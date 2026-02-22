„Hoții! Banii lui Becali” FOTO. Istvan Kovacs a fost huiduit 4 minute, înainte de a valida golul care a decis meciul FC Argeș - Farul

FC ARGEȘ - FARUL 1-0. Ricardo Matos (25 de ani), atacantul piteștenilor, a decis partida cu golul său din minutul 51.

Istvan Kovacs (41 de ani) a avut nevoie de 4 minute pentru a valida reușita.

După o primă repriză fără gol pe stadionul „Orășenesc” din Mioveni, FC Argeș a început ca din tun actul secund al partidei cu Farul.

FC ARGEȘ - FARUL 1-0 . 4 minute de tensiune la Mioveni: „Banii lui Becali”

La 6 minute de la reluarea jocului, Ricardo Matos, golgheterul piteștenilor, a deschis scorul, în urma unei recentrări venite de la Mario Tudose (21 de ani), după un corner de pe partea dreaptă.

Istvan Kovacs nu a validat imediat reușita. Reluările au arătat că Matos era în poziție regulamentară când a trimis balonul în poarta apărată de Rafael Munteanu (19 ani), însă arbitrul a vrut să verifice dacă Robert Moldoveanu, care se afla în ofsaid, l-a incomodat pe Lucas Pellegrini (25) să ajungă la balon.

„Centralul” din Carei a mers la marginea terenului pentru a revedea faza pe monitorul VAR.

În tot acest timp, fanii prezenți în tribunele stadionului din Mioveni au început să scandeze „Hoții, hoții” sau „Banii lui Becali”, aluzie la erorile de arbitraj din ultimele etape, dar și la afirmațiile făcute de patronul celor de la FCSB, cu privire la ajutorul pe care se aștepta să-l primească de la Farul în lupta pentru accederea în play-off.

După 4 minute de tensiune, Kovacs a arătat centrul terenului și a validat reușita lui Matos.

8 goluri a marcat Ricardo Matos pentru FC Argeș în 21 de partide jucate în Liga 1. Și-a mai trecut în cont și 3 pase decisive

Golul marcat de atacantul portughez s-a dovedit a fi decisiv, iar FC Argeș a obținut trei puncte extrem de importante în lupta pentru un loc în Top 6 la finalul sezonului regulat.

În acest moment, piteștenii se află chiar pe ultimul loc ce asigură accederea în play-off, cu 46 de puncte, la 6 în fața celor de la FCSB, principala contracandidată.

Campioana ultimelor două sezoane are însă un meci mai puțin disputat. Roș-albaștrii vor juca luni împotriva celor de la Metaloglobus, cu începere de la ora 20:00.

FOTO. Imagini de la FC Argeș - Farul 1-0

