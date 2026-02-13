Decizie suspendată UPDATE Comunicat Oțelul despre cererea de insolvență formulată împotriva clubului: „Procesul de licențiere  nu este influențat” +46 foto
Oțelul Galați (foto: Sport Pictures)
Superliga

Decizie suspendată UPDATE Comunicat Oțelul despre cererea de insolvență formulată împotriva clubului: „Procesul de licențiere nu este influențat”

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 13.02.2026, ora 18:02
alt-text Actualizat: 13.02.2026, ora 18:03
  • Oțelul anunță că decizia Tribunalului Galați, de deschidere a procedurii de insolvență, a fost suspendată

13 februarie, ora 18:00 Comunicatul clubului Oțelul

„SC Oțelul Galați informează suporterii, partenerii și opinia publică faptul că problemele juridice, create ca urmare a unei cereri de insolvență formulate împotriva clubului, au fost gestionate cu succes.

Astfel, în acest moment, activitatea clubului se desfășoară normal, fără a fi afectată de decizia inițială a Tribunalului Galați, care a fost suspendată, cu efect imediat.

De asemenea, procesul de licențiere nu este influențat, iar activitatea sportivă și administrativă continuă fără probleme.

Totodată, ne dorim ca, începând din această perioadă, comunicarea cu suporterii noștri să fie tot mai deschisă și mai transparentă.

În perioada următoare vom prezenta public situația economică a clubului, precum și contextul financiar și administrativ în care a început actualul sezon competițional, pentru a oferi o imagine clară și completă asupra realității clubului.

SC Oțelul Galați își menține angajamentul față de suporteri, parteneri și comunitate și va continua să comunice responsabil și transparent orice evoluție relevantă”.

Știrea inițală, 12 februarie

Oțelul Galați nu acceptă să intre în insolvență

Clubul Oțelul Galați contestă deschiderea procedurii de insolvență după ce Tribunalul Galați a admis, pe 4 februarie 2026, cererea fostului atacant ecuadorian Stiven Plaza, care solicita plata unei sume restante de 11.250 de euro.

Prin comunicat oficial, gruparea din Liga 1 transmite că această obligație financiară a fost achitată integral, iar decizia instanței este considerată nejustificată:

„SC Oțelul Galați informează suporterii, partenerii și opinia publică faptul că, printr-o hotărâre pronunțată la data de 04.02.2026, Tribunalul Galați a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenței în urma unei cereri formulate de un creditor.

Precizăm în mod ferm că obligația financiară care a stat la baza acestei cereri A FOST ACHITATĂ INTEGRAL DE CĂTRE CLUB.

Considerăm că, în aceste condiții, deschiderea procedurii este nejustificată, motiv pentru care clubul va exercita căile legale de atac prevăzute de lege, în termenul procedural, în vederea remedierii acestei situații.

Conducerea clubului asigură suporterii, jucătorii, angajații și partenerii comerciali că activitatea sportivă și administrativă se desfășoară în condiții normale și că au fost luate toate măsurile necesare pentru ca parcursul competițional să nu fie afectat”.

  • Fotbalistul ecuadorian Stiven Plaza a confirmat pentru GOLAZO.ro că și-a rezolvat litigiul financiar cu Oțelul Galați: „Da, e adevărat, am primit toți banii”.

Tribunalul Galați a deschis procedura de insolvență pentru o datorie de 11.250 de euro

Cererea a fost formulată de fotbalistul Stiven Plaza, după rezilierea contractului cu Oțelul în mai 2025. Potrivit sentinței civile, publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență, jucătorul trebuia să primească 18.500 de euro, împărțiți în patru tranșe, cu scadență finală la 30 iulie 2025.

Instanța a reținut că 11.250 de euro nu ar fi fost plătiți, după expirarea termenului legal de 60 de zile de la scadență, ceea ce a dus la solicitarea insolvenței.

Galerie foto (46 imagini)

Oțelul - FCSB, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg Oțelul - FCSB, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg Oțelul - FCSB, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg Oțelul - FCSB, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg Oțelul - FCSB, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg
+46 Foto
labels.photo-gallery

Oțelul nu a contestat cererea fotbalistului Stiven Plaza

Inițial, Oțelul Galați nu a formulat contestație împotriva cererii lui Stiven Plaza. „Citată fiind cu mențiunea de a recunoaște sau a contesta existența stării de insolvență, societatea debitoare a rămas în pasivitate”, se arată în decizia Tribunalului Galați.

În aceste condiții, instanța a constatat îndeplinite cerințele prevăzute de lege și a dispus deschiderea procedurii generale.

La finalul anului 2024, Oțelul avea datorii totale de 10,6 milioane de lei

Judecătorul sindic a analizat și bilanțul financiar al clubului și a reținut: în 2024, Oțelul a înregistrat venituri de 27.878.352 lei, dar cheltuielile au fost mai mari, 28.022.846 lei, încheind anul cu o pierdere netă de 196.244 de lei.

De asemenea, s-a constatat că disponibilitățile bănești erau extrem de reduse (23.824 lei), în timp ce datoriile totale depășeau 10,6 milioane de lei, circa 2,12 milioane de de euro, iar capitalurile proprii erau negative (-703.774 lei).

Decizia este executorie, dar cu drept de apel în termen de 7 de zile de la comunicare.

otelul galati insolventa tribunal comunicat stiven plaza
