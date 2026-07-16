Dembele și-a enervat colegii Ce le-a reproșat Balonul de Aur colegilor, în vestiar, la pauza meciului Franța - Spania 0-2

Eliminarea Franței în semifinalele Mondialului, după eșecul cu 0-2 în fața Spaniei, a scos la iveală tensiunea din vestiar.

Potrivit publicației franceze L'Equipe, Ousmane Dembele a avut o intervenție fermă la pauza meciului. Ce le-a reproșat colegilor, în textul de mai jos.

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În momentul în care jucătorii au intrat la vestiare, Franța era condusă cu 1-0, după penalty-ul transformat de Mikel Oyarzabal în minutul 22. Frustrat că echipa nu reușea să pună presiune pe construcția Spaniei, Dembele a luat cuvântul.

Dembele și-a enervat colegii, la pauza meciului Franța - Spania 0-2

Balonul de Aur a reproșat lipsa de coordonare a presingului, dezorganizarea și ineficiența.

Conform sursei citate, intervenția lui Dembele a provocat iritare în rândul mai multor colegi.

Unii dintre internaționalii francezi au considerat că extrema lui PSG își exprimă nemulțumirea doar atunci când el însuși traversează un meci dificil și că nu era persoana potrivită pentru a face reproșuri într-un astfel de moment.

Mbappe, de partea lui Dembele

Paradoxal, analiza lui Dembele asupra jocului fără minge a fost confirmată ulterior chiar de Kylian Mbappe.

Căpitanul Franței a recunoscut după meci că planul tactic pregătit de Didier Deschamps a eșuat tocmai din cauza unui pressing defectuos.

„Obiectivul nostru era să urcăm și să nu-i lăsăm să-și impună ritmul. Nu am reușit. A existat o lipsă de comunicare în presing și le-am permis prea mult timp lui Rodri și Fabian Ruiz să construiască”.

Discursul lui Dembele nu a schimbat însă cursul jocului. La puțin timp după pauză, Pedro Porro a dublat avantajul Spaniei, în urma unei faze construite excelent împreună cu Dani Olmo, iar Franța nu a mai găsit resurse pentru a reveni.

La final, Didier Deschamps a admis superioritatea adversarului.

„Am fost inferiori din punct de vedere tehnic. Este responsabilitatea noastră”.

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