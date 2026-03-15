RAPID - DINAMO 3-2. Constantin Grameni (23 de ani), marcatorul primului gol egalizator, a vorbit despre victoria giuleștenilor și despre acuzațiile dinamoviștilor la adresa arbitrajului.

După partida din Giulești, Nicolescu, președintele „câinilor”, a anunțat că va cere suspendarea lui Istvan Kovacs. Ionuț Lupescu, fost jucător al lui Dinamo, și Adrian Porumboiu, fost arbitru FIFA, au criticat și ei deciziile luate de Istvan Kovacs.

Grameni, după fazele controversate din derby: „Parcă nu a furat atât de mult domnul Istvan Kovacs"

Grameni a pus accentul pe maturitatea arătată de echipa lui Constantin Gâlcă.

„Eu zic că, din moment ce am întors de două ori rezultatul cu Dinamo și am câștigat într-un final, cu Craiova am egalat, eu zic că arătăm putere și arătăm că suntem un grup bun și că chiar avem față de o echipă care se bate la titlu și de un lider al clasamentului, cum suntem acum

Din punctul meu de vedere și din ce am simțit în teren, eu zic că da, am simțit că putem câștiga, acum normal jucătorii de la Dinamo poate o să spună că nu e adevărat, dar eu personal din ce am simțit pe teren zic că am meritat victoria și cred că și statisticile o spun”, a spus Grameni, conform fanatik.ro.

În ceea ce privește faza care a inflamat discuțiile, golul de 2-2 marcat de Claudiu Petrila, contestat de Dinamo pe motivul unui posibil fault al lui Borza asupra lui Musi înainte de finalizare, Grameni a declarat:

„Legat de acel contact, nici nu știu ce să spun, pentru că eu nu am văzut foarte clar faza din teren, pentru că eram oarecum pe direcția lui Borza și nu prea am văzut ce s-a întâmplat în acel duel.

Nu cred că pot eu personal să comentez decizia unui arbitru care arbitrează finală de Champions League, de Europa League.

Poate, dacă era un alt arbitru care n-avea atâta experiență, poate puteam să comentăm sau să spunem mai multe lucruri, dar din moment ce e domnul Kovacs, nu știu cât am putea să comentăm noi”, a mai spus Grameni.

VIDEO. Golul marcat de Claudiu Petrila în Rapid - Dinamo 3-2

Grameni a avut și o remarcă ironică legată de discuțiile din jurul arbitrajului, atunci când a comentat faza în care Danny Armstrong a sărbătorit ostentativ în fața galeriei Rapidului.

Mijlocașul giuleștenilor consideră că scoțianul ar fi trebuit avertizat, iar cartonașul galben putea cântări ulterior, ținând cont de faultul comis la Vulturar: „Parcă nu a furat atât de mult domnul Istvan Kovacs, cum zic suporterii adverși”.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport