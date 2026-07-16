Dembele și-a enervat colegii Ce le-a reproșat Balonul de Aur colegilor, în vestiar, la pauza meciului Franța - Spania 0-2
Ousmane Demeble (foto: Imago)
Campionatul Mondial

Dembele și-a enervat colegii Ce le-a reproșat Balonul de Aur colegilor, în vestiar, la pauza meciului Franța - Spania 0-2

alt-text Publicat: 16.07.2026, ora 18:22
alt-text Actualizat: 16.07.2026, ora 18:22
  • Eliminarea Franței în semifinalele Mondialului, după eșecul cu 0-2 în fața Spaniei, a scos la iveală tensiunea din vestiar.
  • Potrivit publicației franceze L'Equipe, Ousmane Dembele a avut o intervenție fermă la pauza meciului. Ce le-a reproșat colegilor, în textul de mai jos.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

În momentul în care jucătorii au intrat la vestiare, Franța era condusă cu 1-0, după penalty-ul transformat de Mikel Oyarzabal în minutul 22. Frustrat că echipa nu reușea să pună presiune pe construcția Spaniei, Dembele a luat cuvântul.

Povestea celebrei poze Messi - Yamal Fotografia uitată timp de 17 ani are o istorie incredibilă. Totul a început cu o tombolă: „Am transpirat sânge pentru acel moment”
Citește și
Povestea celebrei poze Messi - Yamal Fotografia uitată timp de 17 ani are o istorie incredibilă. Totul a început cu o tombolă: „Am transpirat sânge pentru acel moment”
Citește mai mult
Povestea celebrei poze Messi - Yamal Fotografia uitată timp de 17 ani are o istorie incredibilă. Totul a început cu o tombolă: „Am transpirat sânge pentru acel moment”

Dembele și-a enervat colegii, la pauza meciului Franța - Spania 0-2

Balonul de Aur a reproșat lipsa de coordonare a presingului, dezorganizarea și ineficiența.

Conform sursei citate, intervenția lui Dembele a provocat iritare în rândul mai multor colegi.

Unii dintre internaționalii francezi au considerat că extrema lui PSG își exprimă nemulțumirea doar atunci când el însuși traversează un meci dificil și că nu era persoana potrivită pentru a face reproșuri într-un astfel de moment.

Mbappe, de partea lui Dembele

Paradoxal, analiza lui Dembele asupra jocului fără minge a fost confirmată ulterior chiar de Kylian Mbappe.

Căpitanul Franței a recunoscut după meci că planul tactic pregătit de Didier Deschamps a eșuat tocmai din cauza unui pressing defectuos.

„Obiectivul nostru era să urcăm și să nu-i lăsăm să-și impună ritmul. Nu am reușit. A existat o lipsă de comunicare în presing și le-am permis prea mult timp lui Rodri și Fabian Ruiz să construiască”.

Discursul lui Dembele nu a schimbat însă cursul jocului. La puțin timp după pauză, Pedro Porro a dublat avantajul Spaniei, în urma unei faze construite excelent împreună cu Dani Olmo, iar Franța nu a mai găsit resurse pentru a reveni.

La final, Didier Deschamps a admis superioritatea adversarului.

„Am fost inferiori din punct de vedere tehnic. Este responsabilitatea noastră”.

Citește și

Chivu vrea eroii de la CM 2026 Antrenorul are ținte importante la Inter: colegi de club care s-au duelat în semifinala Mondialului
Campionatul Mondial
17:55
Chivu vrea eroii de la CM 2026 Antrenorul are ținte importante la Inter: colegi de club care s-au duelat în semifinala Mondialului
Citește mai mult
Chivu vrea eroii de la CM 2026 Antrenorul are ținte importante la Inter: colegi de club care s-au duelat în semifinala Mondialului
Olise, decizie radicală Dorit cu insistență de Real Madrid, starul lui Bayern știe unde vrea să joace. Condiția: 200 de milioane de euro
Campionate
16:53
Olise, decizie radicală Dorit cu insistență de Real Madrid, starul lui Bayern știe unde vrea să joace. Condiția: 200 de milioane de euro
Citește mai mult
Olise, decizie radicală Dorit cu insistență de Real Madrid, starul lui Bayern știe unde vrea să joace. Condiția: 200 de milioane de euro

