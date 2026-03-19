Tragedie în Serie A A murit patronul miliardar al revelației acestui sezon! A dus echipa pe loc de Liga Campionilor
Foto: IMAGO
Campionate

alt-text George Neagu
Publicat: 19.03.2026, ora 16:24
Actualizat: 19.03.2026, ora 16:26
  • Michael Hartono, acționar majoritar al clubului italian Como alături de fratele său, Robert, a decedat, joi, la vârsta de 86 de ani.
  • Familia de miliardari indonezieni a preluat clubul italian în 2019, reușind să promoveze în Serie A în 2024. În acest moment, echipa se află pe locul 4 în clasament, care asigură calificarea în Liga Campionilor.

Michael și Robert Hartono sunt cei mai bogați oameni din Indonezia, cu o avere combinată estimată la 43,8 miliarde de dolari.

A decedat Michael Hartono, acționarul majoritar al clubului Como

Michael Hartono, acționarul majoritar al clubului Como, a decedat, joi, la vârsta de 86 de ani. Acesta se afla într-un spital din Singapore, scrie apnews.com.

Familia nu a dezvăluit cauza decesului, dar Michael Hartono a recunoscut anterior că suferea de bronșită cronică și că suferise un atac de cord.

„Clubul Como 1907 este profund îndurerat de trecerea în neființă a lui Michael Bambang Hartono.

Transmitem sincere condoleanțe familiei Hartono și tuturor celor din cadrul Grupului Djarum.

Sub conducerea familiei sale, clubul a intrat într-un nou capitol al istoriei sale, iar noi îi păstrăm amintirea cu recunoștință și respect”, a transmis clubul Como pe X.

În acest moment, Como se află pe locul 4 în Serie A, cu 54 de puncte acumulate după 29 de etape.

Sub comanda lui Cesc Fabregas, clubul are un parcurs excelent și, dacă își menține forma bună, ar putea obține calificarea directă în Liga Campionilor.

Cine a fost Michael Hartono

Michael Bambang Hartono s-a născut pe 2 octombrie 1939. Michael și fratele său, Robert, sunt cei mai bogați oameni din Indonezia, cu o avere estimată la 43,8 miliarde de dolari.

Imperiul Hartono a luat ființă în 1950, când tatăl lor, Oei Wie Gwan, a cumpărat o companie de țigări aflată în faliment și a redenumit-o „Djarum”. În prezent, compania este unul dintre cei mai mari producători de țigări din Indonezia.

Pe lângă Djarum, Michael Hartono era și acționar majoritar al Băncii Centrale din Asia, cea mai mare bancă din Indonezia, care a înregistrat anul trecut venituri de 3,43 miliarde de dolari.

Familia Hartono a mai investit în imobiliare, dar și în industria de produse electronice și telecomunicații. Renumitul brand de electronice Polytron deținut de cei doi frați a intrat, în 2025, pe piața vehiculelor electrice din Indonezia.

„Cu profundă tristețe, familia PT Djarum anunță trecerea în neființă a unuia dintre liderii companiei noastre, Michael Bambang Hartono. Ne exprimăm recunoștința pentru dedicarea și serviciile sale”, se arată în mesajul transmis de compania Djarum.

Michael Hartono a fost campion la bridge și președintele Federației de Bridge din Asia de Sud-Est.

El a reprezentat Indonezia la Jocurile Asiatice din 2018 la bridge, reușind să câștige o medalie de bronz împreună cu echipa sa, devenind cel mai în vârstă medaliat indonezian.

Hartono a primit atunci un premiu în valoare de 16.700 de dolari, pe care l-a donat pentru dezvoltarea jocului său de cărți preferat.

serie a deces como Michael Hartono
Echipe/Competiții

fcsb 50 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 51 rapid 45 Universitatea Craiova 26 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
20.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share