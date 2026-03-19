Vlad Chiricheș și Daniel Graovac
Se retrage în vară? Jucătorul de la FCSB care și-ar putea pune ghetele în cui » Dezvăluirea făcută de fostul antrenor

Publicat: 19.03.2026, ora 15:19
Actualizat: 19.03.2026, ora 15:23
  • Mihai Pintilii (41 de ani), fostul antrenor secund de la FCSB, a dezvăluit că un jucător al formației campioane ar lua în calcul să se retragă la finalul sezonului. Despre cine este vorba, mai jos.

Mihai Pintilii a părăsit-o pe FCSB după înfrângerea cu U Cluj (1-3), din ultima etapă a sezonului regulat.

Conform surselor GOLAZO.ro, Pintilii a primit o ofertă din partea divizionarei secunde FC Voluntari și ar putea reveni în antrenorat.

Mihai Pintilii, despre Vlad Chiricheș: „Probabil că se va lăsa”

Fostul antrenor secund de la FCSB susține că Vlad Chiricheș (36 de ani) și-ar dori să se retragă din activitate la finalul acestui sezon.

Din discuții, așa zicea. Poate își dorește să mai joace. Nu știu să zic 100%. Dacă se mai accidentează, probabil că se va lăsa. Dacă mai are dorință și plăcere și corpul îl ajută, poate va mai juca.

În România, dar nu cred că va pleca în afara Bucureștiului și atunci dacă nu mai joacă la FCSB, atunci probabil se va lăsa”, a spus Mihai Pintilii, citat de orangesport.ro.

21 de meciuri
a jucat Vlad Chiricheș în acest sezon pentru FCSB, în toate competițiile

Vlad Chiricheș este accidentat în acest moment. În partida cu Metaloglobus (0-0), din prima etapă din play-out, jucătorul de la FCSB a resimțit o durere la piciorul stâng, în minutul 29.

Chiricheș nu a putut continua partida și a fost înlocuit cu Baba Alhassan.

O zi mai târziu, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a declarat că mijlocașul defensiv a suferit o ruptură de tendon.

250.000 de euro
este cota de piață a lui Vlad Chiricheș, conform Transfermarkt

Chiricheș se află la a doua aventură la FCSB. A evoluat prima dată la formația roș-albastră în perioada ianuarie 2012 - august 2013.

După ce a trecut pe la Tottenham, Napoli, Sassuolo sau Cremonese, Vlad Chiricheș a revenit la FCSB, în iulie 2023, echipă pentru care evoluează și în prezent și în tricoul căreia ar putea să se retragă din activitate.

Pentru echipa antrenată de Mirel Rădoi urmează meciul cu UTA Arad de vineri, de la ora 19:00, în etapa #2 din play-out. Partida va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

