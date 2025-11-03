Jurnaliștii GOLAZO.ro Dan Udrea și Cristian Geambașu s-au uitat la derby-ul Universitatea Craiova - Rapid, scor 2-2, dar la final au avut opinii complet opuse.

U Craiova - Rapid a avut un final dramatic, oltenii egalând în minutul 90+10, după ce Nsimba a transformat cu sânge rece un penalty.

Udrea și Geambașu au ajuns la concluzii radical opuse după derby-ul de pe „Ion Oblemenco”.

Dan Udrea: „Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?”

În editorialul său, Dan Udrea spune că acest meci nu a fost cel mai bun al sezonului dintr-un motiv simplu: „pe teren a fost o singură echipă”.

„Sunt de acord că a fost dramatism extrem. Sunt de acord că au existat adrenalină, nervi și tensiune, dar nu și că a fost cel mai bun meci al campionatului. În primul rând, pentru că pe teren a fost o singură echipă, nu două.

Craiova a făcut un meci foarte bun, chiar o primă repriză senzațională, la finalul căreia, Rapid ar fi trebuit să arunce prosopul. Universitatea a jucat fotbal, iar atunci când nu a jucat, măcar a încercat să joace.

În schimb, Rapid n-a jucat fotbal. Doar a speculat anumite momente, faze, dar și slăbiciuni ale adversarului. Dar fotbal n-a jucat!”, a scris redactorul-șef adjunct GOLAZO.ro.

Cristian Geambașu: „Primele 45 de minute au avut ritm de Champions League, următoarele 45 de Liga 1”

La rândul său, Cristian Geambașu spune că U Craiova - Rapid a fost cel mai intens și mai frumos meci de până acum al campionatului.

„Dincolo de calitatea jucătorilor, echipele sunt proiecția antrenorilor. Craiova lui Mirel Rădoi chiar este Craiova lui Mirel Rădoi, în timp ce Rapid reflectă fidel concepția așezată despre fotbal a lui Costel Gâlcă.

Craiova lui Rădoi are momente de delir fotbalistic, iar Rapid are puterea să nu își piardă capul nici când se află sub asediu. Frumusețea meciului de pe „Oblemenco” a fost generată tocmai de diferența de stil a antrenorilor. Curaj provocator contra inteligență tăioasă”, scrie editorialistul GOLAZO.ro.

Polemica celor doi jurnaliști poate fi citită aici și aici.

GOLAZO.ro își întreabă cititorii:

Care a fost cel mai bun meci al campionatului actual? CFR Cluj - U Craiova 2-3 % Dinamo - FCSB 4-3 % Rapid - FCSB 2-2 % CFR Cluj - FCSB 2-2 % U Craiova - Dinamo 2-2 % U Craiova - Rapid 2-2 %

VIDEO. Final incredibil în Bănie! U Craiova - Rapid 2-2, cu penalty în prelungiri

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport