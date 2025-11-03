A cedat pe bancă VIDEO+FOTO. Schimbat după ce a ratat un penalty, Dybala a fost surprins plângând în hohote +6 foto
AC Milan - AS Roma 1-0. Paulo Dybala (31 de ani) a plâns în hohote pe bancă după ce a ratat un penalty care îi putea aduce un punct echipei sale în derby-ul de pe San Siro. Foto: Imago
A cedat pe bancă VIDEO+FOTO. Schimbat după ce a ratat un penalty, Dybala a fost surprins plângând în hohote

alt-text Publicat: 03.11.2025, ora 10:25
alt-text Actualizat: 03.11.2025, ora 10:28
  • AC Milan - AS Roma 1-0. Paulo Dybala (31 de ani) a plâns în hohote pe bancă după ce a ratat un penalty care îi putea aduce un punct echipei sale în derby-ul de pe San Siro.

Roma are un start foarte bun de sezon în Serie A, unde ar fi putut fi lider solidar, dacă s-ar fi impus în derby-ul cu AC Milan.

U Craiova - Rapid, meciul sezonului? Udrea și Geambașu se contrazic după derby: „Pe teren a fost o singură echipă" / „Cea mai intensă și mai frumoasă partidă"
U Craiova - Rapid, meciul sezonului? Udrea și Geambașu se contrazic după derby: „Pe teren a fost o singură echipă” / „Cea mai intensă și mai frumoasă partidă”
U Craiova - Rapid, meciul sezonului? Udrea și Geambașu se contrazic după derby: „Pe teren a fost o singură echipă” / „Cea mai intensă și mai frumoasă partidă”

AC Milan - AS Roma. Dybala, în lacrimi după ce a ratat un penalty

Gazdele au reușit însă să se impună pe San Siro grație golului marcat de Pavlovic, în minutul 39. Leao a avut o cursă spectaculoasă în banda stângă până la marginea careului mic, de unde i-a pasat în fața porții sârbului, care nu a iertat.

Tot Milan putea să marcheze înainte de pauză, însă Fofana a ratat cadrul porții din poziție ideală. Și repriza a doua le-a aparținut tot „diavolilor”, care au avut ocazii imense: bară Nkunku, plus o ratare din 6 metri a lui Leao.

În minutul 80, Roma a reușit totuși să obțină o lovitură de pedeapsă când Fofana a blocat cu cotul mingea trimisă din lovitură liberă de Pellegrini.

AC Milan - AS Roma. Dybala a ratat un penalty și a plâns în hohote pe bancă (1).jpg
AC Milan - AS Roma. Dybala a ratat un penalty și a plâns în hohote pe bancă (1).jpg

AC Milan - AS Roma. Dybala a ratat un penalty și a plâns în hohote pe bancă (1).jpg AC Milan - AS Roma. Dybala a ratat un penalty și a plâns în hohote pe bancă. Foto: Imago AC Milan - AS Roma. Dybala a ratat un penalty și a plâns în hohote pe bancă (3).jpg AC Milan - AS Roma. Dybala a ratat un penalty și a plâns în hohote pe bancă (4).jpg AC Milan - AS Roma. Dybala a ratat un penalty și a plâns în hohote pe bancă (5).jpg
Dybala a executat, a tras puternic în stânga portarului, însă Maignan a ghicit intențiile sale și a reușit să respingă în bară.

Argentinianul a fost schimbat două minute mai târziu de Gasperini, iar camerele l-au surprins pe bancă în timp ce plângea în hohote. Dybala încerca să-și ascundă fața înroșită și plină de lacrimi, însă fără succes. .

Rezumatul VIDEO. AC Milan - AS Roma 1-0

Craiova l-a uimit Ilie Dumitrescu, impresionat de elevii lui Rădoi: „N-am mai văzut așa ceva la o echipă românească!"
Superliga
10:05
Craiova l-a uimit Ilie Dumitrescu, impresionat de elevii lui Rădoi: „N-am mai văzut așa ceva la o echipă românească!”
Craiova l-a uimit Ilie Dumitrescu, impresionat de elevii lui Rădoi: „N-am mai văzut așa ceva la o echipă românească!”
„Nu am vrut să fac acuzații"  Mirel Rădoi explică de ce a plecat de pe bancă în ultimele minute ale meciului cu Rapid + Ce spune despre rezultat
Superliga
23:40
„Nu am vrut să fac acuzații” Mirel Rădoi explică de ce a plecat de pe bancă în ultimele minute ale meciului cu Rapid + Ce spune despre rezultat
„Nu am vrut să fac acuzații”  Mirel Rădoi explică de ce a plecat de pe bancă în ultimele minute ale meciului cu Rapid + Ce spune despre rezultat

