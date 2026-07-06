Bellingham face tot! FOTO. „Galactic” și la națională: cum a calificat Anglia în sferturile CM 2026 +5 foto
Bellingham, golul de 2-0 cu Mexic. Anglia a învins cu 3-2. Foto: Imago
Campionatul Mondial

Bellingham face tot! FOTO. „Galactic” și la națională: cum a calificat Anglia în sferturile CM 2026

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 06.07.2026, ora 09:11
alt-text Actualizat: 06.07.2026, ora 09:11
  • Jude Bellingham a avut 20 de minute fantastice în prima repriză. Nu doar „dubla” reușită în 98 de secunde, ci și un gol evitat în fața propriei porți chiar înaintea pauzei. 
  • Anglia a învins Mexicul în optimile de finală, 3-2 pe „Azteca” după un meci electrizant. Va juca în „sferturi” împotriva Norvegiei, la Miami, pe 11 iulie.
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Harry Kane este golgheterul Angliei și la acest Mondial, are 6 reușite, a înscris și duminică, dar Jude Bellingham a fost cel mai bun la 3-2 cu Mexic, în „optimile” CM 2026.

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Bellingham a ajutat Anglia să se desprindă în 98 de secunde

Mijlocașul în vârstă de 23 de ani a avut 20 de minute memorabile în a doua jumătate a primei reprize pe „Azteca”.

În 98 de secunde, a înscris de două ori la Ciudad de Mexico.

  • 1-0 (36). Lovitură de cap din plonjon la centrarea lui Saka. 
Plonjon la golul de 1-0 după centrarea lui Saka
Plonjon la golul de 1-0 după centrarea lui Saka

Galerie foto (5 imagini)

Jude Bellingham, un meci fantastic pentru Anglia, la 3-2 cu Mexic Fotografii: Imago Plonjon la golul de 1-0 după centrarea lui Saka Șut din apropiere, la pasa lui Kane Momentul în care Bellingham a evitat golul Mexicului. Ar fi fost 2-2 la pauză Bellingham și Kane, cei mai buni jucători ai Angliei la acest Mondial
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  • 2-0 (38). A trimis în plasă din careul mic, la pasa lui Kane. 

De fiecare dată, s-a oprit în fața peluzei și a făcut gestul său, cu mâinile desfăcute larg.

După al doilea gol, i s-a alăturat și căpitanul Kane, imitându-i gestul lângă el.

4 goluri
a marcat Jude Bellingham la CM 2026: a punctat la 4-2 cu Croația, 2-0 cu Panama și 3-2 cu Mexic. Are 10 goluri și 11 assisturi în total în cele 53 de selecții pentru Anglia

Uimitor blocaj al lui Bellingham. A evitat golul în ultima clipă

Bellingham a mai reușit ceva până la pauză. La fel de important ca un gol. O minge respinsă din fața propriei porți când 2-2 părea inevitabil.

Montes, căpitanul gazdelor, rămăsese singur cu Pickford, în careul mic al englezilor. Lipsea doar șutul.

Nu a mai avut timp, pentru că Bellingham a întins piciorul sus, respingând balonul de lângă pieptul adversarului.

Momentul în care Bellingham a evitat golul Mexicului. Ar fi fost 2-2 la pauză
Momentul în care Bellingham a evitat golul Mexicului. Ar fi fost 2-2 la pauză

Galerie foto (5 imagini)

Jude Bellingham, un meci fantastic pentru Anglia, la 3-2 cu Mexic Fotografii: Imago Plonjon la golul de 1-0 după centrarea lui Saka Șut din apropiere, la pasa lui Kane Momentul în care Bellingham a evitat golul Mexicului. Ar fi fost 2-2 la pauză Bellingham și Kane, cei mai buni jucători ai Angliei la acest Mondial
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Datorită golurilor și intervenției lui salvatoare din prima repriză a învins Anglia!

Se va duela cu Norvegia lui Haaland și Odegaard în „sferturi”, pe 11 iulie, la Miami.

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