Sorin Cârțu (70 de ani) a venit cu o serie de insinuări după meciul dintre Oțelul Galați și FCSB, scor 1-4.

Oficialul oltenilor a transmis că nu a mai urmărit și repriza a doua a duelului de la Galați, ci a mutat pe un film, insinuând că ar fi putut exista un blat între cele două echipe.

Sorin Cârțu: „Eu am văzut doar prima repriză, după m-am uitat la «Cei 7 magnifici»

După ce Ștefan Baiaram a fost suspendat pentru două etape în urma conflictului cu un suporter dinamovist, Sorin Cârțu a fost iritat de decizie.

Întrebat dacă insinuează că suspendarea atacantului ar avea legătură cu cele două derby-uri cu FCSB pe care atacantul le va rata, oficialul oltenilor a răspuns, la Prima Sport:

„Pot să înțeleg și coincidența sau s-o interpretez cum vreau. Am dreptul s-o interpretez, nu mă împiedică nimeni. Și, în general, la multe meciuri pe care le-am avut noi cu FCSB au fost cam multe coincidențe.

Nu vreau să discut, că o să apară iar polemici. Am mai evitat întrebări, cum și colegul vostru, Dan Udrea (n.r. - redactor-șef adjunct GOLAZO.ro și moderator Prima Sport), m-a întrebat vis-a-vis de partida de la Galați. N-am vrut să fac comentarii, că, știi cum e, nu vreau să creez polemici.

Eu am văzut doar prima repriză, după m-am uitat la «Cei 7 magnifici». Era pe Pro TV, să te uiți, că fix ăla a fost! Am trecut de pe Digi pe Pro TV. Eram foarte interesat de film, mi s-a părut mai interesant.

Nu mai comentez, ți-am spus sincer ce am făcut eu. Acum trebuie să interpretați ce am făcut eu? (...) Puteți să mă faceți oricum acum, că nu m-am uitat la repriza a doua și m-am uitat la «Cei 7 magnifici». Că-mi place Denzel Washington, mor după el”, a spus Sorin Cârțu, la Prima Sport.

La finalul partidei de duminică, suporterii celor de la Oțelul și-au acuzat echipa că ar fi aranjat duelul cu FCSB.

FOTO. Oțelul Galați - FCSB 1-4 , meciul la care face referire Cârțu

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport