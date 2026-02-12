Lovitură dată de Petrolul Echipa lui Eugen Neagoe a transferat un atacant cu 45 de meciuri și 9 goluri la echipa națională!

Abat Aymbetov (30 de ani), jucător cu 45 de prezențe în naționala Kazahstanului, este noul jucător al celor de la Petrolul Ploiești.

Atacantul a semnat un contract valabil până la finalul sezonului cu „lupii galbeni”.

Perioada de mercato în România s-a încheiat pe 9 februarie, însă cluburile din Liga 1 pot aduce jucători liberi de contract, așa cum s-a întâmplat în cazul lui Aymbetov.

Abat Aymbetov este noul jucător al celor de la Petrolul

Fotbalistul era fără angajament din vara anului trecut, atunci când s-a despărțit de turcii de la Adana Demirspor.

Tot în acea perioadă, Aymbetov era pe cale să semneze cu Rapid, însă transferul nu s-a mai realizat în cele din urmă.

Mutarea la Petrolul a fost realizat de agentul Traian Gherghișan, cel care l-a și descris pe atacantul din Kazakhstan în câteva cuvinte.

„Are un control bun al balonului în regim de viteză, șut puternic și precis cu piciorul drept, joc aerian bun și finalizare excelentă în careu.

Pase simple și eficiente, protejează bine mingea în dueluri, poziționare bună în suprafața de pedeapsă, mișcare eficientă fără minge, participă la presing și la fazele defensive, respectă instrucțiunile tactice, poate juca vârf împins sau într-un sistem cu doi atacanți, forță bună, viteză bună, rezistență la efort, disciplinat tactic”.

Abat Aymbetov și Traian Gherghișan

Petrolul a confirmat mutarea

„Bun venit, Abat Aimbetov!

Atacantul Abat Aimbetov este, oficial, noul jucător al echipei noastre, el semnând cu FC Petrolul Ploiești un angajament valabil până la finalul acestui sezon, cu opțiune de prelungire din partea clubului.

Atacant cu 45 de selecții și 9 goluri marcate pentru echipa națională a Kazahstanului, Aimbetov (30 de ani) vine, astfel, să fortifice compartimentul ofensiv al «lupilor».

Ultima dată aflat sub angajament cu Adana Demirspor, pentru care a bifat 37 de prezențe și 6 goluri de-a lungul unui sezon și jumătate petrecut în prima ligă din Turcia, Aimbetov a mai jucat, anterior, pentru Kairat Almaty (Kazahstan), KS Samara (Rusia) și FC Astana (Kazahstan).

Are în palmares trei titluri de campion al țării natale, precum și o Cupă a Kazahstanului”, se arată în comunicatul emis de Petrolul pe rețelele de socializare ale clubului.

Aymbetov a fost unul dintre cei mai importanți atacanți din perspectiva naționalelor Kazahstanului.

La naționala U21: a jucat 23 de meciuri și a marcat 7 goluri

La naționala de seniori: 45 de meciuri, a înscris 9 goluri

400.000 de euro este cota lui Abat Aymbetov, conform transfermarkt.ro

Ultimul meci jucat de Aymbetov datează din 31 mai 2025, atunci când evolua 82 de minute într-o remiză a celor de la Adana, 2-2, cu Gaziantep.

Atacantul în vârstă de 30 de ani și-ar putea face debutul la echipa antrenată de Eugen Neagoe în meciul cu FC Argeș, care deschide etapa #27 din Liga 1.

Partida este programată vineri, cu începere de la ora 20:00 și va fi în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Jucătorii transferați de Petrolul în această iarnă

Nana Boateng (mijlocaș defensiv)

Diogo Rodrigues (fundaș dreapta)

Andres Dumitrescu (fundaș stânga)

Ștefan Georgescu (portar)

Cristian Ignat (fundaș central), împrumutat de la Rapid

Rareș Pop (extremă dreapta), împrumutat de la Rapid

Marco Dulca (mijlocaș defensiv)

