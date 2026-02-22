Tottenham - Arsenal 1-4 Echipa lui Radu Drăgușin pierde derby-ul londonez. Fundașul naționalei, integralist

Tottenham a pierdut duelul cu Arsenal, din etapa #27 din Premier League, scor 1-4

Arsenal și-a confirmat statutul de lider în Premier League la partida cu Tottenham.

După o primă repriză echilibrată, „tunarii” s-au dezlănțuit în repriza secundă și s-au impus clar.

Ca urmare a acestui succes, Arsenal a ajuns la 61 de puncte, la 5 distanță de ocupanta locului secund, Manchester City.

Radu Drăgușin, fundașul central al echipei naționale, a fost integralist, fiind unul dintre cei mai buni fotbaliști ai echipei conduse de Igor Tudor.

Tottenham - Arsenal 1-4

Min. 90+4 - Arsenal duce scorul la 4-1! După o pasă primită de la Odegaard, Gyokeres a trecut de Archie Gray și a șutat la colțul lung, reușind să înscrie.

Min. 61 - Radu Drăgușin a pasat greșit, mingea a ajuns la Saka, cel care a intrat în careu și a tras la poartă, șutul său fiind inițial blocat de van de Ven. Mingea l-a lovit pe Palhinha, iar ulterior a ajuns la Eze, cel care a înscris cu poarta goală.

Min. 47 - „Tunarii” reintră în avantaj. Timber i-a pasat de la mare distanță lui Gyokeres, atacantul suedez a reluat puternic, fără ca Vicario să mai poată interveni.

Min. 34 - Gooooll, Tottenham! Spurs restabilește imediat egalitatea pe tabelă. Declan Rice a pierdut mingea în apropierea propriului careu, Kolo Muani a reluat, a intrat în careu și l-a învins pe Raya.

Min. 32 - Arsenal deschide scorul. Saka l-a driblat pe Sarr la marginea careului, a centrat în careu, acolo de unde Eze a reluat și l-a învins pe Vicario. La această fază, Radu Drăgușin a încercat să respingă balonul trimis de Sarr, fără succes însă.

Min. 4 - Radu Drăgușin a avut o intervenție salvatoare în startul partidei. La o lovitură de cap trimisă de Gyokeres, acesta a scos balonul de la un metru distanță de linia porții.

La doar un minut distanță, Drăgușin și-a salvat din nou echipa. După o ieșire nefericită a lui Vicario, Trossard a tras de la mare distanță, cu poarta goală. Fundașul României a scos cu capul, de pe linia porții.

Echipele de start:

Tottenham: Vicario - Gray, Drăgușin, Van De Ven - Spence, Gallagher, Palhinha, Souza - Kolo Muani, Solanke, Simons

Antrenor : Igor Tudor

Arsenal: Raya - Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie - Eze, Zubimendi, Rice - Saka, Gyokeres, Martinelli

Antrenor : Mikel Arteta

Stadion : Tottenham Hotspur Stadium, Londra

Arbitru: Peter Bankes

Știrea inițială:

Igor Tudor, despre Radu Drăgușin: „ l-am recunoscut imediat talentul”

La conferința de presă, tehnicianul a vorbit despre colaborarea pe care a avut-o cu Radu Drăgușin în perioada Juventus, pe vremea când acesta era antrenor secund al „Bătrânei Doamne”.

Tudor a subliniat faptul că internaționalul român i-a atras atenția încă de atunci.

„A apărut ca jucător tânăr în acea perioadă. Am fost acolo și i-am recunoscut imediat talentul, era deja foarte bun. Încă este tânăr, desigur, dar nu la fel de tânăr cum era acum patru sau cinci ani”, a declarat Igor Tudor, citat de tottenhamhotspur.com.

Drăgușin a fost integralist în ultima partidă a lui Tottenham, eșecul cu Newcastle, scor 1-2, care a reprezentat ultimul meci al fostului antrenor, Thomas Frank.

