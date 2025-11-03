U Craiova - Rapid, meciul sezonului? Udrea și Geambașu se contrazic după derby: „Pe teren a fost o singură echipă” / „Cea mai intensă și mai frumoasă partidă” +16 foto
Dan Udrea și Cristian Geambașu FOTO Montaj GOLAZO.ro
Superliga

U Craiova - Rapid, meciul sezonului? Udrea și Geambașu se contrazic după derby: „Pe teren a fost o singură echipă” / „Cea mai intensă și mai frumoasă partidă”

alt-text Publicat: 03.11.2025, ora 09:59
alt-text Actualizat: 03.11.2025, ora 09:59
  • Jurnaliștii GOLAZO.ro Dan Udrea și Cristian Geambașu s-au uitat la derby-ul Universitatea Craiova - Rapid, scor 2-2, dar la final au avut opinii complet opuse.

U Craiova - Rapid a avut un final dramatic, oltenii egalând în minutul 90+10, după ce Nsimba a transformat cu sânge rece un penalty.

Udrea și Geambașu au ajuns la concluzii radical opuse după derby-ul de pe „Ion Oblemenco”.

Caracatița pariurilor ilegale La nivel mondial, peste 70% din totalul pariurilor online sunt ilegale. Cât de mare e piața neagră în România?
Citește și
Caracatița pariurilor ilegale La nivel mondial, peste 70% din totalul pariurilor online sunt ilegale. Cât de mare e piața neagră în România?
Citește mai mult
Caracatița pariurilor ilegale La nivel mondial, peste 70% din totalul pariurilor online sunt ilegale. Cât de mare e piața neagră în România?

Dan Udrea: „Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?”

În editorialul său, Dan Udrea spune că acest meci nu a fost cel mai bun al sezonului dintr-un motiv simplu: „pe teren a fost o singură echipă”.

„Sunt de acord că a fost dramatism extrem. Sunt de acord că au existat adrenalină, nervi și tensiune, dar nu și că a fost cel mai bun meci al campionatului. În primul rând, pentru că pe teren a fost o singură echipă, nu două.

Craiova a făcut un meci foarte bun, chiar o primă repriză senzațională, la finalul căreia, Rapid ar fi trebuit să arunce prosopul. Universitatea a jucat fotbal, iar atunci când nu a jucat, măcar a încercat să joace.

În schimb, Rapid n-a jucat fotbal. Doar a speculat anumite momente, faze, dar și slăbiciuni ale adversarului. Dar fotbal n-a jucat!”, a scris redactorul-șef adjunct GOLAZO.ro.

Universitatea Craiova - Rapid
Universitatea Craiova - Rapid

Galerie foto (16 imagini)

Universitatea Craiova - Rapid Universitatea Craiova - Rapid Universitatea Craiova - Rapid Universitatea Craiova - Rapid Universitatea Craiova - Rapid
+16 Foto
labels.photo-gallery

Cristian Geambașu: „Primele 45 de minute au avut ritm de Champions League, următoarele 45 de Liga 1”

La rândul său, Cristian Geambașu spune că U Craiova - Rapid a fost cel mai intens și mai frumos meci de până acum al campionatului.

„Dincolo de calitatea jucătorilor, echipele sunt proiecția antrenorilor. Craiova lui Mirel Rădoi chiar este Craiova lui Mirel Rădoi, în timp ce Rapid reflectă fidel concepția așezată despre fotbal a lui Costel Gâlcă.

Craiova lui Rădoi are momente de delir fotbalistic, iar Rapid are puterea să nu își piardă capul nici când se află sub asediu. Frumusețea meciului de pe „Oblemenco” a fost generată tocmai de diferența de stil a antrenorilor. Curaj provocator contra inteligență tăioasă”, scrie editorialistul GOLAZO.ro.

Polemica celor doi jurnaliști poate fi citită aici și aici.

GOLAZO.ro își întreabă cititorii:

Care a fost cel mai bun meci al campionatului actual?

CFR Cluj - U Craiova 2-3 %
Dinamo - FCSB 4-3 %
Rapid - FCSB 2-2 %
CFR Cluj - FCSB 2-2 %
U Craiova - Dinamo 2-2 %
U Craiova - Rapid 2-2 %

VIDEO. Final incredibil în Bănie! U Craiova - Rapid 2-2, cu penalty în prelungiri

Citește și

„Mirel a plecat de furie și frustrare” Rotaru acuză arbitrajul din U Craiova - Rapid 2-2: „Îl respectăm pe Vassaras, dar cerem să fim și noi respectați!”
Superliga
00:18
„Mirel a plecat de furie și frustrare” Rotaru acuză arbitrajul din U Craiova - Rapid 2-2: „Îl respectăm pe Vassaras, dar cerem să fim și noi respectați!”
Citește mai mult
„Mirel a plecat de furie și frustrare” Rotaru acuză arbitrajul din U Craiova - Rapid 2-2: „Îl respectăm pe Vassaras, dar cerem să fim și noi respectați!”
„Putem câștiga titlul” Angelescu , după remiza cu U Craiova: „Dacă ne e teamă că vine FCSB din urmă, n-avem nicio șansă!”
Superliga
00:03
„Putem câștiga titlul” Angelescu, după remiza cu U Craiova: „Dacă ne e teamă că vine FCSB din urmă, n-avem nicio șansă!”
Citește mai mult
„Putem câștiga titlul” Angelescu , după remiza cu U Craiova: „Dacă ne e teamă că vine FCSB din urmă, n-avem nicio șansă!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

