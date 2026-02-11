„Ar trebui să demisioneze!” Presiuni pe șeful comitetului de organizare a JO de la Los Angeles, după apariția în dosarele Epstein » Reprezintă nume mari din fotbal
Casey Wasserman și Jeffrey Esptein (IMAGO / fotomontaj GOLAZO.ro)
Campionate

„Ar trebui să demisioneze!” Presiuni pe șeful comitetului de organizare a JO de la Los Angeles, după apariția în dosarele Epstein » Reprezintă nume mari din fotbal

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 11.02.2026, ora 23:12
alt-text Actualizat: 12.02.2026, ora 00:08
  • Abby Wambach (45 de ani), legendă a naționalei SUA de fotbal feminin, a renunțat la colaborarea cu agenția Wasserman, care reprezintă fotbaliști cunoscuți la nivel mondial.
  • Americanca a luat decizia după ce numele lui Casey Wasserman (51 de ani), fondatorul agenției, a apărut în ultima serie de documente din dosarele Epstein.

În e-mailurile publicate luna trecută de Departamentul de Justiție al SUA, au fost dezvăluite mesaje din 2003 în care Casey Wasserman flirta cu Ghislaine Maxwell, asociata de lungă durată a lui Jeffrey Epstein, cel care s-a sinucis în închisoare în 2019 după ce a fost acuzat de trafic de persoane în scopul exploatării sexuale.

Wasserman, care este în prezent și șef al comitetului de organizare a Jocurilor Olimpice de la Los Angeles, era căsătorit la acea vreme.

Jocurile Olimpice Strămăturaru și Manolescu au obținut cel mai bun rezultat al României la Milano-Cortina!
Citește și
Jocurile Olimpice Strămăturaru și Manolescu au obținut cel mai bun rezultat al României la Milano-Cortina!
Citește mai mult
Jocurile Olimpice Strămăturaru și Manolescu au obținut cel mai bun rezultat al României la Milano-Cortina!

Abby Wambach a părăsit agenția Wasserman, pe fondul legăturilor cu dosarele Epstein

Wambach, care s-a retras în 2015, l-a încurajat pe Casey Wasserman să demisioneze din firma care îi poartă numele. Nu era reprezentată direct de acesta, potrivit usatoday.com.

„Știu ce știu și îmi urmez instinctul și valorile. Nu voi participa la nicio afacere sub conducerea lui Wasserman.

Trebuie să mai spun și asta: îi sunt recunoscător agentului meu, pe care îl cunosc de aproape 20 de ani și în care am încredere.

Casey ar trebui să demisioneze. Ar trebui să plece, pentru ca alți oameni ca mine să nu mai fie nevoiți să o facă”, a scris Wambach pe Instagram.

184 de goluri
a înscris Abby Wambach în 255 de apariții pentru SUA. Este cea mai bună marcatoare din istoria naționalei americane, campioană mondială, dublă campioană olimpică și de 6 ori câștigătoare a premiului „Fotbalista anului” în State

Casey Wasserman, în dosarele Epstein, dar sigur de funcția sa

Wasserman nu a fost acuzat de nicio faptă ilegală în legătură cu Epstein, iar comitetul executiv al consiliului Los Angeles 2028 s-a reunit miercuri pentru a discuta despre apariția sa în aceste dosare.

LA28 a declarat că, cu ajutorul unei firme de avocatură externe, a efectuat o analiză a interacțiunilor anterioare ale lui Wasserman cu Epstein și Maxwell, cu cooperarea deplină a lui Wasserman, iar acesta nu are de ce să se teamă pentru funcția sa la conducerea comitetului de organizare a Jocurilor.

„Am constatat că relația domnului Wasserman cu Epstein și Maxwell nu a depășit ceea ce a fost deja documentat public.

Am hotărât că, pe baza acestor fapte, precum și a leadershipului puternic de care a dat dovadă în ultimii zece ani, domnul Wasserman ar trebui să continue să conducă LA28 și să organizeze Jocurile Olimpice în condiții de siguranță și succes”, se arată într-un comunicat al comitetul executiv al consiliului LA28.

Mă gândesc la tine tot timpul. Deci, ce trebuie să fac ca să te văd într-o ținută strâmtă din piele? Casey Wasserman, într-un mesaj trimis lui Ghislaine Maxwell

Ghislaine Maxwell a fost condamnată în 2021 pentru trafic sexual și ispășește o pedeapsă de 20 de ani de închisoare pentru că l-a ajutat pe Epstein să abuzeze sexual fete minore.

Casey Wasserman: „Regret profund”

Într-o declaraţie publicată sâmbătă, Casey Wasserman a spus: „Regret profund corespondenţa mea cu Ghislaine Maxwell”, care, potrivit lui, a avut loc „cu mult înainte ca oribilele ei infracţiuni să fie dezvăluite”, scrie The Guardian, potrivit hotnews.ro.

