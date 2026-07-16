Anglia cere intervenția FIFA! Mesajul afișat de jucătorii argentinieni i-a înfuriat pe englezi: „Idioți fără pic de clasă!” +8 foto
Foto: Imago
Campionatul Mondial

Anglia cere intervenția FIFA! Mesajul afișat de jucătorii argentinieni i-a înfuriat pe englezi: „Idioți fără pic de clasă!”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 16.07.2026, ora 14:29
alt-text Actualizat: 16.07.2026, ora 14:34
  • Anglia - Argentina 1-2. Un ministru din Guvernul englez cere FIFA să deschidă o anchetă, după ce adversarii au afișat un banner cu un mesaj politic la finalul partidei.
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După ce au reușit o revenire spectaculoasă pe final, după golurile reușite de Enzo Fernandez (85) și Lautaro Martinez (90+2), jucătorii argentinieni au sărbătorit alături de fani, dar într-un mod care i-a deranjat pe britanici.

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Englezii vor ca FIFA să înceapă o anchetă după gestul argentinienilor

În timpul bucuriei, fotbaliștii pregătiți de Lionel Scaloni au desfășurat un banner pe care era scris mesajul: „Las Malvinas son Argentinas” (n.r. - Insulele Malvine sunt argentiniene).

Bannerul politic afișat de Argentina la finalul meciului cu Anglia. Foto: captură X/@alimo_philip
Bannerul politic afișat de Argentina la finalul meciului cu Anglia. Foto: captură X/@alimo_philip

Galerie foto (8 imagini)

Bannerul politic afișat de Argentina la finalul meciului cu Anglia. Foto: captură X/@alimo_philip Bannerul politic afișat de Argentina la finalul meciului cu Anglia. Foto: captură X/@alimo_philip Bannerul politic afișat de Argentina la finalul meciului cu Anglia. Foto: captură X/@alimo_philip Bannerul politic afișat de Argentina la finalul meciului cu Anglia. Foto: captură X/@alimo_philip Bannerul politic afișat de Argentina la finalul meciului cu Anglia. Foto: captură X/@alimo_philip
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Mesajul acestora face referire la războiul din 1982, din Insulele Falkland, atunci când 655 de soldați argentinieni au decedat, alături de alți 255 de militari britanici și trei civili. În total, 913 oameni și-au pierdut viața.

Peter Kyle, ministrul englez pentru Afaceri și Comerț, susține că FIFA ar trebui să înceapă o anchetă după mesajul afișat de jucătorii Argentinei.

„Mă culcasem înainte ca bannerul să fie adus pe teren, însă am văzut imaginile în această dimineață și, desigur, este inacceptabil.

Cred cu tărie că FIFA ar trebui să investigheze acest incident. Fără îndoială”, a spus Peter Kyle, conform independent.co.uk.

„Politica trebuie să fie separată de fotbal. De fapt, unul dintre principiile fundamentale ale Cupei Mondiale este tocmai acela că politica este separată de fotbal. Acum, aceasta este o chestiune care ține de competența FIFA.

Mă aștept ca FIFA să desfășoare o anchetă amănunțită. Cred că era inevitabil să se întâmple acest lucru, deoarece a fost o încălcare flagrantă a regulilor care interzic activitățile politice în fotbal”, a continuat politicianul.

Ministrul Peter Kyle FOTO Imago Ministrul Peter Kyle FOTO Imago
Ministrul Peter Kyle FOTO Imago

Insulele Falkland, teritoriu situat în sud-vestul Oceanului Atlantic, reprezintă de mulți ani obiectul unui conflict direct între Anglia și Argentina.

În aprilie 1982, sud-americanii au invadat acea zonă, care era controlată de englezi. Teritoriul se află la 500 de kilometri de țărmul Argentinei.

Mai mult, prezentatorul TV britanic Piers Morgan i-a insultat pe jucătorii naționalei Argentinei, după ce a văzut mesajul de pe banner.

Niște idioți fără pic de clasă. Sper ca Spania să îi învingă în finală la fel de categoric cum i-am învins noi în Războiul din Insulele Falkland”, a scris jurnalistul pe X.

Argentina riscă să fie amendată

Din cauza afișării acestui banner, Argentina riscă să fie sancționată de FIFA.

În 2014, forul mondial a amendat Federația Argentiniană de Fotbal cu 23.000 de euro după ce jucătorii naționalei au afișat un banner cu un mesaj similar înaintea unui meci amical cu Slovenia, conform bbc.com.

FIFA a considerat atunci că argentinienii au încălcat regulamentul privind manifestările cu caracter politic și conduita echipelor.

În urma victoriei imense obținute miercuri la Atlanta, Argentina s-a calificat în finala CM 2026, acolo unde o va întâlni pe Spania.

Meciul va avea loc duminică, de la ora 22:00, și va transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și Antena Play.

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