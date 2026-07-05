„Să nu mai repetăm greşelile” Daniel Bîrligea nu mai are răbdare: „Abia aștept să revin”. FCSB, antrenamente „grele” în Olanda

Daniel Bîrligea (26 de ani) a oferit câteva declarații din cantonamentul din Olanda.

Atacantul FCSB spune că este pregătit să dea totul pentru a începe cu dreptul noul sezon.

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Bîrligea s-a confruntat cu mai multe accidentări pe parcursul sezonului trecut, unul în care FCSB a evoluat în play-out, iar acum și-a propus ca noua stagiune să arate altfel.

Daniel Bîrligea: „Avem nevoie de muncă multă ca să nu repetăm greşelile de anul trecut”

Chiar dacă multe antrenamente sunt solicitante, Bîrligea privește cantonamentul și viitorul sezon cu optimism și entuziasm.

„Din fericire, aici nu e vacanţă pentru că avem nevoie de muncă multă ca să nu repetăm greşelile de anul trecut. Trebuie să muncim şi asta facem, sunt fericit, obosit, dar cu zâmbetul pe buze.

Sunt câteva antrenamente grele. Sunt gândite perfect, să facem şi antrenamente grele, şi pregătire în așa fel încât să nu simțim doar greutate, să ne dea şi plăcere, să muncim şi pe alte părţi, şi tactic, nu doar fizic.

A fost o perioadă mai grea pentru mine pentru că am stat mai mult afară, în tribună, m-am uitat la colegii mei din tribună. A fost puţin urât pentru că ştiam că au nevoie de mine, dar nu puteam să fac nimic...

Sunt fericit acum că după câteva luni am revenit, îmi regăsesc fizicul încet, încet şi mă pregătesc cât de mult trebuie ca să apuc fix începutul cel greu, dar plăcut. Abia aştept să revin acolo cu ei”, a spus Bîrligea, potrivit primasport.ro.

FCSB a efectuat, duminică, primul amical din cantonamentul din Olanda, unde a fost învinsă categoric de Union Saint-Gilloise, noua echipă a lui Darius Olaru, scor 0-4.

Primul meci oficial al noului sezon pentru FCSB va avea loc vineri, 17 iulie, de la ora 21:30, contra celor de la FC Argeș.

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