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Atelier de ciocolată și hotel”, depistate de ministrul Transporturilor într-o instituție de stat. „Cine a stat aici și-a făcut un mic business”
„Atelier de ciocolată și hotel”, depistate de ministrul Transporturilor într-o instituție de stat. „Cine a stat aici și-a făcut un mic business”
„Atelier de ciocolată și hotel”, depistate de ministrul Transporturilor într-o instituție de stat. „Cine a stat aici și-a făcut un mic business”
Campionatul Mondial franta cm 2026 ousmane dembele
Știrile zilei din sport
Ilie Năstase, sunetul și tunetul tenisului Interviu de colecție cu cel mai mare tenismen român. Cine l-a botezat „Nasty”, cum i-a plătit Trump o amendă și ce i-a spus Mandela
Special
10:00
Ilie Năstase, sunetul și tunetul tenisului Interviu de colecție cu cel mai mare tenismen român. Cine l-a botezat „Nasty”, cum i-a plătit Trump o amendă și ce i-a spus Mandela
Citește mai mult
Ilie Năstase, sunetul și tunetul tenisului Interviu de colecție cu cel mai mare tenismen român. Cine l-a botezat „Nasty”, cum i-a plătit Trump o amendă și ce i-a spus Mandela
Cine va arbitra finala CM 2026 VIDEO.  Argentina s-a făcut de râs la precedentul meci cu el la centru » Talisman pentru Spania
Campionatul Mondial
09:10
Cine va arbitra finala CM 2026 VIDEO. Argentina s-a făcut de râs la precedentul meci cu el la centru » Talisman pentru Spania
Citește mai mult
Cine va arbitra finala CM 2026 VIDEO.  Argentina s-a făcut de râs la precedentul meci cu el la centru » Talisman pentru Spania
Presiunea numelui Șucu „Secundul” lui Pancu a vorbit pentru GOLAZO.ro despre fiul patronului de la Rapid: „Nu depinde foarte mult de antrenor”
Superliga
09:32
Presiunea numelui Șucu „Secundul” lui Pancu a vorbit pentru GOLAZO.ro despre fiul patronului de la Rapid: „Nu depinde foarte mult de antrenor”
Citește mai mult
Presiunea numelui Șucu „Secundul” lui Pancu a vorbit pentru GOLAZO.ro despre fiul patronului de la Rapid: „Nu depinde foarte mult de antrenor”
Banner anti-Putin la Craiova FOTO. Ucraineanul Romanchuk a afișat un mesaj dur la adresa președintelui Rusiei: „Am avut lacrimi în ochi”
Liga Campionilor
09:48
Banner anti-Putin la Craiova FOTO. Ucraineanul Romanchuk a afișat un mesaj dur la adresa președintelui Rusiei: „Am avut lacrimi în ochi”
Citește mai mult
Banner anti-Putin la Craiova FOTO. Ucraineanul Romanchuk a afișat un mesaj dur la adresa președintelui Rusiei: „Am avut lacrimi în ochi”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:00
Ilie Năstase, sunetul și tunetul tenisului Interviu de colecție cu cel mai mare tenismen român. Cine l-a botezat „Nasty”, cum i-a plătit Trump o amendă și ce i-a spus Mandela
Ilie Năstase, sunetul și tunetul tenisului Interviu de colecție cu cel mai mare tenismen român. Cine l-a botezat „Nasty”, cum i-a plătit Trump o amendă și ce i-a spus Mandela
09:10
Cine va arbitra finala CM 2026 VIDEO. Argentina s-a făcut de râs la precedentul meci cu el la centru » Talisman pentru Spania
Cine va arbitra finala CM 2026 VIDEO.  Argentina s-a făcut de râs la precedentul meci cu el la centru » Talisman pentru Spania
09:48
Banner anti-Putin la Craiova FOTO. Ucraineanul Romanchuk a afișat un mesaj dur la adresa președintelui Rusiei: „Am avut lacrimi în ochi”
Banner anti-Putin la Craiova FOTO. Ucraineanul Romanchuk a afișat un mesaj dur la adresa președintelui Rusiei: „Am avut lacrimi în ochi”
09:32
Presiunea numelui Șucu „Secundul” lui Pancu a vorbit pentru GOLAZO.ro despre fiul patronului de la Rapid: „Nu depinde foarte mult de antrenor”
Presiunea numelui Șucu „Secundul” lui Pancu a vorbit pentru GOLAZO.ro despre fiul patronului de la Rapid: „Nu depinde foarte mult de antrenor”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Toți pentru Messi și Messi pentru toți

Cristina Negrilă: Toți pentru Messi și Messi pentru toți

Cristina Negrilă: Toți pentru Messi și Messi pentru toți
Evadarea

Radu Naum: Evadarea

Radu Naum: Evadarea
Trei imagini care explică remontada Argentinei. Ați remarcat aceste detalii?

Cătălin Țepelin: Trei imagini care explică remontada Argentinei. Ați remarcat aceste detalii?

Cătălin Țepelin: Trei imagini care explică remontada Argentinei. Ați remarcat aceste detalii?
Unii cu Messi, alții cu Vasile Brătianu al Angliei!

