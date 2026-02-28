Dispar jocurile de noroc din Cluj? Primarul Emil Boc anunță: „Să eliminăm efectul nociv pe care-l au în special asupra tinerilor”

Emil Boc, primarul din Cluj Napoca, a vorbit, în cadrul unei conferințe de presă, despre posibilitatea ca jocurile de noroc să dispară din oraș.

Guvernul a introdus, printr-o ordonanță de urgență adoptată pe 24 februarie, pe lângă autorizația națională, obligativitatea unei autorizații de funcționare de la autoritatea administrației publice locale pe raza căreia își desfășoară activitatea companiile din domeniul jocurilor de noroc.

Emil Boc anunță consultări publice pentru limitarea sau interzicerea jocurilor de noroc în Cluj-Napoca

Primarul din Cluj-Napoca își dorește luarea unor măsuri pentru eliminarea influenței nocive a jocurilor de noroc asupra tinerilor:

„O intervenție legislativă (n.r. - Ordonanța de Urgență.) este necesară și binevenită. Voi lua o decizie pe care o voi propune în consiliul local după ce voi face o largă consultare publică pe marginea acestui subiect. Nu deținem monopolul adevărului.

Trebuie reglementat, pus sub control, eliminată influența nocivă asupra elevilor, în primul rând, a celor în formare și descurajarea adulților.

Avem nevoie de instituții de prevenție și tratare a dependențelor, iar la Cluj-Napoca suntem primii din România care construim un centru de tratare pentru adicții, inclusiv cele pentru jocuri de noroc, nu doar droguri. Proiectul este în desfășurare”, a declarat Emil Boc, conform monitorulcj.ro.

„Să eliminăm efectul nociv asupra tinerilor”

Primarul clujean a anunțat consultări publice pe tema limitării sau interzicerii jocurilor de noroc pe raza municipiului Cluj-Napoca:

„Urmează să stabilim împreună, pe baza tuturor soluțiilor pe care o să le avem pe masă. Voi crea un cadru în care să ascultăm toate părțile implicate: părinți, copii, autorități ale statului, firme de specialitate, care activează în domeniu.

Cu toții își vor spune punctele de vedere, iar după acea dezbatere voi supune Consiliului Local, un proiect care să reflecte concluziile.

Să eliminăm efectul nociv pe care îl au jocurile de noroc, în special asupra tinerilor. La copii trebuie să împiedicăm dependența și afectarea mentală și financiară, la adulți să descurajăm, să prevenim, iar la final, tratarea. Pentru că suntem oameni, nu îngeri.

Trebuie să facem tot ce ține de noi să eliminăm din societate, lucrurile negative. Este o prioritate absolută. Încercăm să identificăm toate mijloacele”, a mai spus Emil Boc.

