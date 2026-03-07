Meciul dintre FCSB și U Cluj nu a oferit doar spectacol pe teren din partea ardelenilor, ci și câteva momente interesante în afara cadrului surprins de camerele TV.

De la ironii în peluze până la gesturi de susținere și apariții surpriză în tribune:

Ironia fanilor lui U Cluj: „Serie B, Serie B!”

Galeria ardelenilor a venit la București și a fost însoțită și de suporteri ai lui Dinamo, cele două galerii fiind înfrățite de ani buni. Pe parcursul meciului, aceștia au taxat forma slabă a campioanei.

Momentul cel mai sonor a venit după ce U Cluj a întors rezultatul și tabela a arătat 2-1 pentru ardeleni. Atunci, din sectorul oaspeților s-a auzit: „Serie B, Serie B, Serie B!”, ironie directă la adresa FCSB-ului.

Suport pentru Matei Popa la pauză

Un moment frumos s-a petrecut la pauza meciului și nu a fost surprins de transmisiunea TV. Tânărul portar Matei Popa, folosit de FCSB pentru a respecta regula U21, a primit încurajări din partea colegilor mai experimentați.

Lukas Zima și Ștefan Târnovanu, ultimul fiind până nu demult titularul din poarta roș-albaștrilor, l-au așteptat pe Popa în drumul spre vestiar. Cei doi au schimbat câteva vorbe cu el și l-au încurajat, în ciuda golurilor primite în prima repriză.

Florinel Coman, prezent în tribune

FCSB a avut și un suporter special în tribune. Florinel Coman, încă sub contract cu Al Gharafa, a profitat de o zi liberă și de faptul că se afla în România pentru a veni la meciul fostei sale echipe.

Extrema nu s-a ferit de camere și a fost văzută în loja campioanei purtând o geacă groasă cu însemnele FCSB.

Mesaj sexist al galeriei FCSB de 8 martie

Nici galeria gazdelor nu a rămas fără replică pentru rivalii din peluza oaspeților. Cu ocazia zilei de 8 martie, suporterii FCSB au afișat un banner cu mesajul „La mulți ani, doamnelor!”.

Mesajul a fost totuși o ironie misogină la adresa grupării DNL, una dintre brigăzile galeriei dinamoviste, asta pentru că literele D, N și L din cuvântul „doamnelor” au fost scrise cu roșu.

