Momente teribile la Milan - Parma FOTO: Loftus-Cheek, scos pe targă după doar 10 minute!

AC MILAN - PARMA 0-1. Ruben Loftus-Cheek (30 de ani) a suferit o accidentare îngrozitoare după doar 10 minute din meci. Nu a mai putut continua, fiind scos pe targă și transportat la spital.

Singurul gol al partidei din etapa a 26-a din Serie A a fost marcat de Mariano Troilo, în minutul 80.

Rossonerii au făcut prima schimbare în minutul 11, când Ardon Jashari (23 de ani) a fost trimis pe teren în locul lui Loftus-Cheek.

Momente teribile la Milan - Parma! Loftus-Cheek , scos pe targă după doar 10 minute!

Incidentul a avut loc în timpul unui atac al lui AC Milan. Loftus-Cheek se afla în careul Parmei, încercând să profite de o centrare a lui Saelemaekers, când a fost lovit puternic în maxilar de portarul Edoardo Corvi.

Goalkeeperul a încercat să respingă balonul și l-a izbit, fără intenție, pe mijlocașul lui Allegri.

Loftus-Cheek s-a prăbușit pe gazon și nu s-a mai putut ridica.

Stafful medical a intervenit rapid și, după ce l-au examinat, i-au fixat gâtul cu un guler cervical și l-au scos pe targă pe fotbalist.

Vestea bună, conform Gazzetta dello Sport, e că Loftus-Cheek a fost conștient tot timpul. Vestea proastă, a rămas fără câțiva dinți.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport