S-a aflat ce l-ar fi enervat pe Bellingham FOTO. Motivul pentru care englezul a pălmuit un jucător argentinian după fluierul de final +23 foto
Foto: Imago
Campionatul Mondial

S-a aflat ce l-ar fi enervat pe Bellingham FOTO. Motivul pentru care englezul a pălmuit un jucător argentinian după fluierul de final

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 16.07.2026, ora 16:23
  • Anglia - Argentina 1-2. La finalul meciului de miercuri, Jude Bellingham (23 de ani) l-a lovit pe Valentin Barco (21 de ani).
  • Din ce cauză a recurs jucătorul lui Real Madrid la acest gest violent, mai jos în articol.
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Furios după ce Anglia a ratat calificarea în finala CM 2026, Bellingham l-a lovit peste cap pe Barco în timp ce argentinianul își îmbrățișa coechipierii.

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FOTO. De ce l-a lovit Jude Bellingham pe Barco

Sud-americanul și-a împins adversarul și părea pregătit să sară la bătaie, însă Nico Paz și veteranul Nicolas Otamendi au intervenit și i-au despărțit pe cei doi.

Scandal la finalul meciului Anglia - Argentina FOTO Captură video Antena Play
Scandal la finalul meciului Anglia - Argentina FOTO Captură video Antena Play

Galerie foto (23 imagini)

Scandal la finalul meciului Anglia - Argentina FOTO Captură video Antena Play Scandal la finalul meciului Anglia - Argentina FOTO Captură video Antena Play Scandal la finalul meciului Anglia - Argentina FOTO Captură video Antena Play Scandal la finalul meciului Anglia - Argentina FOTO Captură video Antena Play Scandal la finalul meciului Anglia - Argentina FOTO Captură video Antena Play
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Dar din ce cauză a recurs jucătorul lui Real Madrid la acest gest? La aproape o zi după incident, presa din Spania a aflat motivul.

Conform as.com, Valentin Barco l-a provocat de mai multe ori pe Bellingham de-a lungul partidei.

Prima dată s-a întâmplat după golul egalizator marcat de Enzo Fernandez, atunci când Barco a fugit de pe banca de rezerve pentru a sărbători pe teren.

Acesta a celebrat chiar în fața jucătorilor englezi, în timp ce restul coechipierilor se bucurau aproape de colțul terenului.

Valentin Barco a sărbătorit în fața englezilor. Foto: captură X/@MadridSports_
Valentin Barco a sărbătorit în fața englezilor. Foto: captură X/@MadridSports_

Galerie foto (6 imagini)

Valentin Barco a sărbătorit în fața englezilor. Foto: captură X/@MadridSports_ Valentin Barco a sărbătorit în fața englezilor. Foto: captură X/@MadridSports_ Valentin Barco a sărbătorit în fața englezilor. Foto: captură X/@MadridSports_ Valentin Barco a sărbătorit în fața englezilor. Foto: captură X/@MadridSports_ Valentin Barco a sărbătorit în fața englezilor. Foto: captură X/@MadridSports_
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Al doilea gest al lui Barco care l-a deranjat pe Jude Bellingham a fost după fluierul final. Potrivit sursei citate, englezul s-ar fi dus spre adversarul său pentru a-i strânge mâna, dar argentinianul l-ar provocat rostind o replică în limba spaniolă.

Barco credea că Bellingham nu va înțelege mesajul, dar lucrurile nu au stat deloc așa, englezul vorbind fluent limba spaniolă. Din cauza acestor gesturi, englezul a răbufnit câteva momente mai târziu și, astfel, s-a pornit un adevărat scandal.

Argentina s-a calificat în finala CM 2026

Anthony Gordon ('55) a deschis scorul pentru englezi, însă Enzo Fernandez ('885) și Lautaro Martinez ('90+2) au transformat în goluri pasele lui Lionel Messi și au dus Argentina în ultimul act al turneului final.

Spania - Argentina, finala Campionatului Mondial, se va juca duminică, de la ora 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și Antena Play.

Finala mică le va aduce față în față pe Franța și Anglia, duel programat tot pe 19 iulie, de la ora 00:00.

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