E FCSB și restul lumii Raport incredibil în audiențele TV, în prima lună cu meciuri din 2026. Cine a câștigat dintre Real - Barca și Dinamo - Craiova
E FCSB și restul lumii Raport incredibil în audiențele TV, în prima lună cu meciuri din 2026. Cine a câștigat dintre Real - Barca și Dinamo - Craiova

Dan Udrea
Publicat: 12.02.2026, ora 15:01
alt-text Actualizat: 12.02.2026, ora 15:01
  • Cele 7 partide jucate de FCSB, 5 în campionat și două în Europa, sunt pe primele 7 poziții în ierarhia ratingurilor meciurilor de fotbal din acest an.
  • Care e primul meci în acest top în care nu a evoluat FCSB, dar și comparația cu finala Real Madrid - Barcelona, din Cupa Spaniei, în rândurile de mai jos.

Vremea nefavorabilă din ianuarie și februarie a depopulat tribunele, însă a mărit interesul pentru vizionarea partidelor din fața televizoarelor.

E FCSB și restul lumii. Raport incredibil în audiențele TV, în prima lună cu meciuri din 2026

Sezonul s-a reluat pe 16 ianuarie, cu primul meci disputat în Liga 1, iar de atunci au trecut 4 săptămâni.

Interval în care s-au disputat nu mai puțin de 5 etape de campionat, dar și ultimele runde de pe tabloul principal din Champions League și Europa League și jocurile de marți și miercuri, din etapa decisivă a grupelor Cupei României.

Un volum suficient de mare de meciuri, care au fost transmise la TV în țara noastră, pentru a se realiza un clasament pe anul 2026 din perspectiva audiențelor.

Ierarhia reprezintă practic un monopol pus de FCSB, care realmente nu are niciun fel de concurență la acest capitol.

S-au disputat în această lună câteva meciuri considerate derby-uri în întrecerile interne. Lista cuprinde jocuri precum FCSB - CFR, Dinamo - Craiova, derby-ul Clujului, dar și CFR - Rapid, în Cupă.

Pe primul loc, detașat, e meciul în care a evoluat FCSB. Deși a pierdut acel joc cu CFR, chiar fără drept de apel, audiența a fost una foarte mare: 6 puncte de rating, pentru publicul cuprins cu vârsta între 21 și 54 de ani, la nivel național.

Comparativ, toate celelalte 3 derby-uri nici măcar n-au atins o audiență de 4%. Măsurătoarea e pentru ambele posturi TV care transmit jocurile, Digi Sport și Prima Sport.

Topul derby-urilor disputate în 2026

MECIRATING (%)
FCSB - CFR 1-4 6,1
Dinamo - Craiova 1-1 3,8
CFR - U Cluj 3-2 3,1
CFR - Rapid 1-1 3

Și în privința partidelor de interes secundar, imediat sub derby-uri ca afiș, tot FCSB domină categoric.

Exemple de astfel de meciuri sunt: FCSB - Botoșani, Argeș - FCSB, Farul - Dinamo, Farul - Craiova, Rapid - U Cluj, Craiova - Botoșani, Rapid - Petrolul, Dinamo - U Cluj.

Din nou, diferențele dintre campioană și restul echipelor e una imensă. FCSB - Botoșani a avut un rating aproape cât au adunat împreună jocurile Craiova - Botoșani și Dinamo - U Cluj.

Topul meciurilor aflate imediat sub derby-uri, ca interes, în acest an

MECIRATING (%)
FCSB - Botoșani 2-1 5,3
FC Argeș - FCSB 1-0 4,8
Farul - Dinamo 2-3 3,5
Farul - Craiova 4-1 3,2
Rapid - U Cluj 0-2 2,9
Dinamo - U Cluj 1-0 2,8
Craiova - Botoșani 2-0 2,8
Rapid - Petrolul 1-1 2,1

În afara partidelor de campionat, în acest start de 2026, FCSB a bifat două jocuri și în Europa League. E vorba despre ultimele două confruntări de pe tabloul principal: cel cu Dinamo Zagreb, în deplasare și cu Fenerbahce, pe Arena Națională.

Cele două jocuri au fost depășite ca audiență de două partide din Liga 1, cele susținute de FCSB cu CFR și Botoșani, dar tot au fost cu mult peste derby-urile în care au evoluat rivalele roș-albaștrilor.

De fapt, cele 7 meciuri oficiale jucate de FCSB în acest an se află pe primele 7 locuri în clasamentul audiențelor meciurilor de fotbal transmise în România.

Top 10 meciuri ca rating în 2026

MECIRATING (%)
1. FCSB - CFR 1-4 6,1
2. FCSB - Botoșani 2-1 5,3
3. Din.Zagreb - FCSB 4-1 5,2
4. FCSB - Fenerbahce 1-14,9
5. Argeș - FCSB 1-0 4,8
6. Oțelul - FCSB 1-4 4,7
7. FCSB - Csikszereda 1-0 4,7
8. Barcelona - Real 3-2 3,9
9. Dinamo - Craiova 1-13,8
10. Farul - Dinamo 2-3 3,5

Dacă FCSB a pus monopol pe interesul telespectatorilor, în schimb, Dinamo - Craiova 1-1, care s-a jucat luni seară și a avut o miză foarte mare, poziția de lider în Superligă, a avut un rating cu care nu a atins nivelul înregistrat de finala Supercupei Spaniei, Barcelona - Real Madrid 3-2.

El Clasico a avut un avans minim față de confruntarea de pe Arena Națională.

Prima reacție a Karinei, tânăra de 33 de ani care a făcut achiziția Carrefour, fiica unuia dintre frații Pavăl, deținătorii Dedeman
Prima reacție a Karinei, tânăra de 33 de ani care a făcut achiziția Carrefour, fiica unuia dintre frații Pavăl, deținătorii Dedeman
Prima reacție a Karinei, tânăra de 33 de ani care a făcut achiziția Carrefour, fiica unuia dintre frații Pavăl, deținătorii Dedeman
dinamo bucuresti Real Madrid Universitatea Craiova fc barcelona audienta tv fcsb
20:54
Probleme la FCSB Mihai Stoica, iritat: „O să vedeți duminică de ce nu vorbesc!”
Probleme la FCSB Mihai Stoica, iritat: „O să vedeți duminică de ce nu vorbesc!”
21:10
Tottenham s-a mișcat rapid Cine-l va antrena pe Radu Drăgușin, după ce clubul s-a despărțit de Thomas Frank
Tottenham s-a mișcat rapid Cine-l va antrena pe Radu Drăgușin,  după ce clubul s-a despărțit de Thomas Frank
20:18
„Aprobat!” Ironia Universității Craiova pe pagina oficială, după ce FCSB a cerut henț la golul doi din Cupă
„Aprobat!” Ironia Universității Craiova pe pagina oficială, după ce FCSB a cerut henț la golul doi din Cupă
21:00
Penultima etapă din sezonul regulat Programul rundei #29 din Liga 1: UTA - FCSB, Dinamo - FC Argeș, Slobozia - Rapid
Penultima etapă din sezonul regulat Programul rundei #29 din Liga 1: UTA - FCSB, Dinamo - FC Argeș, Slobozia - Rapid
Mai multe știri de ultimă oră

