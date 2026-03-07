Ana Bărbosu, 18 ani, a fost recent numită cea mai bună gimnastă europeană a anului 2025.

Jordan Chiles, 24 de ani, e cea mai în formă gimnastă din Campionatul Național Universitar (NCCA), fiind pe prima poziție a clasamentului vreme de opt săptămâni.

Stanford și UCLA, universitățile la care învață cele două gimnaste, se întâlnesc în această seară, de la ora României 00.00.

Ana Bărbosu va face doar 3 aparate: bârnă, sol, paralele. Nu va concura la sărituri.

Interes foarte mare în SUA pentru confruntarea dintre Ana Bărbosu și Jordan Chiles. Toate cele 6.600 de bilete ale arenei unde Stanford (n.r. Universitatea la care învață gimnasta noastră) au fost vândute. E pentru prima dată, din 2019, când Stanford are sold-out sala „Maples Pavilion”.

Stanford Cardinals trece printr-o perioadă extrem de bună, reușind săptămâna trecută al doilea său scor din istoria NCCA, 189.150.

De partea cealaltă, UCLA Bruins, condusă de Jordan Chiles, care are cinci note de 10 adunate de-a lungul sezonului, a câștigat cel de-al doilea titlu consecutiv în Big Ten Conference.

Ana Bărbosu: „Va fi ciudat”

Ana, debutantă în NCAA, a fost pe locul șapte în clasamentul național la individual compus și deține deja note de 9.9, sau mai mult, la bârnă și sol.

Ea a fost desemnată, în urmă cu câteva zile, după votul publicului, cea mai bună gimnastă europeană a anului 2025.

Într-un interviu acordat celor de la San Francisco Chronicle, Ana a vorbit despre ceea ce a făcut-o să fie atrasă de gimnastică atunci când era mică, referindu-se și la acceptarea elementului de echipă din gimnastica universitară.

Întrebată despre reîntâlnirea din această seară cu Jordan Chiles, conform celor de la San Francisco Chronicle, Ana a « evitat cu abilitate subiectul legat de Jordan Chiles și controversa care persistă în legătură cu medalia de bronz olimpică».

«După ce a evitat politicos întrebările legate de dispută, Barbosu a fost întrebată dacă întâlnirea de sâmbătă va fi ciudată, având în vedere prezența lui Chiles.

Bărbosu a folosit cuvântul „uimitor” de patru ori în răspunsul ei, în timp ce vorbea cu entuziasm despre public, calitatea competiției și atmosfera anticipată. Apoi a spus: „Va fi ciudat de bine”», notează jurnalistul Ron Kroichick, de la San Francisco Chronicle.

În același articol se mai specifică și faptul că un purtător de cuvânt al UCLA a refuzat cererea SF Chronicle de a vorbi cu Chiles înainte de eveniment.

Nu mult după aceea, un purtător de cuvânt al Stanford a declarat că nici Ana Bărbosu nu va răspunde la nicio întrebare despre Chiles.

Situație delicată pentru Bărbosu

Ana Bărbosu și Jordan Chiles au fost protagonistele unuia dintre cele mai discutate momente de la JO Paris 2024. Românca a terminat finala de la sol pe locul 3, dar, în urma unei contestații rezolvată pozitiv, Jordan Chiles a trecut pe ultima treaptă a podiumului, fiind și la ceremonia de decernare a premiilor.

Federație Română de Gimnastică a depus o contestație la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (n.r. TAS), care a stabilit că Cecile Landi, antrenoarea lui Jordan Chiles, a ajuns la masa arbitrelor după minutul regulamentar în care putea depune contestație.

În urma acestui verdict, medalia de bronz a revenit Anei Bărbosu, care a și primit-o într-o ceremonie organizată la București. Americanii nu au renunțat și au făcut apel la Tribunalul Federal Elvețian.

Acesta a decis, în urma apariției unui clip făcut de Netflix, care filma un documentar despre Simone Biles și avea acces în sala de concurs, să se întoarcă acest caz la TAS, spre rejudecare.

Probleme cu WADA

Aan Bărbosu are de rezolvat și problema cu cele trei ratări ale unor controale anti-doping survenite în ultimele 12 luni. Acest lucru o face pasibilă de o suspendare de 2 ani, care, în cel mai bun caz, poate fi redusă la doar 12 luni.

Așa cum GOLAZO.ro a anunțat în exclusivitate, Stanford a intervenit în această problemă și l-a angajat pe Howard Jacobs, avocatul american care a ajutat-o și pe Simona Halep atunci când pedeapsa acesteia a fost redusă de la 4 ani la doar 9 luni.

Acesta a reprezentat nume mari în cariera sa, pe lângă cel al Simonei Halep, ca Maria Sharapova, Veronica Campbell Brown, Floyd Landis, Marion Jones sau Tim Montgomery.