„Nu am avut niciodată o relaţie personală sau de afaceri cu Jeffrey Epstein. După cum este bine documentat, am participat la o călătorie umanitară ca parte a unei delegaţii a Fundaţiei Clinton în 2002, cu avionul lui Epstein. Îmi pare teribil de rău că am avut vreo legătură cu vreunul dintre ei”, a precizat el.

Agenția Wasserman reprezintă nume uriașe din fotbal

Agenția fondată de Casey Wasserman reprezintă unii dintre cei mai cunoscuți fotbaliști din lume:

  • Federico Valverde (Real Madrid)
  • Ilya Zabarnyi (PSG)
  • Curtis Jones (Liverpool)
  • Tino Livramento, Harvey Barnes, Lewis Hall (Newcastle)
  • Malo Gusto (Chelsea)
  • Donyell Malen (Aston Villa)
  • Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)
  • Manuel Akanji (Inter Milano)
  • Teun Koopmeiners, Weston McKennie (Juventus)
120 de milioane de euro
este cota de piață a lui Federico Valverde, cel mai valoros fotbalist reprezentat de agenția Wasserman

Și antrenori faimoși se află sub contract cu agenția Wasserman. O parte dintre ei:

  • Mikel Arteta (Arsenal)
  • Eddie Howe (Newcastle)
  • John Heitinga („secund” Tottenham)
  • Ronald Koeman (naționala Țărilor de Jos)
  • Graham Potter (naționala Suediei).

Agenția Wasserman reprezintă, de asemenea, numeroase vedete din lumea muzicii și a divertismentului.

Citește și

Sloganul „câinii roșii”, interzis la galerie? Tribunalul a dat primul verdict în procesul „Nunweiller - Dinamo”. Toate detaliile
Diverse
21:11
Sloganul „câinii roșii”, interzis la galerie? Tribunalul a dat primul verdict în procesul „Nunweiller - Dinamo”. Toate detaliile
Citește mai mult
Sloganul „câinii roșii”, interzis la galerie? Tribunalul a dat primul verdict în procesul „Nunweiller - Dinamo”. Toate detaliile
„M-am uitat la «Cei 7 magnifici»”  Sorin Cârțu, insinuări de blat la Oțelul - FCSB 1-4: „Cam multe coincidențe”
Superliga
20:22
„M-am uitat la «Cei 7 magnifici»” Sorin Cârțu, insinuări de blat la Oțelul - FCSB 1-4: „Cam multe coincidențe”
Citește mai mult
„M-am uitat la «Cei 7 magnifici»”  Sorin Cârțu, insinuări de blat la Oțelul - FCSB 1-4: „Cam multe coincidențe”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Țara care trimite zeci de mii de angajați în Rusia pentru a-l ajuta pe Putin să evite blocajul fabricilor
Țara care trimite zeci de mii de angajați în Rusia pentru a-l ajuta pe Putin să evite blocajul fabricilor
Țara care trimite zeci de mii de angajați în Rusia pentru a-l ajuta pe Putin să evite blocajul fabricilor
Jocurile Olimpice jocurile olimpice de la los angeles Jeffrey Epstein abby wambach casey wasserman
Știrile zilei din sport
Veste rea la U Craiova! Mihai Rotaru a suferit un  accident la schi și va fi operat de urgență. Care este starea finanțatorului
Superliga
11.02
Veste rea la U Craiova! Mihai Rotaru a suferit un accident la schi și va fi operat de urgență. Care este starea finanțatorului
Citește mai mult
Veste rea la U Craiova! Mihai Rotaru a suferit un  accident la schi și va fi operat de urgență. Care este starea finanțatorului
„Țiganul! Țiganul!”  Scandarea din cauza căreia Kovacs a cerut intervenția observatorului la Dinamo - Craiova + Ce era obiectul cu care a fost lovit
Superliga
11.02
„Țiganul! Țiganul!” Scandarea din cauza căreia Kovacs a cerut intervenția observatorului la Dinamo - Craiova + Ce era obiectul cu care a fost lovit
Citește mai mult
„Țiganul! Țiganul!”  Scandarea din cauza căreia Kovacs a cerut intervenția observatorului la Dinamo - Craiova + Ce era obiectul cu care a fost lovit
Cine a pierdut medalia României?  Decizia instanței de a întoarce cazul Anei Bărbosu la TAS a reaprins discuția: „Bronzul ar fi ajuns la Sabrina Voinea!”
Special
11.02
Cine a pierdut medalia României? Decizia instanței de a întoarce cazul Anei Bărbosu la TAS a reaprins discuția: „Bronzul ar fi ajuns la Sabrina Voinea!”
Citește mai mult
Cine a pierdut medalia României?  Decizia instanței de a întoarce cazul Anei Bărbosu la TAS a reaprins discuția: „Bronzul ar fi ajuns la Sabrina Voinea!”
Șoc în Bănie: Baiaram suspendat! Universitatea Craiova a aflat astăzi că nu-și va putea folosi cel mai important jucător în cele două meciuri cu FCSB
Superliga
11.02
Șoc în Bănie: Baiaram suspendat! Universitatea Craiova a aflat astăzi că nu-și va putea folosi cel mai important jucător în cele două meciuri cu FCSB
Citește mai mult
Șoc în Bănie: Baiaram suspendat! Universitatea Craiova a aflat astăzi că nu-și va putea folosi cel mai important jucător în cele două meciuri cu FCSB
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:22
Descalificat de CIO! Visul olimpic al ucraineanului Vladyslav Heraskevych, interzis! Skeletonistul anunță: „Voi merge la TAS!”
Descalificat de CIO! Visul olimpic al ucraineanului Vladyslav Heraskevych, interzis! Skeletonistul anunță: „Voi merge la TAS!”
09:53
Ania Caill, blocată de la JO? Cea mai bună schioare a României din ultimii zece ani acuză Federația: „O nedreptate! Și-au făcut regula lor”
Ania Caill, blocată de la JO?  Cea mai bună schioare a României din ultimii zece ani acuză Federația: „O nedreptate! Și-au făcut regula lor”
10:50
Macalou s-a făcut de râs FOTO. Atacantul celor de la U Cluj a bifat o nouă ratare monumentală în meciul cu Oțelul Galați
Macalou s-a făcut de râs FOTO. Atacantul celor de la U Cluj a bifat o nouă ratare monumentală în meciul cu Oțelul Galați
11:25
Talpan continuă războiul cu FCSB Decizie radicală luată de juristul celor de la CSA Steaua: „Ne vedem nevoiți să facem asta”
Talpan continuă războiul cu FCSB Decizie radicală luată de juristul celor de la CSA Steaua: „Ne vedem nevoiți să facem asta”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța
Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină
Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți
Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței
Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!
În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!
Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români
Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE
Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament
Ape negre

