batmobile. 15 zile de muncă și un loc în istoria televiziunii

Primul Batmobile din serialul Batman (1966–1968) nu a fost construit de la zero. Mașina a pornit de la un prototip unic numit Lincoln Futura, realizat în 1955 pentru Ford.

Cum a ajuns automobilul la George Barris, pentru un dolar pentru ca apoi să fie vândut la licitație pe milioane, în rândurile de mai jos.

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La momentul lansării, Lincoln Futura era unul dintre cele mai spectaculoase automobile-concept din lume.

Construcția a costat aproximativ 250.000 de dolari, o sumă foarte de mare pentru acea perioadă.

După ce și-a încheiat rolul de automobil de prezentare, prototipul a fost folosit ocazional în industria cinematografică.

În 1959 a apărut în filmul It Started with a Kiss, cu Glenn Ford și Debbie Reynolds, fiind vopsit în roșu pentru filmări.

În prima jumătate a anilor '60, automobilul a fost transferat către George Barris, unul dintre cei mai cunoscuți constructori americani de mașini personalizate.

Potrivit documentelor și relatărilor istorice, Ford i-a cedat vehiculul pentru suma simbolică de un dolar, împreună cu alte condiții contractuale nespecificate în documentele publice.

Deoarece era un automobil-concept fără omologare pentru circulația obișnuită, mașina nu mai avea o utilizare practică pentru producător.

La sfârșitul anului 1965, producătorii serialului Batman de la ABC aveau nevoie de un automobil care să devină vehiculul personajului principal. George Barris a decis să transforme Lincoln Futura într-un Batmobile în loc să construiască o mașină complet nouă, scrie autoevolution.com.

Totul a fost gata în aproximativ 15 zile, cu un buget de circa 15.000 de dolari. Caroseria originală a fost păstrată în mare parte, dar au fost adăugate elemente specifice Batmobile-ului, precum aripile spate redesenate, vopseaua neagră cu accente portocalii și numeroase accesorii decorative inspirate de tehnologia SF a anilor '60, inclusiv celebrul Batphone și alte dispozitive folosite în serial.

Barris și-a păstrat dreptul de proprietate asupra mașinii în contractul inițial, închiriind vehiculul companiei de producție contra unei taxe săptămânale fixe pentru cele trei sezoane difuzate de serial, scrie marca.com.

Serialul Batman a debutat în ianuarie 1966 și a avut un succes imediat. Batmobile-ul a devenit unul dintre cele mai recognoscibile automobile din istoria televiziunii.

După încheierea serialului, George Barris a rămas proprietarul mașinii și a expus-o timp de mai multe decenii la saloane auto, expoziții și evenimente dedicate culturii pop.

În ianuarie 2013, Barris a decis să vândă automobilul la licitația Barrett-Jackson din Scottsdale, Arizona.

Licitația s-a încheiat la 4,2 milioane de dolari, iar, conform motorlegend.com, prețul final plătit de cumpărător, după adăugarea comisionului casei de licitații, a fost de aproximativ 4,62 milioane de dolari. Cumpărătorul a fost colecționarul Rick Champagne din Arizona.

Îmi plăcea foarte mult Batman când eram copil și am venit aici cu intenția de a cumpăra mașina. Eram sigur că o pot cumpăra. Este un vis devenit realitate. Rick Champagne

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