Craiova l-a uimit Ilie Dumitrescu, impresionat de elevii lui Rădoi: „N-am mai văzut așa ceva la o echipă românească!”

Ilie Dumitrescu (56 de ani), fost internațional român, s-a declarat impresionat de jocul echipei lui Mirel Rădoi (44 de ani). Cele două echipe aflate pe podiumul Superligii au oferit unul dintre cele mai spectaculoase meciuri ale sezonului.

U Craiova - Rapid 2-2 . Ilie Dumitrescu: „ N-am văzut echipă românească să joace în ritmul ăsta!”

„O spun. N-am văzut echipă românească să aibă ritmul ăsta de joc, presiune pe adversari, ocazii de gol. O exprimare foarte bună.

E un rezultat echitabil. Chiar dacă Rapid a fost foarte aproape de un rezultat… Ca joc, Craiova a făcut o primă repriză de excepție. Apoi a avut situații bune și în repriza a doua.

Ideea este că, într-adevăr, o fază fixă… Craiova, după pauză, nu a mai avut același tonus. S-a văzut din primele minute că va fi extrem de greu să țină același ritm, dar a avut prezență bună în careul advers, a avut posesie, dar nu și-a mai creat ocazii la fel de ușor.

A fost un moment extrem de important când Isenko i-a scos mingea lui Petrila. A făcut câteva schimbări super-ofensive Rădoi. Gâlcă a încercat să păstreze rezultatul, a trecut la un 5-3-2”, a spus Ilie Dumitrescu, conform digisport.ro.

Giuleștenii au deschis scorul în minutul 16 prin Christensen, însă oltenii au egalat în minutul 29, grație reușitei lui Adrian Rus.

Echipa lui Gâlcă a revenit în avantaj în minutul 74, dar în prelungiri, după intervenția VAR, arbitrul a dictat penalty pentru Universitatea Craiova, iar Nsimba a transformat, stabilind scorul final chiar în ultima fază a meciului.