CALCULE De unde adună voturi Anca Alexandrescu în cursa pentru Primăria Capitalei. Ce rezultate a avut în București mișcarea pe care o reprezintă
CALCULE De unde adună voturi Anca Alexandrescu în cursa pentru Primăria Capitalei. Ce rezultate a avut în București mișcarea pe care o reprezintă
CALCULE De unde adună voturi Anca Alexandrescu în cursa pentru Primăria Capitalei. Ce rezultate a avut în București mișcarea pe care o reprezintă
rapid bucuresti Universitatea Craiova liga 1 Cristian Geambasu dan udrea
Știrile zilei din sport
Lovitură pentru  FCSB Campioana vrea să ia doi jucători de bază ai rivalei CFR Cluj » Reacția patronului roș-albaștrilor
Superliga
03.11
Lovitură pentru FCSB Campioana vrea să ia doi jucători de bază ai rivalei CFR Cluj » Reacția patronului roș-albaștrilor
Citește mai mult
Lovitură pentru  FCSB Campioana vrea să ia doi jucători de bază ai rivalei CFR Cluj » Reacția patronului roș-albaștrilor
„Fără Kopic aș pleca și eu!” Dezvăluiri din interiorul lui Dinamo, despre situația de la club: „Oamenii merită, la cât investesc”  
Superliga
03.11
„Fără Kopic aș pleca și eu!” Dezvăluiri din interiorul lui Dinamo, despre situația de la club: „Oamenii merită, la cât investesc”
Citește mai mult
„Fără Kopic aș pleca și eu!” Dezvăluiri din interiorul lui Dinamo, despre situația de la club: „Oamenii merită, la cât investesc”  
„Este Messi mai bun decât tine?” Cristiano Ronaldo  a răspuns fără ezitare: „Nu vreau să fiu umil”
Campionate
03.11
„Este Messi mai bun decât tine?” Cristiano Ronaldo a răspuns fără ezitare: „Nu vreau să fiu umil”
Citește mai mult
„Este Messi mai bun decât tine?” Cristiano Ronaldo  a răspuns fără ezitare: „Nu vreau să fiu umil”
Caracatița pariurilor ilegale La nivel mondial, peste 70% din totalul pariurilor online sunt ilegale. Cât de mare e piața neagră în România?
Investigatii
03.11
Caracatița pariurilor ilegale La nivel mondial, peste 70% din totalul pariurilor online sunt ilegale. Cât de mare e piața neagră în România?
Citește mai mult
Caracatița pariurilor ilegale La nivel mondial, peste 70% din totalul pariurilor online sunt ilegale. Cât de mare e piața neagră în România?
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:02
15 milioane € în 4 ani Care e bugetul anual pentru funcționarea Arenei Naționale » GOLAZO.ro are detalii despre noile investiții, reparații și situația acoperișului
15 milioane € în 4 ani Care e bugetul anual pentru funcționarea Arenei Naționale » GOLAZO.ro are detalii despre noile investiții, reparații și situația acoperișului
15:59
Iftime nu-l lasă pe Grozavu să plece Patronul FC Botoșani, despre dorința antrenorului de a se retrage: „Ce poate să vrea mai mult?”
Iftime nu-l lasă pe Grozavu să plece Patronul FC Botoșani, despre dorința antrenorului de a se retrage: „Ce poate să vrea mai mult?”
15:13
Dan Udrea Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!
Dan Udrea Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!
14:16
Lucescu a decis Ce se întâmplă cu Drăgușin la meciul cu Bosnia și ce a spus antrenorul lui Tottenham despre națională
Lucescu a decis Ce se întâmplă cu Drăgușin la meciul cu Bosnia și ce a spus antrenorul lui Tottenham despre națională
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?
Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin
Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!
Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!
Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă
Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: <span>Bucurați-vă</span> de fotbalul românesc!
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Top stiri din sport
Care derby a câștigat audiența TV Dinamo - CFR, U Cluj - FCSB și Craiova - Rapid. Departajarea în rating și cota de piață are nevoie de photo-finish
Media
03.11
Care derby a câștigat audiența TV Dinamo - CFR, U Cluj - FCSB și Craiova - Rapid. Departajarea în rating și cota de piață are nevoie de photo-finish
Citește mai mult
Care derby a câștigat audiența TV Dinamo - CFR, U Cluj - FCSB și Craiova - Rapid. Departajarea în rating și cota de piață are nevoie de photo-finish
U Craiova - Rapid, meciul sezonului? Udrea și Geambașu se contrazic după derby: „Pe teren a fost o singură echipă” / „Cea mai intensă și mai frumoasă partidă”
Superliga
03.11
U Craiova - Rapid, meciul sezonului? Udrea și Geambașu se contrazic după derby: „Pe teren a fost o singură echipă” / „Cea mai intensă și mai frumoasă partidă”
Citește mai mult
U Craiova - Rapid, meciul sezonului? Udrea și Geambașu se contrazic după derby: „Pe teren a fost o singură echipă” / „Cea mai intensă și mai frumoasă partidă”
„Cea mai slabă echipă!” Silvian Cristescu, dezlănțuit la adresa Rapidului: „Cel mai bun jucător de la ei a fost arbitrul”
Superliga
03.11
„Cea mai slabă echipă!” Silvian Cristescu, dezlănțuit la adresa Rapidului: „Cel mai bun jucător de la ei a fost arbitrul”
Citește mai mult
„Cea mai slabă echipă!” Silvian Cristescu, dezlănțuit la adresa Rapidului: „Cel mai bun jucător de la ei a fost arbitrul”
A cedat pe bancă VIDEO+FOTO. Schimbat după ce a ratat un penalty, Dybala a fost surprins plângând în hohote
Campionate
03.11
A cedat pe bancă VIDEO+FOTO. Schimbat după ce a ratat un penalty, Dybala a fost surprins plângând în hohote
Citește mai mult
A cedat pe bancă VIDEO+FOTO. Schimbat după ce a ratat un penalty, Dybala a fost surprins plângând în hohote

Echipe/Competiții

fcsb 63 CFR Cluj 46 dinamo bucuresti 37 rapid 18 Universitatea Craiova 36 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
04.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share