AC Milan - AS Roma 1-0. Paulo Dybala (31 de ani) a plâns în hohote pe bancă după ce a ratat un penalty care îi putea aduce un punct echipei sale în derby-ul de pe San Siro.

Roma are un start foarte bun de sezon în Serie A, unde ar fi putut fi lider solidar, dacă s-ar fi impus în derby-ul cu AC Milan.

AC Milan - AS Roma. Dybala, în lacrimi după ce a ratat un penalty

Gazdele au reușit însă să se impună pe San Siro grație golului marcat de Pavlovic, în minutul 39. Leao a avut o cursă spectaculoasă în banda stângă până la marginea careului mic, de unde i-a pasat în fața porții sârbului, care nu a iertat.

Tot Milan putea să marcheze înainte de pauză, însă Fofana a ratat cadrul porții din poziție ideală. Și repriza a doua le-a aparținut tot „diavolilor”, care au avut ocazii imense: bară Nkunku, plus o ratare din 6 metri a lui Leao.

În minutul 80, Roma a reușit totuși să obțină o lovitură de pedeapsă când Fofana a blocat cu cotul mingea trimisă din lovitură liberă de Pellegrini.

Dybala a executat, a tras puternic în stânga portarului, însă Maignan a ghicit intențiile sale și a reușit să respingă în bară.

Argentinianul a fost schimbat două minute mai târziu de Gasperini, iar camerele l-au surprins pe bancă în timp ce plângea în hohote. Dybala încerca să-și ascundă fața înroșită și plină de lacrimi, însă fără succes. .

Rezumatul VIDEO. AC Milan - AS Roma 1-0

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport