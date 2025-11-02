„Nu am vrut să fac acuzații”  Mirel Rădoi explică de ce a plecat de pe bancă în ultimele minute ale meciului cu Rapid + Ce spune despre rezultat +18 foto
Mirel Rădoi FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
„Nu am vrut să fac acuzații" Mirel Rădoi explică de ce a plecat de pe bancă în ultimele minute ale meciului cu Rapid + Ce spune despre rezultat

Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 02.11.2025, ora 23:40
Actualizat: 03.11.2025, ora 00:28
  • U CRAIOVA - RAPID 2-2. Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul oltenilor, a comentat, la finalul partidei, jocul prestat de echipa sa.

Tehnicianul a plecat mai devreme spre vestiare, fiind nemulțumit de decizia inițială a arbitrului de a nu acorda penalty în prelungiri. Ulterior, Rădoi a revenit pe bancă pentru a urmări transformarea lui Nsimba.

Violențe între ultrași  Fanii lui  Schalke și Dortmund s-au confruntat în gara din Koln » Poliția cere implicarea directă a cluburilor
U CRAIOVA - RAPID. Mirel Rădoi, după meci: „E un rezultat injust”

„Eu sunt mulțumit de cum s-a desfășurat toată partida, nu neapărat prima repriză, pentru că am fost echipa care a condus ostilitățile din toate punctele de vedere și cred că la final rezultatul este unul injust.

La pauză n-am avut nici foarte multe imagini să le arăt.
Adică chiar am încercat, dar n-am găsit nimic de partea Rapidului. Chiar am făcut o repriză foarte, foarte bună.

Eu n-am făcut nimic special, e meritul lor. Poate, la un moment dat, o stare de relaxare sau de oboseală își poate spune cuvântul.

Încă o dată trebuie să mă explic, dar poate doar par doar justificări. Foarte mulți jucători n-au făcut pregătirea cu noi. Și atunci trebuie să vedem cât îi introducem, când îi introducem, ce sistem de joc, cine lângă cine-i compatibil și cum se înțeleg ei cel mai bine în teren”, a declarat Mirel Rădoi, la Prima Sport.

Mirel Rădoi explică de ce a plecat de pe banca de rezerve

Tehnicianul oltenilor a părăsit banca pe final de meci, atunci când arbitrul nu acordase penalty. Ulterior, după verificarea VAR, „centralul” a acordat lovitură de pedeapsă pentru Craiova iar Rădoi a revenit pe bancă:

U Craiova - Rapid, penalty pentru gazde in prelungiri. Captura Prima Sport (3).jpg
U Craiova - Rapid, penalty pentru gazde in prelungiri. Captura Prima Sport (3).jpg

„N-am mai avut răbdare să văd live pe computer și am intrat în vestiar să văd reluările. Pe platforma pe care noi o avem nu vedem fazele, dar în interior sunt și reluările.

Am zis să nu ies să fac acuzații, dar mie, de pe bancă, mi s-a părut foarte, foarte clar. După aceea, când am venit și am văzut reluările...n-avea cum să nu fie penalty”.

Mirel Rădoi, despre presiunea din partea suporterilor

„Încercăm să facem să fie altfel. Așa cum și conducătorii clubului știu, eu nu-mi doresc să fiu conducător de club, eu vreau să conduc echipa. Iar ceea ce se întâmplă în vestiar e doar treaba mea, responsabilitatea mea și nu cred că în momentul ăsta sau în vreun moment s-a pus problema să am nevoie de ajutor.

În momentul în care am văzut că lucrurile nu mai funcționează, m-am dat la o parte. Deci, deocamdată, de la toate echipele unde am fost, am reușit să stăpânesc într-un fel sau altul vestiarul. Asta a fost și rugămintea mea către ei, să mă lase să fac ceea ce eu cred cu jucătorii.

Lucruri care se întâmplă în vestiar trebuie să rămână acolo. Accept și păreri de la jucători, pentru că am capacitatea de a le asculta și după aceea, când mă duc acasă, să le analizez”, a conchis Mirel Rădoi.

Universitatea Craiova - Rapid
Universitatea Craiova - Rapid

VIDEO Final incredibil în Bănie! U Craiova - Rapid 2-2, cu penalty în prelungiri

