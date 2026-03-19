Premieră la TV: UCL a bătut Liga 1 Audiența „optimilor" Ligii e mai mare decât a primei etape de play-off/out. Real - City, peste Rapid - Dinamo 
alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 19.03.2026, ora 15:44
alt-text Actualizat: 19.03.2026, ora 15:44
  • Meciul cu cea mai mare audiență dintre cele 16 din această analiză a fost FCSB - Metaloglobus, iar însă pe poziția a doua a fost un joc de Champions League
  • Nici una dintre partidele din UCL nu a coborât sub rating 2%, în timp ce în Liga 1, jumătate dintre confruntări au fost sub acest nivel

Ultima săptămână de fotbal pe canalele de sport din România au adus ceva neobișnuit. O etapă de UEFA Champions League a învins audiența campionatului intern.

Liga Campionilor a avut o audiență mai mare

Iar comparația capătă și mai mare relevanță pentru că această comparație e realizată pe același volum de meciuri, 8. Cele din Liga Campionilor luate în calcul sunt cele transmise de Digi Sport și Prima Sport pe canalul principal, în cele 4 zile în care s-au disputat jocurile tur-retur. Lista e următoarea:

MARȚI, 10 martie

  • Galatasaray - Liverpool 1-0, ora 19:45
  • Newcastle - Barcelona 1-1, ora 22:00

MIERCURI, 11 martie

  • Bayer Leverkusen - Arsenal 1-1, ora 19:45
  • Real Madrid - City 3-0, ora 22:00

MARȚI, 17 martie

  • Sporting Lisabona - Bodo/Glimt 5-0, ora 19:45
  • City - Real Madrid 1-2, ora 22:00

MIERCURI, 18 martie

  • Barcelona - Newcastle 7-2, ora 19:45
  • Liverpool - Galatasaray 4-0, ora 22:00

Toate aceste partide au făcut audiență bună, chiar și în condițiile în care patru partide s-au terminat foarte târziu, la miezul nopții, în mijloc de săptămână.

Jocurile, transmise de aceleași televiziuni care oferă și Liga 1, Digi Sport și Prima Sport, au avut un rating mediu de 2,5% pentru cele 8 jocuri.

În schimb, cele 8 meciuri din campionat, din prima etapă de play-off și play-out, care s-au jucat tot pe distanța a 4 zile, vineri-luni, au avut o audiență medie de doar 2%. Datele sunt pentru publicul comercial, cel cuprins cu vârsta între 21 și 54 de ani, la nivel național.

Audiențele în prima etapă de play-off/out în Liga 1

  1. FCSB - Metaloglobus 0-0 → 3,9%
  2. Rapid - Dinamo 3-2 → 3,3
  3. U Cluj - CFR 2-1 → 2,8
  4. Craiova - Argeș 0-1 → 2,3
  5. Oțelul - Csikszereda 2-3 → 1,4
  6. UTA - Hermmanstadt 3-2 → 0,87
  7. Farul - Petrolul 2-0 → 0,72
  8. Botoșani - Slobozia 3-2 → 0,7

MEDIA: 2%

Audiențele în meciurile din optimile UCL, luate în calcul în această comparație

  1. Real Madrid - City 3-0 → 3,6%
  2. Barcelona - Newcastle 7-2 → 2,94
  3. Galatasaray - Liverpool 1-0 → 2,5
  4. City - Real Madrid 1-2 → 2,35
  5. Leverkusen - Arsenal 1-1 → 2,25
  6. Sporting - Bodo Glimt 5-0 → 2,2
  7. Liverpool - Galatasaray 4-0 → 2,1
  8. Newcastle - Barcelona 1-1 → 2,1

MEDIA: 2,5%

6,7%
a fost ratingul înregistrat de finala Champions League din sezonul trecut, PSG - Inter 5-0, arbitrată de românul Istvan Kovacs
8,7%
a fost cea mai mare audiență a unui meci de Liga 1, disputat în 2025, e vorba despre derby-ul FCSB - Dinamo 2-1, din finalul sezonului regulat

Când se joacă sferturile UEFA Champions League

Cea mai importantă competiție intercluburi din Europa va reveni cu faza sferturilor de finală peste trei săptămâni. Și sunt programate meciuri extrem de tari:

  • Real Madrid - Bayern Munchen
  • Barcelona - Atletico  Madrid
  • PSG - Liverpool
  • Sporting - Arsenal

Urmează un meci care va rupe audiența

Săptămâna viitoare se va disputa Turcia - România, în semifinalele barajelor pentru accesul la Campionatul Mondial.

Meciul e programat joi, 26 martie, de la ora 19:00 și se așteaptă să producă un rating imens, care ar putea bate inclusiv recordul din 2025, deținut de partida România - Bosnia 0-1, care a atins 10,8% audiență!

Turcia - România va fi difuzat în România, în exclusivitate, de un post generalist: Prima TV. Și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro.

30,7%
rating e recordul ultimilor ani pentru un meci de fotbal în România și a fost înregistrat de Pro TV, la partida România - Olanda 0-3, din iulie 2024, din optimile de finală ale CE

