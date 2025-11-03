Craiova l-a uimit Ilie Dumitrescu, impresionat de elevii lui Rădoi: „N-am mai văzut așa ceva la o echipă românească!”

- U Craiova - Rapid 2-2. Ilie Dumitrescu (56 de ani), fost internațional român, s-a declarat impresionat de jocul echipei lui Mirel Rădoi (44 de ani).
- Cele două echipe aflate pe podiumul Superligii au oferit unul dintre cele mai spectaculoase meciuri ale sezonului.
U Craiova - Rapid 2-2. Ilie Dumitrescu: „N-am văzut echipă românească să joace în ritmul ăsta!”
„O spun. N-am văzut echipă românească să aibă ritmul ăsta de joc, presiune pe adversari, ocazii de gol. O exprimare foarte bună.
E un rezultat echitabil. Chiar dacă Rapid a fost foarte aproape de un rezultat… Ca joc, Craiova a făcut o primă repriză de excepție. Apoi a avut situații bune și în repriza a doua.
Ideea este că, într-adevăr, o fază fixă… Craiova, după pauză, nu a mai avut același tonus. S-a văzut din primele minute că va fi extrem de greu să țină același ritm, dar a avut prezență bună în careul advers, a avut posesie, dar nu și-a mai creat ocazii la fel de ușor.
A fost un moment extrem de important când Isenko i-a scos mingea lui Petrila. A făcut câteva schimbări super-ofensive Rădoi. Gâlcă a încercat să păstreze rezultatul, a trecut la un 5-3-2”, a spus Ilie Dumitrescu, conform digisport.ro.
Galerie foto (16 imagini)
Giuleștenii au deschis scorul în minutul 16 prin Christensen, însă oltenii au egalat în minutul 29, grație reușitei lui Adrian Rus.
Echipa lui Gâlcă a revenit în avantaj în minutul 74, dar în prelungiri, după intervenția VAR, arbitrul a dictat penalty pentru Universitatea Craiova, iar Nsimba a transformat, stabilind scorul final chiar în ultima fază a meciului.