Doar 7.000 de fani pe Arena Națională Mihai Stoica, despre asistența redusă de la FCSB - Metaloglobus:  „Dacă nu era revenirea lui Rădoi, nu aveam nici 700”

Mihai Stoica (60 de ani) a vorbit despre asistența redusă de la meciul cu Metaloglobus.

Campioana României evoluează în play-out, pentru prima dată de când există acest format, iar suporterii nu s-au înghesuit în număr prea mare la stadion.

Mihai Stoica: „Dacă nu era revenirea lui Mirel, probabil că nu aveam nici 7.000 de fani”

Întrebat, înainte de startul partidei, dacă o mare parte dintre cei 7.000 de fani așteptați cu Metaloglobus vor fi prezenți și datorită lui Mirel Rădoi, Mihai Stoica a răspuns:

„Nu probabil, ci sigur. Dacă nu era revenirea lui Mirel, probabil că nu aveam nici 700. E logic ca lumea să fie dezamăgită.

Și noi suntem dezamăgiți, suntem așa într-o minidepresie. Dar, cred că un antidepresiv mai puternic decât Mirel Rădoi nu puteam să găsim.

Am avut, așa, câteva zile în care am crezut că s-au estompat efectele acestei contraperformanțe. Dar, când a început play-off-ul, cel puțin pentru mine, a fost tot mai greu de suportat. Meciurile competiției din care n-am lipsit de când s-a înființat”, a spus Stoica, la Prima Sport.

Citește și

