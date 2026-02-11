Jocurile Olimpice Strămăturaru și Manolescu au obținut cel mai bun rezultat al României la Milano-Cortina!

Raluca Strămăturaru și Carmen Manolescu au obținut cel mai bun rezultat al delegației României de la Jocurile Olimpice 2026.

Ziua a cincea de la Milano-Cortina a adus o nouă veste bună pentru România.

Strămăturaru și Manolescu au obținut cel mai bun rezultat al României la Milano-Cortina !

Raluca Strămăturaru și Carmen Manolescu au obținut locul 9 în proba de sanie dublu feminin, cel mai bun rezultat de la această ediție..

Româncele au oprit ceasul în cele două manșe la 54.339, respectiv 54.405. Au obținut un timp total de 1:48.744, fiind la aproape două secunde și jumătate distanță de echipa Italiei care a obținut aurul.

Raluca Strămăturaru (40 de ani) se află la a cincea participare la Jocurile Olimpice. A fost portdrapelul României la ediția precedentă a JO, alături de Paul Pepene. Cel mai bun rezultat personal l-a înregistrat la Pyeongchang, în 2018, când s-a clasat pe 7 la individual.

Rezultatele României la sanie la JO 2026:

individual masculin: Eduard Crăciun (locul 23), Valentin Crețu (locul 15);

dublu masculin: Marian Gîtlan/Darius Șerban (locul 17);

individual feminin: Ioana Buzatoiu (locul 25);

dublu feminin: Raluca Strămăturaru/Carmen Manolescu (locul 9).

Proba de ștafetă, la care și România va fi reprezentată, va avea loc joi, de la ora 19:30.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport