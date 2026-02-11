„M-am uitat la «Cei 7 magnifici»”  Sorin Cârțu, insinuări de blat la Oțelul - FCSB 1-4: „Cam multe coincidențe” +46 foto
Sorin Cârțu
Superliga

„M-am uitat la «Cei 7 magnifici»” Sorin Cârțu, insinuări de blat la Oțelul - FCSB 1-4: „Cam multe coincidențe”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 11.02.2026, ora 20:22
alt-text Actualizat: 11.02.2026, ora 20:25

Oficialul oltenilor a transmis că nu a mai urmărit și repriza a doua a duelului de la Galați, ci a mutat pe un film, insinuând că ar fi putut exista un blat între cele două echipe.

Conte a erupt! VIDEO. Arbitrul nu a auzit insultele, însă imaginile TV l-au dat de gol pe antrenorul lui Napoli: „Mergi la VAR, tâmpitule!” . Ce riscă
Citește și
Conte a erupt! VIDEO. Arbitrul nu a auzit insultele, însă imaginile TV l-au dat de gol pe antrenorul lui Napoli: „Mergi la VAR, tâmpitule!”. Ce riscă
Citește mai mult
Conte a erupt! VIDEO. Arbitrul nu a auzit insultele, însă imaginile TV l-au dat de gol pe antrenorul lui Napoli: „Mergi la VAR, tâmpitule!” . Ce riscă

Sorin Cârțu: „Eu am văzut doar prima repriză, după m-am uitat la «Cei 7 magnifici»

După ce Ștefan Baiaram a fost suspendat pentru două etape în urma conflictului cu un suporter dinamovist, Sorin Cârțu a fost iritat de decizie.

Întrebat dacă insinuează că suspendarea atacantului ar avea legătură cu cele două derby-uri cu FCSB pe care atacantul le va rata, oficialul oltenilor a răspuns, la Prima Sport:

„Pot să înțeleg și coincidența sau s-o interpretez cum vreau. Am dreptul s-o interpretez, nu mă împiedică nimeni. Și, în general, la multe meciuri pe care le-am avut noi cu FCSB au fost cam multe coincidențe.

Nu vreau să discut, că o să apară iar polemici. Am mai evitat întrebări, cum și colegul vostru, Dan Udrea (n.r. - redactor-șef adjunct GOLAZO.ro și moderator Prima Sport), m-a întrebat vis-a-vis de partida de la Galați. N-am vrut să fac comentarii, că, știi cum e, nu vreau să creez polemici.

Eu am văzut doar prima repriză, după m-am uitat la «Cei 7 magnifici». Era pe Pro TV, să te uiți, că fix ăla a fost! Am trecut de pe Digi pe Pro TV. Eram foarte interesat de film, mi s-a părut mai interesant.

Nu mai comentez, ți-am spus sincer ce am făcut eu. Acum trebuie să interpretați ce am făcut eu? (...) Puteți să mă faceți oricum acum, că nu m-am uitat la repriza a doua și m-am uitat la «Cei 7 magnifici». Că-mi place Denzel Washington, mor după el”, a spus Sorin Cârțu, la Prima Sport.

FOTO. Oțelul Galați - FCSB 1-4, meciul la care face referire Cârțu

Oțelul - FCSB Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg
Oțelul - FCSB Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg

Galerie foto (46 imagini)

Oțelul - FCSB, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg Oțelul - FCSB, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg Oțelul - FCSB, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg Oțelul - FCSB, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg Oțelul - FCSB, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg
+46 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Cupa României FOTO. U Cluj și Metalul Buzău s-au calificat în sferturile de finală ale competiției » Csikszereda a făcut spectacol la Liești
Cupa Romaniei
21:57
Cupa României FOTO. U Cluj și Metalul Buzău s-au calificat în sferturile de finală ale competiției » Csikszereda a făcut spectacol la Liești
Citește mai mult
Cupa României FOTO. U Cluj și Metalul Buzău s-au calificat în sferturile de finală ale competiției » Csikszereda a făcut spectacol la Liești
Mesajul lui Angelescu Președintele de la Rapid, după eliminarea giuleștenilor din Cupa României: ce le transmite suporterilor
Cupa Romaniei
19:58
Mesajul lui Angelescu Președintele de la Rapid, după eliminarea giuleștenilor din Cupa României: ce le transmite suporterilor
Citește mai mult
Mesajul lui Angelescu Președintele de la Rapid, după eliminarea giuleștenilor din Cupa României: ce le transmite suporterilor

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Țara care trimite zeci de mii de angajați în Rusia pentru a-l ajuta pe Putin să evite blocajul fabricilor
Țara care trimite zeci de mii de angajați în Rusia pentru a-l ajuta pe Putin să evite blocajul fabricilor
Țara care trimite zeci de mii de angajați în Rusia pentru a-l ajuta pe Putin să evite blocajul fabricilor
otelul galati blat Universitatea Craiova Sorin Cartu fcsb
Știrile zilei din sport
Veste rea la U Craiova! Mihai Rotaru a suferit un  accident la schi și va fi operat de urgență. Care este starea finanțatorului
Superliga
11.02
Veste rea la U Craiova! Mihai Rotaru a suferit un accident la schi și va fi operat de urgență. Care este starea finanțatorului
Citește mai mult
Veste rea la U Craiova! Mihai Rotaru a suferit un  accident la schi și va fi operat de urgență. Care este starea finanțatorului
„Țiganul! Țiganul!”  Scandarea din cauza căreia Kovacs a cerut intervenția observatorului la Dinamo - Craiova + Ce era obiectul cu care a fost lovit
Superliga
11.02
„Țiganul! Țiganul!” Scandarea din cauza căreia Kovacs a cerut intervenția observatorului la Dinamo - Craiova + Ce era obiectul cu care a fost lovit
Citește mai mult
„Țiganul! Țiganul!”  Scandarea din cauza căreia Kovacs a cerut intervenția observatorului la Dinamo - Craiova + Ce era obiectul cu care a fost lovit
Cine a pierdut medalia României?  Decizia instanței de a întoarce cazul Anei Bărbosu la TAS a reaprins discuția: „Bronzul ar fi ajuns la Sabrina Voinea!”
Special
11.02
Cine a pierdut medalia României? Decizia instanței de a întoarce cazul Anei Bărbosu la TAS a reaprins discuția: „Bronzul ar fi ajuns la Sabrina Voinea!”
Citește mai mult
Cine a pierdut medalia României?  Decizia instanței de a întoarce cazul Anei Bărbosu la TAS a reaprins discuția: „Bronzul ar fi ajuns la Sabrina Voinea!”
Șoc în Bănie: Baiaram suspendat! Universitatea Craiova a aflat astăzi că nu-și va putea folosi cel mai important jucător în cele două meciuri cu FCSB
Superliga
11.02
Șoc în Bănie: Baiaram suspendat! Universitatea Craiova a aflat astăzi că nu-și va putea folosi cel mai important jucător în cele două meciuri cu FCSB
Citește mai mult
Șoc în Bănie: Baiaram suspendat! Universitatea Craiova a aflat astăzi că nu-și va putea folosi cel mai important jucător în cele două meciuri cu FCSB
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:22
Descalificat de CIO! Visul olimpic al ucraineanului Vladyslav Heraskevych, interzis! Skeletonistul anunță: „Voi merge la TAS!”
Descalificat de CIO! Visul olimpic al ucraineanului Vladyslav Heraskevych, interzis! Skeletonistul anunță: „Voi merge la TAS!”
09:53
Ania Caill, blocată de la JO? Cea mai bună schioare a României din ultimii zece ani acuză Federația: „O nedreptate! Și-au făcut regula lor”
Ania Caill, blocată de la JO?  Cea mai bună schioare a României din ultimii zece ani acuză Federația: „O nedreptate! Și-au făcut regula lor”
10:50
Macalou s-a făcut de râs FOTO. Atacantul celor de la U Cluj a bifat o nouă ratare monumentală în meciul cu Oțelul Galați
Macalou s-a făcut de râs FOTO. Atacantul celor de la U Cluj a bifat o nouă ratare monumentală în meciul cu Oțelul Galați
11:25
Talpan continuă războiul cu FCSB Decizie radicală luată de juristul celor de la CSA Steaua: „Ne vedem nevoiți să facem asta”
Talpan continuă războiul cu FCSB Decizie radicală luată de juristul celor de la CSA Steaua: „Ne vedem nevoiți să facem asta”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța
Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină
Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți
Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței
Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!
În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!
Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români
Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE
Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament
Ape negre

Radu Naum: Ape negre

Radu Naum: Ape negre
Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. <span>Las-o</span> să țipe!
Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare
Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?
Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet
Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1
Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?
„Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”
Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos <span>l-a</span> egalat pe Rafa în puterea de a îndura
Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul
Top stiri din sport
Cauzele ineficienței la Rapid Moruțan și Paraschiv au fost transferați în ianuarie, dar ambii întârzie să influențeze jocul în Giulești
Superliga
11.02
Cauzele ineficienței la Rapid Moruțan și Paraschiv au fost transferați în ianuarie, dar ambii întârzie să influențeze jocul în Giulești
Citește mai mult
Cauzele ineficienței la Rapid Moruțan și Paraschiv au fost transferați în ianuarie, dar ambii întârzie să influențeze jocul în Giulești
Jucătorii l-au dat afară! Antrenorul De Zerbi a fost concediat de Marseille. Vestiarul nu-l mai voia. Atmosfera, insuportabilă
Campionate
11.02
Jucătorii l-au dat afară! Antrenorul De Zerbi a fost concediat de Marseille. Vestiarul nu-l mai voia. Atmosfera, insuportabilă
Citește mai mult
Jucătorii l-au dat afară! Antrenorul De Zerbi a fost concediat de Marseille. Vestiarul nu-l mai voia. Atmosfera, insuportabilă
„Au început jocurile”  Sorin Cârțu a luat foc după suspendarea lui Ștefan Baiaram : „Urât de tot”
Superliga
11.02
„Au început jocurile” Sorin Cârțu a luat foc după suspendarea lui Ștefan Baiaram: „Urât de tot”
Citește mai mult
„Au început jocurile”  Sorin Cârțu a luat foc după suspendarea lui Ștefan Baiaram : „Urât de tot”
„Suspectez corupție și indolență!” Radu Miruță, ministrul Apărării, face cele mai dure declarații despre CSA Steaua
Liga 2
11.02
„Suspectez corupție și indolență!” Radu Miruță, ministrul Apărării, face cele mai dure declarații despre CSA Steaua
Citește mai mult
„Suspectez corupție și indolență!” Radu Miruță, ministrul Apărării, face cele mai dure declarații despre CSA Steaua

Echipe/Competiții

fcsb 69 CFR Cluj 61 dinamo bucuresti 35 rapid 27 Universitatea Craiova 37 petrolul ploiesti 11 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
12.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share