Bellingham face tot! FOTO. „Galactic” și la națională: cum a calificat Anglia în sferturile CM 2026

Jude Bellingham a avut 20 de minute fantastice în prima repriză. Nu doar „dubla” reușită în 98 de secunde, ci și un gol evitat în fața propriei porți chiar înaintea pauzei.

Anglia a învins Mexicul în optimile de finală, 3-2 pe „Azteca” după un meci electrizant. Va juca în „sferturi” împotriva Norvegiei, la Miami, pe 11 iulie.

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Harry Kane este golgheterul Angliei și la acest Mondial, are 6 reușite, a înscris și duminică, dar Jude Bellingham a fost cel mai bun la 3-2 cu Mexic, în „optimile” CM 2026.

Bellingham a ajutat Anglia să se desprindă în 98 de secunde

Mijlocașul în vârstă de 23 de ani a avut 20 de minute memorabile în a doua jumătate a primei reprize pe „Azteca”.

În 98 de secunde, a înscris de două ori la Ciudad de Mexico.

1-0 (36). Lovitură de cap din plonjon la centrarea lui Saka.

2-0 (38). A trimis în plasă din careul mic, la pasa lui Kane.

De fiecare dată, s-a oprit în fața peluzei și a făcut gestul său, cu mâinile desfăcute larg.

După al doilea gol, i s-a alăturat și căpitanul Kane, imitându-i gestul lângă el.

4 goluri a marcat Jude Bellingham la CM 2026: a punctat la 4-2 cu Croația, 2-0 cu Panama și 3-2 cu Mexic. Are 10 goluri și 11 assisturi în total în cele 53 de selecții pentru Anglia

Uimitor blocaj al lui Bellingham. A evitat golul în ultima clipă

Bellingham a mai reușit ceva până la pauză. La fel de important ca un gol. O minge respinsă din fața propriei porți când 2-2 părea inevitabil.

Montes, căpitanul gazdelor, rămăsese singur cu Pickford, în careul mic al englezilor. Lipsea doar șutul.

Nu a mai avut timp, pentru că Bellingham a întins piciorul sus, respingând balonul de lângă pieptul adversarului.

Datorită golurilor și intervenției lui salvatoare din prima repriză a învins Anglia!

Se va duela cu Norvegia lui Haaland și Odegaard în „sferturi”, pe 11 iulie, la Miami.

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