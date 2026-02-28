Chivu e peste Conte După 5 ani, Inter retrăiește 2020-2021. Și în Europa, și în Serie A. Dar Chivu e mai bun. Ce poate reuși în plus!

- Cristi Chivu a fost în conflict permanent cu Antonio Conte, antrenorul lui Napoli. Dar are un traseu asemănător cu actualul său rival la Inter Milano.
- Sezonul care îi apropie pe cei doi la nerazzurri. Și în Europa, și în Serie A. Ce are Chivu acum în plus față de Conte în 2020-2021. Ce poate realiza mai mult.
De când a început acest sezon, cu Cristi Chivu la Inter și Antonio Conte la Napoli, cei doi antrenori sunt în continuu conflict. Scântei lansate permanent de Conte, la care Chivu a reacționat.
Ceva îi apropie însă, a observat și Gazzetta dello Sport. Îi leagă Inter Milano și ce s-a întâmplat în ascensiunea spre titlu în Serie A.
Conte, dezastru în Ligă, campion în Serie A cu Inter în 2020-2021
În 2020-2021, Conte era eliminat încă din decembrie în Liga Campionilor. Umilitor, ultimul loc în grupa B, după Real Madrid, Borussia Monchengladbach și Shakhtar Donetsk.
A cucerit însă după 11 ani aurul în Serie A, distanțându-se la 12 puncte de Milan la finalul stagiunii.
În Cupa Italiei, a fost eliminat în semifinale, după 1-2 (a) și 0-0 (d) cu Juventus.
Chivu, dublu eșec cu Bodo/Glimt în Ligă, lider autoritar în Serie A. Cifre peste Conte
Acum, cinci ani mai târziu, Chivu a fost eliminat șocant din Liga Campionilor, dar urcă puternic spre titlul Serie A. Are cifre mai bune.
- Locul 10 în faza principală a Ligii (5 victorii, 3 înfrângeri în opt etape), dublu eșec în play-off, 1-3 (d) și 1-2 (a) cu Bodo/Glimt, vicecampioana Norvegiei.
- Locul 1 în Serie A după 26 de etape, la zece puncte de Milan. Dacă o învinge diseară pe Genoa (a), distanța crește la 13. Rossonerii joacă duminică, în deplasare, cu Cremonese.
După 26 de etape, statistica apropie cei doi antrenori. Chivu e însă puțin înaintea lui Conte în campionat:
- Chivu are 64 de puncte, golaveraj 62-21 (+41).
- Conte avea 62 de puncte și 63-25 diferența de goluri (+38).
Poate face Chivu eventul cu Inter și ca antrenor? A reușit ca jucător
Chivu mai poate reuși ceva în plus față de Conte. Are încă în obiectiv Cupa Italiei.
O va înfrunta în semifinale pe Como, echipa lui Cesc Fabregas, pe care a învins-o în campionat, 4-0 pe 6 decembrie (a).
- 3 martie: tur, în deplasare.
- 21-23 aprilie: retur, acasă.
Finala Cupei va fi pe 13 mai (împotriva câștigătoarei duelului Lazio - Atalanta), la Roma.
Inter nu a mai cucerit eventul Serie A - Coppa Italia din 2010, de la faimoasa „triplă” nerazzurra. Atunci, Chivu era jucător.