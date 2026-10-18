Sold-out în 13 minute! Biletele pentru evenimentul cu Leo Messi cap de afiș, epuizate în timp record +27 foto
Lionel Messi. Foto: IMAGO
Diverse

Sold-out în 13 minute! Biletele pentru evenimentul cu Leo Messi cap de afiș, epuizate în timp record

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 18.10.2026, ora 18:30
  • Biletele pentru evenimentul dinaintea decernării premiilor „Prințesa de Asturia”, unde Lionel Messi (39 de ani) este cap de afiș, au fost epuizate în doar 13 minute.
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Gala va avea loc joia viitoare, la Oviedo, și implică mai multe premii care se acordă anual pentru excelență într-un total de 8 domenii, printre care sport, literatură, artă sau științe.

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Evenimentul premergător decernării premiilor „Prințesa de Asturia”, sold-out în 13 minute

Leo Messi va fi principalul invitat al unui eveniment destinat copiilor și tinerilor, cu o zi înainte de a primi premiul „Prințesa de Asturia” pentru sport.

Fundația „Prințesa de Asturia” a pus la vânzare, la ora 10:00, un total de 4.700 de bilete, mai exact rezervări prin care oamenii pot participa gratuit, iar acestea s-au epuizat în doar 13 minute.

Un total de 16.200 de persoane au fost conectate simultan pe site-ul instituției pentru a încerca să prindă un bilet, informează marca.com.

Starul argentinian va primi distincția pentru „traiectoria sa sportivă excepțională și pentru munca sa formidabilă și continuă în domeniul solidarității, menită să promoveze accesul la educație și îngrijirea sănătății copiilor cei mai defavorizați”.

Lionel Messi a jucat, pe 7 octombrie, ultimul său meci pentru echipa națională a Argentinei, scor 3-0 în amicalul cu Benin, iar acum evoluează doar pentru echipa de club, Inter Miami.

Meciul de retragere al lui Lionel Messi de la naționala Argentinei. Foto: captură YouTube/FUTVCR
Meciul de retragere al lui Lionel Messi de la naționala Argentinei. Foto: captură YouTube/FUTVCR

Galerie foto (27 imagini)

Meciul de retragere al lui Lionel Messi de la naționala Argentinei. Foto: captură YouTube/FUTVCR Meciul de retragere al lui Lionel Messi de la naționala Argentinei. Foto: captură YouTube/FUTVCR Meciul de retragere al lui Lionel Messi de la naționala Argentinei. Foto: captură YouTube/FUTVCR Meciul de retragere al lui Lionel Messi de la naționala Argentinei. Foto: captură YouTube/FUTVCR Meciul de retragere al lui Lionel Messi de la naționala Argentinei. Foto: captură YouTube/FUTVCR
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În acest sezon, Messi a marcat 25 de goluri și a oferit 15 pase decisive în 27 de meciuri, reușind o „dublă” chiar în ultimul meci, contra celor de la Atlanta United.

În 2025, premiul „Prințesa de Asturia” pentru sport a fost câștigat de Serena Williams.

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