Radu Naum: Ape negre

Radu Naum: Ape negre
Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. <span>Las-o</span> să țipe!
Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare
Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?
Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet
Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1
Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?
„Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”
Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos <span>l-a</span> egalat pe Rafa în puterea de a îndura
Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul
Top stiri din sport
Cauzele ineficienței la Rapid Moruțan și Paraschiv au fost transferați în ianuarie, dar ambii întârzie să influențeze jocul în Giulești
Superliga
11.02
Cauzele ineficienței la Rapid Moruțan și Paraschiv au fost transferați în ianuarie, dar ambii întârzie să influențeze jocul în Giulești
Citește mai mult
Cauzele ineficienței la Rapid Moruțan și Paraschiv au fost transferați în ianuarie, dar ambii întârzie să influențeze jocul în Giulești
Jucătorii l-au dat afară! Antrenorul De Zerbi a fost concediat de Marseille. Vestiarul nu-l mai voia. Atmosfera, insuportabilă
Campionate
11.02
Jucătorii l-au dat afară! Antrenorul De Zerbi a fost concediat de Marseille. Vestiarul nu-l mai voia. Atmosfera, insuportabilă
Citește mai mult
Jucătorii l-au dat afară! Antrenorul De Zerbi a fost concediat de Marseille. Vestiarul nu-l mai voia. Atmosfera, insuportabilă
„Au început jocurile”  Sorin Cârțu a luat foc după suspendarea lui Ștefan Baiaram : „Urât de tot”
Superliga
11.02
„Au început jocurile” Sorin Cârțu a luat foc după suspendarea lui Ștefan Baiaram: „Urât de tot”
Citește mai mult
„Au început jocurile”  Sorin Cârțu a luat foc după suspendarea lui Ștefan Baiaram : „Urât de tot”
„Suspectez corupție și indolență!” Radu Miruță, ministrul Apărării, face cele mai dure declarații despre CSA Steaua
Liga 2
11.02
„Suspectez corupție și indolență!” Radu Miruță, ministrul Apărării, face cele mai dure declarații despre CSA Steaua
Citește mai mult
„Suspectez corupție și indolență!” Radu Miruță, ministrul Apărării, face cele mai dure declarații despre CSA Steaua

Echipe/Competiții

fcsb 69 CFR Cluj 61 dinamo bucuresti 35 rapid 27 Universitatea Craiova 37 petrolul ploiesti 11 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
12.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share