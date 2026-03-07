Partida dintre AC Milan și Inter Milano urmează să bată recordul de încasări din istoria Serie A.

Cele două formații din Milano se află pe primele două poziții în Serie A, iar partida de pe San Siro ar putea fi decisivă în lupta pentru titlu, Inter având deja un avantaj considerabil în clasament.

Partida AC Milan - Inter Milano va genera aproximativ 8,7 milioane de euro

Formația lui Cristi Chivu va întâlni rivala din oraș în derby-ul etapei #28 din Serie A, iar duelul ar putea reprezenta un moment important în istoria competiției.

Potrivit celor de la Calcio e Finanza, derby-ul de duminică se va disputa cu casa închisă, fiind așteptați aproximativ 75.500 de spectatori, care ar urma să genereze încasări de 8,7 milioane de euro , depășind recordul de 8,6 milioane stabilit tot de cele două rivale, în turul acestui sezon, informează milanreports.com.

În prezent, formația lui Chivu este lider, la 10 puncte deasupra rivalei din oraș și la 14 deasupra campioanei Napoli, cu 11 etape înainte de final.

Top 5 venituri din încasări în istoria Serie A

1. AC Milan - Inter, 8 martie 2026, San Siro – 8.700.000€ (75.500 spectatori)

2. Inter - AC Milan, 23 noiembrie 2025, „Giuseppe Meazza” – 8.649.494€ (75.562 spectatori)

3. Inter - Juventus, 14 februarie 2026, „Giuseppe Meazza” – 8.587.129€ (75.515 spectatori)

4. Inter - AC Milan, 22 septembrie 2024, „Giuseppe Meazza” – 7.626.430€ (75.366 spectatori)

5. Inter - Juventus, 27 octombrie 2024, „Giuseppe Meazza” – 7.614.585€ (75.056 spectatori)

*Cifrele sunt neoficiale, calculate de sursa citată anterior

Totodată, Inter deține și recordul pentru cele mai mari venituri generate vreodată de un meci de fotbal desfășurat în Italia, stabilit sezonul trecut, la meciul împotriva Barcelonei, în semifinalele Ligii Campionilor, care a produs aproximativ 14,7 milioane de euro.

