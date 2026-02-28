Chivu e peste Conte După 5 ani, Inter retrăiește 2020-2021. Și în Europa, și în Serie A. Dar Chivu e mai bun. Ce poate reuși în plus!

Cristi Chivu a fost în conflict permanent cu Antonio Conte, antrenorul lui Napoli. Dar are un traseu asemănător cu actualul său rival la Inter Milano.

Sezonul care îi apropie pe cei doi la nerazzurri. Și în Europa, și în Serie A. Ce are Chivu acum în plus față de Conte în 2020-2021. Ce poate realiza mai mult.

De când a început acest sezon, cu Cristi Chivu la Inter și Antonio Conte la Napoli, cei doi antrenori sunt în continuu conflict. Scântei lansate permanent de Conte, la care Chivu a reacționat.

Ceva îi apropie însă, a observat și Gazzetta dello Sport. Îi leagă Inter Milano și ce s-a întâmplat în ascensiunea spre titlu în Serie A.

Conte, dezastru în Ligă, campion în Serie A cu Inter în 2020-2021

În 2020-2021, Conte era eliminat încă din decembrie în Liga Campionilor. Umilitor, ultimul loc în grupa B, după Real Madrid, Borussia Monchengladbach și Shakhtar Donetsk.

6 puncte din 18 a avut Inter în acel an de Champions, după 3 egaluri cu Shakhtar (două) și Gladbach, două eșecuri cu Real și un singur succes, 3-2 pe terenul Borussiei

A cucerit însă după 11 ani aurul în Serie A, distanțându-se la 12 puncte de Milan la finalul stagiunii.

Conte, fericit în primăvara lui 2021, în Serie A Foto: Imago

În Cupa Italiei, a fost eliminat în semifinale, după 1-2 (a) și 0-0 (d) cu Juventus.

62,75% a fost procentul victoriilor lui Conte la Inter, în două sezoane (2019-2021): 64 în 102 meciuri

Chivu, dublu eșec cu Bodo/Glimt în Ligă, lider autoritar în Serie A. Cifre peste Conte

Acum, cinci ani mai târziu, Chivu a fost eliminat șocant din Liga Campionilor, dar urcă puternic spre titlul Serie A. Are cifre mai bune.

Locul 10 în faza principală a Ligii (5 victorii, 3 înfrângeri în opt etape) , dublu eșec în play-off, 1-3 (d) și 1-2 (a) cu Bodo/Glimt, vicecampioana Norvegiei.

, dublu eșec în play-off, 1-3 (d) și 1-2 (a) cu Bodo/Glimt, vicecampioana Norvegiei. Locul 1 în Serie A după 26 de etape, la zece puncte de Milan. Dacă o învinge diseară pe Genoa (a), distanța crește la 13. Rossonerii joacă duminică, în deplasare, cu Cremonese.

Chivu, în ianuarie 2026, la 1-0 cu Lecce în Serie A Foto: Imago

După 26 de etape, statistica apropie cei doi antrenori. Chivu e însă puțin înaintea lui Conte în campionat:

Chivu are 64 de puncte, golaveraj 62-21 (+41).

Conte avea 62 de puncte și 63-25 diferența de goluri (+38).

69,77% este procentul victoriilor lui Chivu în acest sezon la Inter Milano, în toate competițiile (30 în 43 de partide)

Poate face Chivu eventul cu Inter și ca antrenor? A reușit ca jucător

Chivu mai poate reuși ceva în plus față de Conte. Are încă în obiectiv Cupa Italiei.

O va înfrunta în semifinale pe Como, echipa lui Cesc Fabregas, pe care a învins-o în campionat, 4-0 pe 6 decembrie (a).

3 martie: tur, în deplasare.

21-23 aprilie: retur, acasă.

Finala Cupei va fi pe 13 mai (împotriva câștigătoarei duelului Lazio - Atalanta), la Roma.

Inter nu a mai cucerit eventul Serie A - Coppa Italia din 2010, de la faimoasa „triplă” nerazzurra. Atunci, Chivu era jucător.