as roma ac milan LACRIMI PLANS paulo dybala
Lovitură pentru  FCSB Campioana vrea să ia doi jucători de bază ai rivalei CFR Cluj » Reacția patronului roș-albaștrilor
Superliga
03.11
Lovitură pentru FCSB Campioana vrea să ia doi jucători de bază ai rivalei CFR Cluj » Reacția patronului roș-albaștrilor
Lovitură pentru  FCSB Campioana vrea să ia doi jucători de bază ai rivalei CFR Cluj » Reacția patronului roș-albaștrilor
„Fără Kopic aș pleca și eu!" Dezvăluiri din interiorul lui Dinamo, despre situația de la club: „Oamenii merită, la cât investesc"  
Superliga
03.11
„Fără Kopic aș pleca și eu!” Dezvăluiri din interiorul lui Dinamo, despre situația de la club: „Oamenii merită, la cât investesc”
„Fără Kopic aș pleca și eu!” Dezvăluiri din interiorul lui Dinamo, despre situația de la club: „Oamenii merită, la cât investesc”  
„Este Messi mai bun decât tine?" Cristiano Ronaldo  a răspuns fără ezitare: „Nu vreau să fiu umil"
Campionate
03.11
„Este Messi mai bun decât tine?” Cristiano Ronaldo a răspuns fără ezitare: „Nu vreau să fiu umil”
„Este Messi mai bun decât tine?” Cristiano Ronaldo  a răspuns fără ezitare: „Nu vreau să fiu umil”
Caracatița pariurilor ilegale La nivel mondial, peste 70% din totalul pariurilor online sunt ilegale. Cât de mare e piața neagră în România?
Investigatii
03.11
Caracatița pariurilor ilegale La nivel mondial, peste 70% din totalul pariurilor online sunt ilegale. Cât de mare e piața neagră în România?
Caracatița pariurilor ilegale La nivel mondial, peste 70% din totalul pariurilor online sunt ilegale. Cât de mare e piața neagră în România?
15:13
Dan Udrea Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!
Dan Udrea Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!
14:16
Lucescu a decis Ce se întâmplă cu Drăgușin la meciul cu Bosnia și ce a spus antrenorul lui Tottenham despre națională
Lucescu a decis Ce se întâmplă cu Drăgușin la meciul cu Bosnia și ce a spus antrenorul lui Tottenham despre națională
14:40
S-a luptat cu atacatorul! VIDEO. Povestea fanului Nottingham Forest care a încercat să oprească atacul șocant din tren: „M-a întrebat: «Vrei să mori?»"
S-a luptat cu atacatorul! VIDEO. Povestea fanului Nottingham Forest care a încercat să oprească atacul șocant din tren: „M-a întrebat: «Vrei să mori?»”
15:37
„Un tupeu în joc fantastic" Puștii de la U Craiova l-au încântat pe Gică Craioveanu. David Matei, comparat cu Balaci: „Doar la el am mai văzut"
„Un tupeu în joc fantastic” Puștii de la U Craiova l-au încântat pe Gică Craioveanu.  David Matei , comparat cu Balaci: „Doar la el am mai văzut”
Care derby a câștigat audiența TV Dinamo - CFR, U Cluj - FCSB și Craiova - Rapid. Departajarea în rating și cota de piață are nevoie de photo-finish
Media
03.11
Care derby a câștigat audiența TV Dinamo - CFR, U Cluj - FCSB și Craiova - Rapid. Departajarea în rating și cota de piață are nevoie de photo-finish
Care derby a câștigat audiența TV Dinamo - CFR, U Cluj - FCSB și Craiova - Rapid. Departajarea în rating și cota de piață are nevoie de photo-finish
U Craiova - Rapid, meciul sezonului? Udrea și Geambașu se contrazic după derby: „Pe teren a fost o singură echipă" / „Cea mai intensă și mai frumoasă partidă"
Superliga
03.11
U Craiova - Rapid, meciul sezonului? Udrea și Geambașu se contrazic după derby: „Pe teren a fost o singură echipă” / „Cea mai intensă și mai frumoasă partidă”
U Craiova - Rapid, meciul sezonului? Udrea și Geambașu se contrazic după derby: „Pe teren a fost o singură echipă” / „Cea mai intensă și mai frumoasă partidă”
„Cea mai slabă echipă!" Silvian Cristescu, dezlănțuit la adresa Rapidului: „Cel mai bun jucător de la ei a fost arbitrul"
Superliga
03.11
„Cea mai slabă echipă!” Silvian Cristescu, dezlănțuit la adresa Rapidului: „Cel mai bun jucător de la ei a fost arbitrul”
„Cea mai slabă echipă!” Silvian Cristescu, dezlănțuit la adresa Rapidului: „Cel mai bun jucător de la ei a fost arbitrul”
A cedat pe bancă VIDEO+FOTO. Schimbat după ce a ratat un penalty, Dybala a fost surprins plângând în hohote
Campionate
03.11
A cedat pe bancă VIDEO+FOTO. Schimbat după ce a ratat un penalty, Dybala a fost surprins plângând în hohote
A cedat pe bancă VIDEO+FOTO. Schimbat după ce a ratat un penalty, Dybala a fost surprins plângând în hohote

