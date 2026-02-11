Abby Wambach (45 de ani), legendă a naționalei SUA de fotbal feminin, a renunțat la colaborarea cu agenția Wasserman, care reprezintă fotbaliști cunoscuți la nivel mondial.

Americanca a luat decizia după ce numele lui Casey Wasserman (51 de ani), fondatorul agenției, a apărut în ultima serie de documente din dosarele Epstein.

În e-mailurile publicate luna trecută de Departamentul de Justiție al SUA, au fost dezvăluite mesaje din 2003 în care Casey Wasserman flirta cu Ghislaine Maxwell, asociata de lungă durată a lui Jeffrey Epstein, cel care s-a sinucis în închisoare în 2019 după ce a fost acuzat de trafic de persoane în scopul exploatării sexuale.

Wasserman, care este în prezent și șef al comitetului de organizare a Jocurilor Olimpice de la Los Angeles, era căsătorit la acea vreme.

Abby Wambach a părăsit agenția Wasserman, pe fondul legăturilor cu dosarele Epstein

Wambach, care s-a retras în 2015, l-a încurajat pe Casey Wasserman să demisioneze din firma care îi poartă numele. Nu era reprezentată direct de acesta, potrivit usatoday.com.

„Știu ce știu și îmi urmez instinctul și valorile. Nu voi participa la nicio afacere sub conducerea lui Wasserman.

Trebuie să mai spun și asta: îi sunt recunoscător agentului meu, pe care îl cunosc de aproape 20 de ani și în care am încredere.

Casey ar trebui să demisioneze. Ar trebui să plece, pentru ca alți oameni ca mine să nu mai fie nevoiți să o facă”, a scris Wambach pe Instagram.

184 de goluri a înscris Abby Wambach în 255 de apariții pentru SUA. Este cea mai bună marcatoare din istoria naționalei americane, campioană mondială, dublă campioană olimpică și de 6 ori câștigătoare a premiului „Fotbalista anului” în State

Casey Wasserman, în dosarele Epstein, dar sigur de funcția sa

Wasserman nu a fost acuzat de nicio faptă ilegală în legătură cu Epstein, iar comitetul executiv al consiliului Los Angeles 2028 s-a reunit miercuri pentru a discuta despre apariția sa în aceste dosare.

LA28 a declarat că, cu ajutorul unei firme de avocatură externe, a efectuat o analiză a interacțiunilor anterioare ale lui Wasserman cu Epstein și Maxwell, cu cooperarea deplină a lui Wasserman, iar acesta nu are de ce să se teamă pentru funcția sa la conducerea comitetului de organizare a Jocurilor.

„Am constatat că relația domnului Wasserman cu Epstein și Maxwell nu a depășit ceea ce a fost deja documentat public.

Am hotărât că, pe baza acestor fapte, precum și a leadershipului puternic de care a dat dovadă în ultimii zece ani, domnul Wasserman ar trebui să continue să conducă LA28 și să organizeze Jocurile Olimpice în condiții de siguranță și succes”, se arată într-un comunicat al comitetul executiv al consiliului LA28.

Mă gândesc la tine tot timpul. Deci, ce trebuie să fac ca să te văd într-o ținută strâmtă din piele? Casey Wasserman, într-un mesaj trimis lui Ghislaine Maxwell

Ghislaine Maxwell a fost condamnată în 2021 pentru trafic sexual și ispășește o pedeapsă de 20 de ani de închisoare pentru că l-a ajutat pe Epstein să abuzeze sexual fete minore.

Casey Wasserman: „Regret profund”

Într-o declaraţie publicată sâmbătă, Casey Wasserman a spus: „Regret profund corespondenţa mea cu Ghislaine Maxwell”, care, potrivit lui, a avut loc „cu mult înainte ca oribilele ei infracţiuni să fie dezvăluite”, scrie The Guardian, potrivit hotnews.ro.

„Nu am avut niciodată o relaţie personală sau de afaceri cu Jeffrey Epstein. După cum este bine documentat, am participat la o călătorie umanitară ca parte a unei delegaţii a Fundaţiei Clinton în 2002, cu avionul lui Epstein. Îmi pare teribil de rău că am avut vreo legătură cu vreunul dintre ei”, a precizat el.

Agenția Wasserman reprezintă nume uriașe din fotbal

Agenția fondată de Casey Wasserman reprezintă unii dintre cei mai cunoscuți fotbaliști din lume:

Federico Valverde (Real Madrid)

Ilya Zabarnyi (PSG)

Curtis Jones (Liverpool)

Tino Livramento, Harvey Barnes, Lewis Hall (Newcastle)

Malo Gusto (Chelsea)

Donyell Malen (Aston Villa)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

Manuel Akanji (Inter Milano)

Teun Koopmeiners, Weston McKennie (Juventus)

120 de milioane de euro este cota de piață a lui Federico Valverde, cel mai valoros fotbalist reprezentat de agenția Wasserman

Și antrenori faimoși se află sub contract cu agenția Wasserman. O parte dintre ei:

Mikel Arteta (Arsenal)

Eddie Howe (Newcastle)

John Heitinga („secund” Tottenham)

Ronald Koeman (naționala Țărilor de Jos)

Graham Potter (naționala Suediei).

Agenția Wasserman reprezintă, de asemenea, numeroase vedete din lumea muzicii și a divertismentului.