Dan Udrea: Unii cu Messi, alții cu Vasile Brătianu al Angliei!

Dan Udrea: Unii cu Messi, alții cu Vasile Brătianu al Angliei!
Infatuații

Cristian Geambașu: Infatuații

Cristian Geambașu: Infatuații
Blestemul Franței

Silviu Tudor Samuilă: Blestemul Franței

Silviu Tudor Samuilă: Blestemul Franței
Cum să ajungă România la Mondial

Cătălin Tolontan: Cum să ajungă România la Mondial

Cătălin Tolontan: Cum să ajungă România la Mondial
Oglinda lui Istvan Kovacs: vezi succesul, se reflectă eșecul!

Dan Udrea: Oglinda lui Istvan Kovacs: vezi succesul, se reflectă eșecul!

Dan Udrea: Oglinda lui Istvan Kovacs: vezi succesul, se reflectă eșecul!
La judecata lui Jude

Cristian Geambașu: La judecata lui Jude

Cristian Geambașu: La judecata lui Jude
Fiecare cu tenisul lui

Cristian Tudor Popescu: Fiecare cu tenisul lui

Cristian Tudor Popescu: Fiecare cu tenisul lui
Unde e naționala noastră

Cătălin Tolontan: Unde e naționala noastră

Cătălin Tolontan: Unde e naționala noastră
Doamnelor noastre

Silviu Tudor Samuilă: Doamnelor noastre

Silviu Tudor Samuilă: Doamnelor noastre
Fotografia de la Mondial care dă speranțe României

Dan Udrea: Fotografia de la Mondial care dă speranțe României

Dan Udrea: Fotografia de la Mondial care dă speranțe României
Dependence Day

Radu Naum: Dependence Day

Radu Naum: Dependence Day
Argentina celor răi

Cristian Geambașu: Argentina celor răi

Cristian Geambașu: Argentina celor răi
Dan Negru șochează. Pentru că vrea

Dan Udrea: Dan Negru șochează. Pentru că vrea

Dan Udrea: Dan Negru șochează. Pentru că vrea
Zlatan, Henry și cazul Balogun

Silviu Tudor Samuilă: Zlatan, Henry și cazul Balogun

Silviu Tudor Samuilă: Zlatan, Henry și cazul Balogun
Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului Trump-Infantino

Dan Udrea: Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului Trump-Infantino

Dan Udrea: Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului <span>Trump-Infantino</span>
A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”

Theodor Jumătate: A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”

Theodor Jumătate: A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”
Uzbekul care voia să trimită Franța acasă

Cristian Geambașu: Uzbekul care voia să trimită Franța acasă

Cristian Geambașu: Uzbekul care voia să trimită Franța acasă
Top stiri
Final dureros pentru U Cluj Elevii lui Bergodi, eliminați dramatic de Dinamo Kiev la loviturile de departajare
Europa League
16.07
Final dureros pentru U Cluj Elevii lui Bergodi, eliminați dramatic de Dinamo Kiev la loviturile de departajare
Citește mai mult
Final dureros pentru U Cluj Elevii lui Bergodi, eliminați dramatic de Dinamo Kiev la loviturile de departajare
Cristina Negrilă Toți pentru Messi și Messi pentru toți
Opinii
16.07
Cristina Negrilă Toți pentru Messi și Messi pentru toți
Citește mai mult
Cristina Negrilă Toți pentru Messi și Messi pentru toți
Probleme pentru Dinamo Jucătorul adus de „câini” să fie titular încă  nu este legitimat » Ce variante are Nuno Campos
Superliga
16.07
Probleme pentru Dinamo Jucătorul adus de „câini” să fie titular încă nu este legitimat » Ce variante are Nuno Campos
Citește mai mult
Probleme pentru Dinamo Jucătorul adus de „câini” să fie titular încă  nu este legitimat » Ce variante are Nuno Campos
Orbital București | Ministerul Transporturilor aprobă studiul de fezabilitate pentru Drumul Radial 1. Bd. Timișoasa va fi prelungit până la Autostrada Bucureștiului - A0
B365
16.07
Orbital București | Ministerul Transporturilor aprobă studiul de fezabilitate pentru Drumul Radial 1. Bd. Timișoasa va fi prelungit până la Autostrada Bucureștiului - A0
Citește mai mult
Orbital București | Ministerul Transporturilor aprobă studiul de fezabilitate pentru Drumul Radial 1. Bd. Timișoasa va fi prelungit până la Autostrada Bucureștiului - A0

Echipe/Competiții

fcsb 34 CFR Cluj 8 dinamo bucuresti 12 rapid 6 Universitatea Craiova 20 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share