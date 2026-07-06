Bellingham face tot! FOTO. „Galactic” și la națională: cum a calificat Anglia în sferturile CM 2026

- Jude Bellingham a avut 20 de minute fantastice în prima repriză. Nu doar „dubla” reușită în 98 de secunde, ci și un gol evitat în fața propriei porți chiar înaintea pauzei.
- Anglia a învins Mexicul în optimile de finală, 3-2 pe „Azteca” după un meci electrizant. Va juca în „sferturi” împotriva Norvegiei, la Miami, pe 11 iulie.
Harry Kane este golgheterul Angliei și la acest Mondial, are 6 reușite, a înscris și duminică, dar Jude Bellingham a fost cel mai bun la 3-2 cu Mexic, în „optimile” CM 2026.
Bellingham a ajutat Anglia să se desprindă în 98 de secunde
Mijlocașul în vârstă de 23 de ani a avut 20 de minute memorabile în a doua jumătate a primei reprize pe „Azteca”.
În 98 de secunde, a înscris de două ori la Ciudad de Mexico.
- 1-0 (36). Lovitură de cap din plonjon la centrarea lui Saka.
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- 2-0 (38). A trimis în plasă din careul mic, la pasa lui Kane.
De fiecare dată, s-a oprit în fața peluzei și a făcut gestul său, cu mâinile desfăcute larg.
După al doilea gol, i s-a alăturat și căpitanul Kane, imitându-i gestul lângă el.
Uimitor blocaj al lui Bellingham. A evitat golul în ultima clipă
Bellingham a mai reușit ceva până la pauză. La fel de important ca un gol. O minge respinsă din fața propriei porți când 2-2 părea inevitabil.
Montes, căpitanul gazdelor, rămăsese singur cu Pickford, în careul mic al englezilor. Lipsea doar șutul.
Nu a mai avut timp, pentru că Bellingham a întins piciorul sus, respingând balonul de lângă pieptul adversarului.
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Datorită golurilor și intervenției lui salvatoare din prima repriză a învins Anglia!
Se va duela cu Norvegia lui Haaland și Odegaard în „sferturi”, pe 11 iulie, la Miami.